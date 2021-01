2021: Filmene vi gleder oss til

In the Heights

IN THE HEIGHTS: Vi sier aldri nei takk til en god musikal.

Lin-Manuel Mirandas «Hamilton» var en fornøyelig opplevelse på Disney+ i 2020. I 2021 kommer filmen «In The Heights», basert på Miranda og Quiara Alegría Hudes sin Broadway-musikal med samme navn. Den tar oss med til New York og et tett knytta samfunn i Washington Heights.

«Crazy Rich Asians»-regissør Jon M. Chu har regi på musikalen, som har Anthony Ramos («Hamilton», «A Star is Born»), i hovedrollen.

Historien handler om eieren av en liten dagligvarebutikk, som får muligheten til å stenge butikken for et bedre liv i Den dominikanske republikk, når han arver penger etter bestemoren. Handlingen vever et fargerikt lappeteppe av livene til menneskene som kommer innom butikken.

«In the Heights ser ut til å være en musikalfilm om oser av musikk- og danseglede. Miranda har skrevet låtene og musikken til Broadway-musikalen, som vant hele fire Tony-priser etter premieren i 2008. Inkludert prisen for beste musikal og beste originalmusikk.

«In the Heights» har premiere på kino og HBO Max i USA 18. juni 2021.

Nordsjøen

NORDSJØEN: Det blir katastrofe på oljeriggen i 2021.

De har gitt oss «Bølgen» og «Skjelvet» – i 2021 treffer en ny katastrofefilm fra produksjonsselskapet Fantefilm Fiksjon norske kinoer. Og når har vi sagt nei, takk til en god katastrofe på kino?

«Skjelvet»-regissør John Andreas Andersen tar oss med ut på norsk sokkel i filmen «Nordsjøen». Harald Rosenløw Eeg, som skrev manus for Bølgen» og «Skjelvet», har skrevet historien sammen med Lars Gudmestad («Hodejegerne» og «Buddy»).

Filmskaperne leker med spørsmålet om vi egentlig vet hvilke konsekvenser vår lefling med havets bunn kommer til å ha. Hvordan vil oljeeventyret ende?

Vi vet ikke særlig mye om hva «Nordsjøen» handler om enda, annet enn at hele Nordsjøen er truet av en katastrofe. Rolf Kristian Larsen («Heimebane», «Mannen som elsket Yngve») og Kristine Kujath Thorp («Den største forbrytelsen») har hovedrollene i filmen som er spilt inn på en ekte oljerigg.

Med slagordet: «Den største katastrofen ligger foran oss», sier filmskaperne noe om skalaen av hva vi kan forvente oss når «Nordsjøen» når kinolerretet. Vi gleder oss!

Nordsjøen har planlagt kinopremiere høsten 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

REGISSØR OG HOVEDROLLE: Destin Daniel Cretton og Simu Liu fra på Comic-Con 2019.

Vi må innrømme at noen av medlemmene i redaksjonen led litt av MCU-utmattelse i 2019. Selv om filmene var bra, var det så mange av dem i den siste fasen av Marvel Cinematic Universe, at vi rett og slett ble litt overmette.

Derfor var det egentlig deilig med et års pause fra tegneserieuniverset, for det har gjort oss sultne på mer!

Det skal komme fire filmer fra den fjerde fasen med MCU-filmer i år. «Black Widow» ble koronautsatt fra i fjor og er nå planlagt for mai 2021. «Eternals» står på plakaten for siste kvartal. Det gjør også oppfølgeren til «Spider-Man: Far From Home». I tillegg har vi «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», som får premiere i sommer.

Det var ikke lett å plukke ut hvilken av disse vi gleder oss mest til, men valget falt til slutt på sistnevnte fordi vi i Filmpolitiet er svake for godt koreografert kung fu-action!

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» handler om kung fu-mesteren Shang-Chi, som må ta et oppgjør med egen fortid når han støter på terroristgruppa Ten Rings.

Simu Liu har hovedrollen som Shang-Chi, mens Tony Leung («The Grandmaster») spiller skurken The Mandarin. Sistnevnte har filmuniverset introdusert oss for før, men da kun i Ben Kinglseys falske Mandarin-skikkelse i «Iron Man 3».

Nå er det altså den ekte varen som Shang-Chi må hanskes med, og med to skuespillere såpass kompetente i kampsport ser vi frem til noen fete slåssescener.

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» har planlagt kinopremiere i USA 9. juli 2021. Vi regner med den kommer til Norge omtrent samtidig.

Top Gun Maverick

NEED FOR SPEED: Man kan si mye om Tom Cruise, men action, det kan han!

