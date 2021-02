PÅ KINO FRA 5. FEBRUAR: «Shadow in the cloud» er en teit, artig og beinhard B-film som blander 2. verdenskrig, hemmelige oppdrag og gremliner til en energisk popkornglede.

Jeg sitter riktignok igjen med noen gnagende savn på manusfronten etter endt rulletekst, men dette er en sjangerleken liten voldsfilm som har valgt sin nisje, og dundrer humørfylt på i åtti kjappe kinominutter.

Chloë Grace Moretz er knalltøff i hovedrollen, og filmens stemning nagles fast av saftige synther, en ulmende nattehimmel og et par feministiske oppgjør med soldatactionfilmens iboende guttastemning.

KLAUSTROFOBI UNDER ÅPEN HIMMEL: Maude Garrett (Chloë Grace Moretz) er innesperret med våpen og god utsikt til både fiendefly og monster. FOTO: Another World Entertainment

Det var en mørk og stormfull aften…

Året er 1943 og Maude Garrett (Chloë Grace Moretz) kaster seg om bord et B-17 bombefly med en mystisk pakke og et topphemmelig oppdrag.

Den eneste ledige sitteplassen er på maskingeværposten på undersiden av flyet – isolert fra resten av mannskapet.

Det tar ikke lang tid før nattehimmelen lyses opp av uvær, og på sin utsatte post oppdager Garrett at ferden trues av japanske fly og et merkelig monster. Men den mannssjåvinistiske gjengen av medsoldater inne i flyet har ingen tro på rapportene fra «et hysterisk kvinnfolk».

Filmens første time er en oppvisning i effektiv spenningsbygging. Kameraet holder oss i det trange glassburet, og vi har minimalt med oversikt. Men gjennom radiolyd, glimt av Maudes tanker og en klipprytme som forsterkes av velplasserte synthdroner, så trekkes vi mot stolkanten av ubesvarte spørsmål og magekriblende forventning.

Filmens siste akt endrer stil og tilholdssted, og oppleves mer som en transportetappe. Selv om det smeller kult flere steder på slutten også.

Manuset har opplevd en del turbulens på vei mot ferdig film. Regissør Roseanne Liang måtte skrive om historien etter at manusforfatter Max Landis ble fjernet fra prosjektet, etter at flere anklager om seksuelle overgrep kom frem i 2019.

Etableringen av plottet er rik på mystikk og grubling rundt hvem, hva og hvorfor – og det er mye som svinger rundt Maude Garrets graderte oppdrag.

Men historien blir i knappeste laget enkelte plasser. Spesielt mytologien rundt gremlinene, som her bringes elegant tilbake til sine røtter i det britiske flyvåpenet, burde fått mer kjøtt på beinet.

EN SMAK AV 80-TALLET: Det er mange fiffige vink og hyllester til gamle actionfilmer og stereotypier i «Shadow in the Cloud». FOTO: Another World Entertainment

Chloë Grace Moretz er rå med både never og replikker

Helt siden superheltfilmen «Kick-Ass» kom i 2010 har det vært liten tvil om at Chloë Grace Moretz er et realt talent som rå actionhelt med snert i replikken.

Med «Shadow in the Cloud» spikres det skapet fast med slegge, for her er dundrer hun på med verbalt skyts og treffsikker muskelkraft.

Hun tilbringer store deler av filmen alene foran kamera, og må både formidle egne fysiske anstrengelser og være vår inngang til truslene fra befal, fiender og monster.

Denne skuespillertekniske bragden utføres i et anselig sjangerspenn. Filmen starter som noirthriller, er innom pilotaction og horror, før den avsluttes i et actionlandskap hvor Arnold Schwarzenegger tilbrakte en del timer på 80-tallet.

«Shadow in the Cloud» er ikke for alle. Det er fult mulig å irritere seg over manglende monstermotivasjon, klage på at «den scenen ble for tåpelig» og påpeke smårufs i spesialeffektene.

Men det gladvoldsglade publikum kan glede seg til fjasete eksplosjoner, fingervond body horror og et avslutningsmotiv som kunne vært rammet inn og hengt på galleri.

«Shadow in the cloud» har kinopremiere fredag 5. februar.