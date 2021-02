På Amazon Prime Video: Hundrevis av år i fremtiden har menneskene kolonisert solsystemet. Månen, Mars, det ytre asteroidebeltet og månene til Jupiter og Saturn er befolket. Det er enkelt forklart settingen for «The Expanse».

Science fiction-serien, basert på bøkene med samme navn, begynte som en storsatsing produsert av Alcon Entertainment for TV-kanalen Syfy i 2015.

Jeg var en av dem som likte serien da den kom, men som ikke fikk helt fot for ensemblet av skuespillere, som tidvis fremsto som en gjeng med stoiske surpomper.

Jeg falt av en plass i sesong to, og Syfy kansellerte serien etter sesong tre. Men historien fra bøkene var ikke ferdig fortalt. Dermed plukka Amazon opp stafettpinnen og fortsatte science fiction-eposet – heldigvis.

For med Amazons overtagelse plukka også jeg opp serien igjen, og det er jeg glad for. Serien utforsker nemlig eksistensielle tema, storpolitikk og fremtidsvisjoner på en realistisk og relaterbar måte. Rollefigurene jeg ikke hadde helt sansen for, har nå blitt et crew jeg bryr meg om, som engasjerer og rører meg.

Nå, etter at den femte sesongen har hatt sin finale på Prime Video, er det lett å konstatere at «The Expanse» er noe av det aller beste du kan se av sci-fi i TV-ruta.

Så hvis du, som meg, falt av litt tidligere i serien: denne er absolutt verdt å plukke opp igjen.

Videre i anmeldelsen følger noen avsløringer fra tidligere sesonger av «The Expanse».

KNALLGOD: Shohreh Aghdashloo i rollen som politikeren Chrisjen Avasarala. FOTO: Amazon Prime Video.

Relevant og aktuelt

I fjerde sesong av «The Expanse» tok Jim Holden (Steven Strait), og mannskapet ombord på skipet Rocinante oss med til nye solsystem. Det vil si gamle solsystem, med beboelige planeter der en eldgammel, høyteknologisk sivilisasjon en gang har blitt utslettet. Har de rota opp noe farlig nå?

Det er en science fiction-trope som har blitt brukt utallige ganger, en utenomjordisk fare som truer menneskehetens overlevelse. Men i «The Expanse» føles tematikken aldri oppbrukt.

Det er mye på grunn av hvordan forfatterne bak bokserien, Daniel Abraham og Ty Franck, samt serieskaperne, lar menneskene takle utfordringene som møter dem.

For selv om en enorm, men usett trussel lurer i horisonten, er det de mer umiddelbare utfordringene menneskene i solsystemet forholder seg til.

Manøvrering av makt, politikk, posisjonering for å sikre seg de nye ressursene, terror og radikalisering er tematikken for den femte sesongen av «The Expanse».

Det oppleves som aktuelt for hvordan vi takler kriser i vår samtid, samtidig som det fortsatt oppleves som relevant for seriens fiksjonsunivers.

FANATIKER: Keon Alexander spiller terroristen Marco Inaros i «The Expanse». FOTO: Amazon Prime Video.

Gripende skuespill

Skal vi være ærlige, er denne sesongen strengt talt bare en mellomstasjon på veien mot det større narrativet og den større trusselen mot menneskeheten.

Likevel føles sesongen aldri som en transportetappe. For det er nettopp disse elementene som gjør at «The Expanse» oppleves som et realistisk stykke fremtid.

Her er Shohreh Aghdashloo fabelaktig i rollen som politikeren Chrisjen Avasarala, som forsøker å hindre større splittelser enn det allerede er i solsystemet.

Samtidig gir sesongen meg et dypere innblikk i terroristen Marco Inaros sin kamp for å bedre rettighetene for menneskene i Beltet. Det er sterkt av både serieskaperne og skuespiller Keon Alexander å tørre å skape forståelse for motivene hans, selv om man er dypt uenig i metodene og den forvridde tankegangen han går frem med.

Radikaliseringen av Marcos og Naomis sønn Filip, er vond å være vitne til. Jasai Chase Owens spiller Filip med en desperasjon som er gripende og smertefull.

Dominique Tipper har for øvrig mer å spille på en noensinne i denne sesongen, og Naomis kamp både for sønnen og for seg selv er svært engasjerende.

GRIPENDE: Dominique Tippers kamp for sønnens frelse og sin egen overlevelse er vond og bra i den femte sesongen av «The Expanse». FOTO: Amazon Prime Video.

Setter scenen for finalen

Rocinantes mannskap er spredt omkring i denne sesongen. Det gjør at det er flere handlingstråder å holde tak i enn tidligere, samtidig som serieskaperne passer på å gi oss nok tid med hver enkelt av dem til at vi blir enda bedre kjent med dem enn før. Som for eksempel Amos (Wes Chatham), som tar oss med til hjembyen og fortiden i Baltimore nede på jorda.

Det oppleves derfor som en veldig personlig sesong, samtidig som serieskaperne ikke mister grepet om det store bildet.

Den er mange baller i lufta her, men de sjongleres på en måte som bygger spenningen til nye høyder og som setter scenen for den store finalen.

Den neste sesongen av «The Expanse» blir også den siste. Med denne femte sesongen som opptakt, har jeg stor tro på at sci-fi-eposet vil få en vanvittig spennende slutt. Kanskje jeg bør begynne å lese bøkene nå?

«The Expanse» ser du på Amazon Prime Video.