Vi hadde den på lista i fjor, men selvsagt må «Top Gun Maverick» få plass på lista også i år, for vi har fortsatt et behov for å se Tom Cruise som jagerpilot med et behov for fart – VI har et behov for fart!

Vi gleder oss til å se actionveteranen gjenta sin ikoniske rolle som Pete «Maverick» Mitchell fra «Top Gun» i denne oppfølgeren, som skal lanseres hele 35 år etter originalen.

Denne gangen møter vi en Maverick som fremdeles holder seg i lufta, og som holder seg unna slike forfremmelser som inkluderer skrivebord og papirarbeid.

Så mye mer vet vi ikke om handlingen, men vi vet det blir helamerikansk! Vi forventer oss halsbrekkende flystunt og stilig jagerflyaction. Så blir det vel også en dose lange taler fra Ed Harris og et gjenhør med en av Hollywoods feteste filmmelodier.

«Top Gun Maverick» har planlagt kinopremiere 9. juli 2021.

Wonder Woman 1984

VIDUNDERLIG: Vi elsker Gal Gadot som Womder Woman.

Enda en film fra i fjor som må med på lista i år. For det er ingen tvil om at Patty Jenkins «Wonder Woman» fra 2017 er en vanvittig kul superheltfilm. Vi har gledet oss lenge til oppfølgeren.

Gal Gadot overbeviste stort i rollen som amasoneprinsessen Diana, med muskler av stål og et hjerte av gull. Når fortsettelsen på historien nå skal ta oss med til det glade 80-tall – ja, da blir vi begeistret.

Maxwell Lord og Cheetah står på skurkelisten, Hans Zimmer står for filmmusikken og jappetidens idealer ser ut til å være godt representert.

Noen i redaksjonen (les Marte) begynte å gråte første gang de så traileren for filmen, og selv om mottagelsen har vært blandet i USA der filmen allerede er ute, lar vi oss ikke knekke av den grunn!

Vi skal selv bedømme «Wonder Woman 1984», og det gleder vi oss til å gjøre om knappe to uker når filmen har premiere.

«Wonder Woman 1984» har kinopremiere 15. januar 2021.

The French Dispatch

LEG MED FORM OG FARGE: Yndlingen Timothée Chalamet har en av rollene i «The French Dispatch».

Det er ingen hemmelighet at journalister er glad i journalistfilmer. Og når Wes Anderson har laga en film som blir beskrevet som et kjærlighetsbrev til journalismen, ja da har du oss på kroken!

Legg til yndlingen Timothée Chalamet, få på blant andre Saoirse Ronan, Benicio Del Toro, Christopher Waltz, Frances McDormand og Elisabeth Moss, i tillegg til i Andersons vanlige skuespillermuser Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton, så har vi en film som vi MÅ se i 2021.

Filmen er Andersons første live action spillefilm siden «The Grand Budapest Hotel» (2014), og det ser ut som filmskaperen virkelig leker seg med formatet i traileren som er ute.

I en blanding av formatene 1.37:1 («academy ratio») og 2.39:1 widescreen, får vi flott komponerte sort-hvitt-bilder og de deilige pastellfargene vi er vant med fra Andersons filmer.

Ut ifra traileren skjønner man ikke mye av hva som egentlig skjer, men filmen handler altså om en fransk avis.

Filmen skal gjenfortelle fire av avisas beste historier, og det ser sprøtt, rart og vidunderlig morsomt ut – vi kan nesten ikke vente til å se hvordan dette blir på kino!

«The French Dispatch» står på plakaten for USA i mai, og er planlagt for norske kinoer i 2021.

Nomadland

NOMADLAND: Frances McDormand er en levende legende.

«Nomadland» har allerede gått sin seiersgang på diverse filmfestivaler i 2020 og sanket inn et stort drøss med priser.

I 2021 får den ordinær kinolansering, så det er bare å begynne å glede seg til en film som garantert kommer til å bli ropt opp når Oscar-akademiet annonserer sin nominasjonsliste 15. mars.

«Nomadland» tar for seg etterdønningene av den økonomiske nedgangen i USA på slutten av 2000-tallet, og er basert på den sanne historien fortalt i boken «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century».

Filmens store trekkplaster er den enestående Frances McDormand. Skuespilleren som allerede har to Oscar-statuetter under beltet for rollene i «Fargo» og «Three Billboards outside Ebbing, Missouri», gir seg denne gangen i kast med rollen som en hjemløs kvinne på tur gjennom USA.

Her skal vi få bli med på en reise sammen med folk som faller utenfor det konvensjonelle samfunnet, og som må skape sitt eget samfunn.

Poetisk sosialrealisme er de beskrivende ordene som popper opp i hodet etter å ha sett traileren. Og da er det ganske morsomt at den andre filmen regissør Chloé Zhao har på plakaten for 2021, er Marvels blockbuster «Eternals». Det blir spennende å se regissørens håndverk i begge ender av skalaen!

