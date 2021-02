PÅ HBO NORDIC FRA 1. FEBRUAR: «The Lady and the Dale» er en dokumentarserie som begeistrer med kreativ fortellerstil, en spinnvill svindelhistorie og noen velplasserte kilevinker til media og rettsvesen.

I utstillingsvinduet står Dale-bilen som, med sine tre hjul og bensinsparende motor, skulle revolusjonere USAs bilindustri under energikrisen på 70-tallet.

Under panseret ligger en høyoktansfortelling full av hakeslepp, gode intensjoner, grønne drømmer, kyniske bedrag og generelt elleville detaljer.

Den nyanserte skildringen av seriens hovedperson – den karismatiske gründeren og svindleren Elizabeth Carmichael – skaper en drivende god «true crime». Samtidig som den står som grelt dokument på hvordan transpersoner har blitt stigmatisert og forskjellsbehandlet av både presse og rettssystemet i USA.

ELIZABETH OG BILEN: Elizabeth Carmichael var direktør for selskapet Twentieth Century Motor Car Corporation som midt på 70-tallet påstod at de hadde løsningen for den amerikanske bilparken – den energieffektive Dale-bilen. FOTO: HBO Nordic, Skjermdump

Den amerikanske drømmen på ville veier

Serien starter med et arkivklipp fra det populære gameshowet «The Price is Right», som i 1975 hadde den sporty Dale-bilen som hovedattraksjon.

Vi får høre om Dale-direktøren Elizabeth Carmichaels drøm om å bli en ny Henry Ford, og at hennes energibesparende og supermoderne bil skal ta over de amerikanske veiene.

Mye lovte godt, og mange hadde troen på dette prosjektet, men alt var aldeles ikke som det ble hevdet bak den gule Dale-fasaden – verken under panseret eller i papirene.

Elizabeth Carmichael, som ifølge seg selv hadde ingeniørutdanning og en avdød ektemann som jobbet for Nasa, var nemlig umulig å finne i arkiv og register. Noe som skyldes at hun ble født med navnet Jerry Dean Michael i 1937, og stort sett hadde flyttet familien rundt i USA, levd av diverse småsvindler og var ettersøkt for pengeforfalsking.

Fortalt av hennes datter, en beundrende svigerbror og en rekke velplasserte kilder, serveres en begivenhetsrik historie om et liv jagende etter suksess i skyggen av den amerikanske drømmen. Det er et fascinerende skue inn i den råeste forenklingen av amerikansk entreprenørskap: Start noe som gir deg penger.

Det som gjør dette til en så fin og rik dokumentarserie, er at regissørene Nick Cammilleri og Zackary Drucker ikke forenkler, dømmer og distanserer. Det legges ingenting imellom når de viser den farlige, uærlige og ulovlige jakten etter penger – og rundt Dale-bilen ble det knust både sparegriser og karrieredrømmer.

Men de viser også frem Elizabeth som en smart oppfinner, et inspirerende og energisk midtpunkt og en kjærlig omsorgsperson. Og med varme og innsikt skildres hennes overgang til å leve åpent som kvinne.

FAMILIEKJÆRLIGHET: Selv om mye av seriens fokus ligger på Elizabeth Carmichaels kyniske tolkning av den amerikanske drømmen, så tar også serien seg tid til å vise frem en smart, snill og omsorgsfull hovedperson. FOTO: HBO Nordic

Tar noen oppgjør med media og rettsvesen

Regissør Zackary Drucker er selv transkvinne og har blant annet jobbet som konsulent på den prisbelønte dramedien «Transparent».

Produsent Jay Duplass spilte også en av hovedrollene i «Transparent», og det er tydelig at dette er en dokumentar som i tillegg til å fortelle en utrolig bilsvindelhistorie, ønsker å vise frem Elizabeth Carmichaels kamp mot de fordommene og truslene som transpersoner møtte i USA på 70-tallet.

Det gjør virkelig inntrykk å se bilder av en forslått Elizabeth som ble banket i fengsel, hvor det amerikanske rettsvesenet plasserte henne blant menn.

Medias vinklinger på at Elizabeths identitet var en del av svindelen, at hun var «forkledd som kvinne», konfronteres. Og disse ignorante holdningene settes i historisk kontekst av blant annet kjønnsforskeren Susan Stryker.

Spesielt journalist Dick Carlson, som var sentral i avsløringen av Dale-svindelen, viser transfobe holdninger i både arkivklipp og i ferske intervju. Noen av hans kommentarer og synspunkter får virkelig nakkehårene til å reise seg.

Dick Carlson er også far til Fox News-journalist Tucker Carlson, som er en av USAs fremtredende konservative kommentatorer i dag. En kobling som poengtert smelles av for aktuell etterklang i seriens siste episode.

FASADEN SLÅR SPREKKER: Dale-bilen så fantastisk ut, og Elizabeth Carmichael lovte gull og grønne skoger til alle som ville investere, men som serien effektivt illustrerer – det var mye som manglet på ferdig produkt. FOTO: HBO Nordic, Skjermdump

Sprek og underholdende fortellerstil

«The Lady and the Dale» kjennetegnes av en munter og leken tone, med flere fiffige grep i formspråket.

Regissørene Nick Cammilleri og Zackary Drucker operer et godt stykke unna de etter hvert så standardiserte triksene som preger «true crime»-sjangeren i strømmetjenestenes tid.

Her er mørke, seige og ledende rekonstruksjoner byttet ut med friske collager hvor foto av de faktiske ansiktene blandes med animasjoner og grafikk for å illustrere intervjuene.

Det er interessant på to måter. For det første er dette en såpass tydelig lefling med fiksjonsgrep at serien unngår det problematiske sannhetsinsisteringen som tradisjonelle rekonstruksjoner ofte innehar.

For det andre gir dette frie visuelle språket muligheter til å illustrere maktforhold og andre elementer som ikke lar seg fange med tradisjonelle kamerainnstillinger, men som lekne animasjoner lett kan tydeliggjøre.

Et elegant eksempel er hvordan en tiltalt kan vokse seg til den dominerende personen i en rettssal, selv om det er dommeren som sitter øverst og ruver i det fysiske landskapet.

Det kan bli litt mye collage til tider, og den stappfulle stilen blir av og til litt forstyrrende for fokuset. Men dette er et sprekt, velkomponert og kreativt grep som kler den underholdende tonen i dokumentaren veldig godt.

Det frodige og fargerike formspråket kler også historien godt. Fra avling av eksotiske fisker i oversvømte kjellere til planer om å stille som presidentkandidat – her skjer det mye!

Selve Dale-bilen får en slags oppreising den også – til inspirasjon for alle med grønne og oppfinnsomme bildrømmer.

«The Lady and the Dale» har premiere på HBO Nordic mandag 1. februar. Anmeldelsen er basert på alle fire episodene.