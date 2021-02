På Amazon prime Video fra 12. februar 2021: «Groundhog Day», «Edge of Tomorrow», «Russian Doll», «Palm Springs», og en haug med andre filmer og serier – dagen som gjentar seg igjen og igjen, er noe vi har sett mange titalls ganger før.

Men i likhet med «Freaky Friday»-konseptet er «Groundhog Day»-oppskriften en filmrett jeg aldri blir lei av, så lenge den er gjort bra.

Det er en sukkersøt og lettfordøyelig tidssløyfe Amazon Studios serverer med sin nye film «The Map of Tiny Perfect Things». Men «Sierra Burgess Is a Loser»-regissør Ian Samuels, har med dette laget en sjarmerende romantisk komedie, som bobler lett over av livsglede.

Anmeldelse: «Palm Springs» – Morsom tidslek med grovkornet humor.

NERDETE SJARM: Kyle Allen er lun og sjarmerende i rollen som Mark i «The Map of Tiny Perfect Things». FOTO: Dan Anderson / Amazon Studios.

Dagen som aldri tar slutt

Mark (Kyle Allen) har allerede opplevd dagen hundrevis av ganger når vi blir introdusert for ham i «The Map of Tiny Perfect Things».

Alt fra kaffekoppen han redder fra å gå i tusen knas, jenta som får retningsanvisninger før hun har spurt om veien, til fyren han stopper fra å få fugleskitt rett i pappen – dagen går på skinner.

Det eneste problemet er at selv om han har uendelig med forsøk, så klarer han ikke å få det til med hu søte jenta ved svømmebassenget. For alle som har sett en «time loop»-film vet jo at ekte kjærlighet er måten å bryte sløyfen på, sant?

En dag dukker det imidlertid opp et nytt fjes i den gjennomarbeidede rutinen til Mark. Margaret (Kathryn Newton) er, i motsetning til alle andre, klar over at dagen gjentar seg. Sammen bestemmer de seg for å finne ut av hvordan de kan få en ny dag i morgen.

Anmeldelse: «Edge Of Tomorrow» – Tom Cruise i smart og underholdende effektfest!

GOD KJEMI: Kathryn Newton og Kyle Allen spiller godt sammen i «The Map of Tiny Perfect Things». FOTO: Dan Anderson / Amazon Studios.

Sjarmerende duo

Tro mot sjangeren som filmen er, så er det selvfølgelig en grunn til at en ny dag truer igjen og igjen for Mark og Margaret.

Det tar ikke lang tid for vi forstår hvorfor de er fanget i en tidssløyfe, men manusforfatter Lev Grossman og regissør Samuels har vært såpass kreative med løsningen at filmen blir underholdende likevel.

Kyle Allen («American Horror Story») har en nerdete karisma som sjarmerer meg, og Kathryn Newton («Pretty Little Liars») har et vinnende vesen som fascinerer.

Den gode kjemien de har gjør det enkelt å tro på forholdet som utvikler seg mellom dem, og jeg koser meg med vittighetene de kaster frem og tilbake.

SMÅ PERFEKTE TING: Jakten på de fine tingene i hverdagen er gjennomgående for «The Map of Tiny Perfect Things». FOTO: Amazon Studios.

Deilig eskapisme

«The Map of Tiny Perfect Things» gjør ikke noe særlig nytt og overrasker heller aldri, men den er en innsprøytning av en deilig liten dose eskapisme.

Temaer som å finne gleden i livet du har, og stoppe opp et sekund for å legge merke til det vakre i det hverdagslige rundt deg, er gjennomgående for filmen. En påminnelse som passer fint inn i «disse tider». Ja, jeg skrev faktisk det.

«The Map of Tiny Perfect Things» er tilgjengelig hos Amazon Prime Video fra 12. februar.