«Nomadland» har planlagt kinopremiere 19. februar 2021.

Nobody

HARDTSLÅENDE: Bob Odenkirk kan å slåss i «Nobody».

«Give me the goddamn kitty cat bracelet» brøler Bob Odenkirk i traileren til «Nobody», og vi tror han kommer til å få viljen sin.

Fra produsentene av «John Wick», og regissøren av «Hardcore» kommer en sorthumoristisk og ultravoldelig actionfilm om en mann som vil være i fred, men som ikke får være i fred.

Bob Odenkirk spiller en tilsynelatende hverdagsgrå og snill familiefar som sliter med selvbildet og sinne etter han ble ranet i eget hjem. Skulle han ha kjempet mot tyvene? Var det feil å vende det andre kinnet til? Har han mistet familiens respekt?

Uten å avsløre mer av handlingen, så viser det seg at hovedpersonen vår har en del spesielle ferdigheter. Og det knuses en del kinn, kneskåler, skulderledd, stuebord og vinflasker før Odenkirk er ferdig med selvbehandlingen.

I en underverden som oser av «John Wick» og smadres av kreativ voldsbruk, så gleder vi oss veldig til å følge denne underdogens kamp mot bøller og gangstersjefer.

Morsomt ser det også ut til å bli!

«Nobody» har planlagt kinopremiere 5. mars.

Don’t Look Up

LEO: Vi får aldri nok av Leonardo DiCaprio. Har han noensinne gjort en dårlig rolle?

Vi elsker Leonardo DiCaprio! Dette er en skuespiller som velger sine roller med omhu, takker ja til få filmer, og vi er derfor alltid ekstra spente når Leo har valgt å være med på et prosjekt.

Sist vi så han i 2019 tok han oss med storm som TV-stjerna Rick Dalton i «Once Upon a Time in Hollywood». Tre år tidligere fikk han en lenge etterlengtet Oscar for sin prestasjon i «The Revenant».

Vi elsker også filmskaper Adam McKay. Mannen bak filmer som «The Big Short», «Vice» og «Anchorman», for å nevne noen.

Når han nå lager en satirisk katastrofefilm om verdens undergang for Netflix, med Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence i hovedrollen, ja da blir vi nysgjerrige!

Filmen handler om to astronomer, spilt av Leo og J. Law, som oppdager en enorm asteroide på vei mot jorda, og som setter ut for å advare planeten.

Selveste Meryl Streep spiller den amerikanske presidenten i filmen. Med på laget har Adam McKay i tillegg fått med seg yndlingen Timothée Chalamet (selvfølgelig), Cate Blanchett, Chris Evans, Ariana Grande, Jonah Hill, Himesh Patel, Matthew Perry og Kid Cudi, for å nevne noen.

Vi får stjerner i øya bare av å se på rollelista.

«Don’t Look Up» startet innspillingen i november 2020, så vi krysser fingrene for premiere på Netflix på tampen av 2021.

Dune

STJERNESPEKKET: Zendaya er en av de mange store stjernene som spiller i «Dune».

I år som i fjor troner «Dune» øverst på «gleder seg til»-listen vår. Den ble pandemisutsatt, men i oktober blir det stjernesmell på kino!

Frank Herberts fantastiske sci-fi roman «Dune» (1965), om den unge Paul Atreides, ørkenplaneten Arrakis og de politiske intrigene som ulmer i galaksen, har ikke hatt det lett i overgangen fra bok til film.

Alejandro Jodorowsky gjorde et spektakulært forsøk på 70-tallet. Se gjerne dokumentaren «Jodorowskys Dune» for å se hvordan han samlet stjerner som Salvador Dalí, Mick Jagger og Jean Giraud til en gigantisk produksjon som kollapset, men som inspirerte filmunivers som «Star Wars», «Alien» og «Terminator».

Så prøvde David Lynch seg på 80-tallet. Men heller ikke hans versjon, med blant andre Kyle MacLachlan og artisten Sting, fikk originalverket til å skinne i kinomørket.

Spenningen, og fallhøyden, er derfor enorm når Denis Villeneuve nå skal prøve seg på denne innflytelsesrike og komplekse mastodonten.

Med seg har han et stjernelag med blant andre Timothée Chalamet (hvor mange ganger er yndlingen med på lista nå?), Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Jason Momoa og Zendaya på rollelisten.

Hanz Zimmer står også her for musikken, og Greig Fraser («Rogue One») er ansvarlig filmfotograf. Dette blir en kinobegivenhet – vi håper på stjernekunst!

«Dune» har planlagt norgespremiere 1. oktober.