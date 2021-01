På NRK TV fra 28. januar 2021: Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano – conquistadoren som erobret Mexico for Spania på brutalt vis, er fortsatt en kontroversiell figur i Mexico den dag i dag.

Den spansk-mexicanske storsatsingen «Hernán», tar på seg den ambisiøse oppgaven å nyansere bildet av mannen som ødela hele sivilisasjoner i den spanske kongens navn for 500 år siden. Og serien maler et interessant bilde av mennesket Hernán Cortés.

Serien, som hadde internasjonal premiere i 2019, er omsider kommet til Norge, og «Hernán» er påkostet, realistisk og forseggjort. Den er laget med en respekt for historien, uten frykt for å utforske den videre.

Men selv om materien som granskes er engasjerende, hemmer det harde fokuset på seriens tittelperson spenningskurven i fortellingen. «Hernán» er derfor tidvis en tungtrådd opplevelse.

INTENS: Óscar Jaenada er overbevisende i rollen som erobrer i «Hernán». FOTO: NRK.

Viktig meksikansk historie

Serien følger conquistadoren fra han ankommer kysten av fastlandet til det som i dag er Mexico, til erobringen av den aztekiske hovedstaden Tenochtitlán i 1521.

Aztekerrikets fall var en direkte konsekvens av Tenochtitláns ødeleggelse – Mexico City er bygd på byens ruiner.

Det er altså en sentral del av meksikansk historie som fortelles i «Hernán». Det gjør at jeg umiddelbart blir nysgjerrig på det som berettes, og hovedrolleinnehaver Óscar Jaenada («Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides», «Cantinflas») klarer å holde på min oppmerksomhet.

Jaenada har en tyngde og tilstedeværelse i rollen som den berømte conquistadoren, som griper tak i deg.

NYOPPDAGET: Ishbel Bautista fikk rollen som Hernáns betrodde tolk Marina, den legendariske «La Malinche», etter en stor auditionrunde. FOTO: NRK.

Nyansert skildring

Men hvem var Hernán Cortés? Var han bare en grådig erobrer som drepte kvinner og barn uten å blunke?

Spørsmålene rundt Hernán er mange, og det er visstnok vanskelig å finne svar på grunn av motstridende kilder fra samtiden.

For å forsøke å skape et nyansert bilde av den kontroversielle mannen, har serieskaperne Julián de Tavira, María Jaén, Amaya Muruzabal og Curro Royo, valgt å vise ulike sider av figuren Hernán gjennom ulike menneskers perspektiv.

For hver episode får vi se hvem Hernán er for et menneske i hans liv. Gjennom forskjellige rollefigurers blikk er han både den sympatiske mannen som reddet deg fra slaveri, den store generalen du vil følge til døden, den brutale innvandreren som lemlester, myrder og torturerer folket ditt, og den fortvilte lederen som forsøker å forhindre nye blodbad.

Det er et interessant grep som tillater serieskaperne å lage en mangfoldig fremstilling av en kontroversiell historisk figur.

PÅKOSTET: «Hernán» klarer å gjenskape Aztekerrikets tapte storhet. FOTO: NRK.

Brutalt og hardtslående

På denne måten får Hernán lov til å være en fascinerende person du får sansen for, selv om han også gjør vanvittig grusomme ting.

Dermed blir det også ekstra forstyrrende og sjokkerende når spanjolenes brutalitet overfor urbefolkningen utspilles i TV-ruta.

Serien gjør ikke underholdning av råskapen, men rømmer heller ikke bort fra den. Slagene som utspilles er blottet for ekstravagant sverdsvinging og velkoreograferte kampscener. Enkelt, effektivt og hardtslående er stikkord for seriens slagscener.

HØVDING: Dagoberto Gama spiller den berømte høvdingen Moctezuma i «Hernán». FOTO: NRK.

Tung og rotete

Dessverre roter serieskaperne det litt til for «Hernán». I tillegg til å skildre historien fra et nytt perspektiv i hver episode, hopper vi frem og tilbake i tid for å skvise mest mulig forhistorie inn i handlingen.

Serien forteller parallelt om spanjolenes ankomst ved kysten og de første sammenstøtene med ulike stammer og kulturer, og beleiringen av Tenochtitlán der Hernán holder høvdingen Moctezuma II til fange.

Den hyppige klippingen mellom de to historielinjene fragmenterer spenningskurven i så stor grad at «Hernán» blir seig og tung.

Vi rekker heller ikke å komme ordentlig under huden på rollefiguren som styrer fortellingen i hver episode. Figurene rundt Hernán fungerer i stor grad kun som briller vi ser conquistadoren gjennom.

KRIGERPRINS: Jorge Antonio Guerrero spiller Xicoténcatl, prins og krigsherre i «Hernán». FOTO: NRK.

Detaljert og realistisk

Likevel, jeg lar meg imponere over ambisjonene i «Hernán». Serien er spilt inn på location i Mexico og Spania og gjennom både fysiske kulisser og datagenerert grafikk gjenskapes Aztekerrikets storhet på skjermen.

Produksjonsdesignet holder et høyt detaljnivå som gjør det gøy å studere alt fra klær, smykker, våpen og sminke. Og det at det snakkes både maya og nahuatl i serien i tillegg til spansk, hever realismen betraktelig.

Etter fire av åtte episoder er jeg spent på å studere mennesket Hernán Cortés videre, selv om jeg også er forberedt på å bli forferdet av grusomhetene som fortsatt er i vente.

