PÅ NETFLIX FRA 10. FEBRUAR: «Åstedet: Mysteriet på Cecil Hotel» er en innholdsrik og velprodusert dokumentarserie som både fråtser i L.A.s mørke krimkroker, og viser frem noen av farene med «true crime» som underholdning.

Regissør Joe Berlinger («The Ted Bundy Tapes», «Brother’s Keeper») tar her for seg mye av det mystiske og forferdelige som har skjedd på det beryktede Cecil Hotel – med hovedfokus på Elisa Lam, som forsvant fra hotellet i 2013.

Men denne serien, som er første sesong ut i Netflix sin nye «Åsted»-antologiserie, er mer enn bare en enkel skrekkhistorie fra virkeligheten.

Berlinger viser analytiske ambisjoner når det gjelder både nabolag og sosiale forhold rundt hotellet, og han har flere høner å plukke med «true crime»-bloggere som spekulerer vilt med egne teorier og etterforskninger.

Det er mye å få plass til på fire episoder, og det lugger litt i flyt og dramaturgi underveis, men det hindrer ikke finaleepisoden i å bli et klimaks som fester seg i mellomgulvet.

ANMELDELSE: The Lady and the Dale – Et spinnvilt stykke amerikansk bilhistorie

*Spoileradvarsel: Resten av anmeldelsen inneholder informasjon om hva som skjedde rundt etterforskningen av Elisa Lam*

KOBLER PÅ CORPORATE: Amy Price var sjefen på Cecil Hotel da Elisa Lam forsvant i 2013. Hun er et av flere interessante intervjuobjekter som gir noen ekstra lag og perspektiver til denne «true crime»-serien. FOTO: Netflix

Fullbooket med krimhistorie

Det er Cecil Hotel som er hovedpersonen i serien, og fra de rimelige rommene hentes det ut historier om drap, balkongfall og famøse gjester som Richard «Night Stalker» Ramirez og Jack Unterweger.

Byhistorikere, tidligere beboere og samfunnsforskere kobles på for å gi en liten analyse av hotellets plass i sentrumsnabolaget Skid Row.

Vi serveres også noen mørke innblikk i amerikansk forretningslogikk. Og et par historier som gjør at jeg kommer til å være ekstra grundig neste gang jeg booker hotell.

Det er på dette røffe bakteppet at historien om Elisa Lam fremføres. Hovedåren er intervju med etterforskerne, den daværende hotellsjefen og et knippe glade amatører som fulgte saken med stor interesse. Det er et grundig og godt kildegrunnlag, som etter hvert gir serien alle verktøyene den trenger for å løse saken for oss.

Intervjuformen er litt stiv med sine oppstilte nærbilder, men det er flere av intervjuobjektene som er alt annet enn A4. Et meget fascinerende persongalleri.

ANMELDELSE: Night Stalker – En fascinerende morderjakt

Selv om alt henger sammen, strever «Mysteriet på Cecil Hotel» til tider med et sprikende fokus.

De fire hoveddelene, med hotellets historie, nabolagets sosiale utfordringer, Elisa Lam-saken og konspirasjonsteoriene, blir tråkkende litt oppå hverandre til tider. De smøres sammen av seige rekonstruksjoner, generisk spenningsmusikk, gjentagelser og opplagte spørsmål som blir hengende for dramatisk effekt.

Regissør Joe Berlinger er en dokumentarfilmpioner som behersker virkemidlene meget godt, men den utstrakte bruken av disse forslitte sjangerelementene gjør at han ikke alltid klarer å utnytte historiens iboende framdrift til det fulle.

ANMELDELSE: The Expanse S05 – Knallgod science fiction!

GANG ETTER GANG: Rekonstruksjonene blir seige og drygt poetiske når det gjelder hva som kan ha skjedd med Elisa Lam. FOTO: Netflix

«True crime»-fansens farlige forventninger

Der Netflix-dokumentaren «Ikke k*dd med katter – På jakt etter en internett-morder» og HBOs «I’ll Be Gone in the Dark» viste hvordan ressursene til gode internettborgere kan bistå en etterforskning, så viser «Mysteriet på Cecil Hotel» hvor ille det kan gå.

Videoen av Elisa Lam i heisen på Hotel Cecil ble en internettsensasjon da den ble sluppet. Det politiet håpte skulle gi tips om Lams bevegelser, ble en mystisk bevisgral som kunne saumfares for koder, spor og muligheter.

Her møter vi en gjeng «true crime»-bloggere som er skråsikre på at de kan løse saken, og som etter hvert går dypere og dypere ned i ulike konspirasjonsteorier. Fra mistanke om et hemmelig tuberkuloseeksperiment, via tekstene til en metalartist og likhetene til en japansk skrekkfilm, til det bent frem overnaturlige. Alt i en tåke av: Det er for mange sammentreff til at dette kan være tilfeldig – ikke sant?

Denne type amatøretterforskere er en del av den løsningshungrige fankulturen rundt «true crime» som virkelig fortjener kritiske søkelys, og Joe Berlinger gjør dette på effektiv vis ved å la oss bli med på den magekriblende leken, før han slenger vannbøtta i trynet vårt og tar frem pekefingeren.

Det blir en minneverdig runde, for det en del typete typer vi møter blant internetts borgervernere.

ANMELDELSE: It’s A Sin – en aldeles nydelig serie

Jeg skulle gjerne sett mer konfrontasjon, og noen større linjer til «true crime»-underholdningens iboende farer for rettsvern og feilinformasjon. En forsonende og poetisk avslutning tar også litt brodden bort fra tematikk og oppgjør.

Men dette er en serie som skiller seg ut med å ville noe mer enn bare underholde med det grusomme.

Det er en refleksiv dokumentar som problematiserer, kritiserer og viser frem at konspirasjonsteorier kan ødelegge liv. Og den bør svi litt for alle oss som fråtser i «true crime»-sjangerens underholdningstilbud.

Så får det være at serien ikke alltid ser seg selv i denne refleksjonen over sjangerens påvirkningskraft og «hva kan ha skjedd»-publikumsfrieri. For Netflix og Joe Berlinger har også sin rolle i dette økosystemet.

«Åstedet: Mysteriet på Cecil Hotel» har premiere på Netflix onsdag 10. februar. Anmeldelsen er basert på alle fire episodene.