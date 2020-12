PÅ HBO NORDIC 16. DESEMBER: «Raised by Wolves» er en meget givende serie for dem som elsker grublegod og visuelt lekker sci-fi av den postapokalyptiske sorten.

Med selveste Ridley Scott («Alien» og «The Martian») som regissør på de to første episodene, spennes det opp en verden som begeistrer med truende ødemark, skinnende fartøy, minneverdige androider og noen ultravoldelige smellbonboner.

Et gjennomgående seigt fortellertempo krever konsentrasjon og tålmodighet foran skjermen. Og det dveles fascinerende ved de intellektuelle utfordringene som kan oppstå når absolutte ideer om ateisme, tro, pasifisme og næringskjede møter ulendt terreng.

Serien starter og slutter på interessante steder, men selv om det filosofiske og estetiske fenger stort sett hele veien, er det en historie som sliter med å engasjere i et langdrygt midtparti.

HARDE KÅR: Til tross for avansert teknologi, må nykommerne på Kepler-22b drive jordbruk etter gammel oppskrift. Det er knallhardt arbeid i det lite fruktbare landskapet. FOTO: HBO Nordic

Menneskene trenger en ny klode

En massiv krig mellom ateister og troende har ødelagt jorden, og de to “ateistiske” androidene Mother (Amanda Collin) og Father (Abubakar Salim) ankommer planeten Kepler-22b med seks foster som skal vokse til en ny koloni mennesker.

Men ugjestmilde forhold, lokale predatorer og dårlig jordsmonn gjør etableringen til en strevsom kamp for å overleve.

Og når en ark bestående av de troende jordboerne ankommer planeten, blir mor og fars innkodede beskyttelsesinstinkter virkelig satt på prøve.

Travis Fimmel («Vikings») kanaliserer sin indre Ragnar Lothbrok som den eksentriske Markus – soldatlederen for de religiøse krigerne.

Sammen med Mother-figuren til Amanda Collin danner han et hovedrollepar som begge er fulle av kontraster, indre kvaler og voldsomme overbevisninger.

I tilbakeblikk får vi vite nok om både androider, mennesker og hendelsene på jorden til at dette blir en deilig saus av dype konflikter, skiftende allianser og avanserte planer. Alt satt til en ukjent planet som selvsagt har sine egne overraskelser.

En interessant dimensjon til denne fremtidsfabelen er at til tross for avansert teknologi og androidenes kunnskap om agrikultur, så sender Kepler-22bs knappe ressurser oss tilbake til gamle dagers harde landbrukskår.

Her må det kjempes for hvert fnugg av grøde. Dette er striskjorte og havrelefse i verdensrommet.

STILIG SCI-FI: Farger, scenekomposisjon og stemning er gjennomgående stilig gjennom hele serien. Og det visuelle uttrykket kler både tematikken og handlingen godt. FOTO: HBO Nordic

Lefler med det overnaturlige

Etableringen av kunstig intelligens, koloniseringens farer og de ulike aktørenes målsettinger svinger godt sammen.

Det gjør at en klassisk sci-fi-variant, hvor mennesker søker en ny hjemplanet etter å ha ødelagt jorden, fremstår ganske original og fascinerende i serieskaper Aaron Guzikowskis manus.

Men serien lefler også med noen overnaturlige element, som spilles ut med hint av skrekkfilmens klisjeer.

Her glipper serien tidvis ned i en halvkvedet grøt av mystikk og åndelighet som oppleves platt og fremmed i det renskårne universet Ridley Scott maler ut i de første episodene.

Det er mulig den allerede annonserte sesong 2 har noen fantastiske svar som binder det hele sammen på en utmerket måte, men et par av konseptene som lanseres utover i sesongen har et noe anstrengt attraksjonsdrag over seg.

Tankene gikk til TV-serien «Lost» ved flere anledninger. Og det er ikke ment som et kompliment i denne sammenhengen.

EN ATEIST PÅ SØKEN ETTER MENING: Unge Winta McGrath spiller Campion, et barn oppdratt til ateisme, men som stiller flere åndelige spørsmål utover i serien. FOTO: HBO Nordic

Ridley Scott gleder sci-fi-hjertet

Episode en og to, hvor Ridley Scott og hans faste fotograf Dariusz Wolski holder i tømmene, setter tonen for et gjennomført lekkert og opplevelsesrikt serieunivers.

Blodige eksplosjoner og innslag av «body horror» er forseggjort på en måte som både smeller visuelt og skaper nysgjerrighet.

Fargepaletten drypper av kjølige og gråbleke lyssjatteringer. Utenomjordiske naturkrefter lar askehvite fnugg sveve tandert i luften. Og beinrestene etter gigantiske dyr lar trusselen om død ruve i bakgrunnen.

Det er også gløtt av varme å finne i dette golde landskapet.

De tørre pappavitsene og det brede smilet til Father er en kilde til hjertelig humør. Og gullfarger brukes ved flere anledninger som en livskraftig kontrast til det utmagrede grå.

«Raised by Wolves» er ikke utpreget underholdende eller drivende spennende, men serien ser fantastisk flott ut, og den er intellektuelt stimulerende.

Fans av Ridley Scott vil finne mye som gleder sci-fi-hjertet på Kepler 22b.

«Raised by Wolves» får premiere på HBO Nordic 16. desember. Alle episodene blir lagt ut samtidig. Serien har tidligere i høst også gått på TV-kanalen TNT. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.