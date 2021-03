PÅ KINO 19. MARS 2021: Konfliktene mellom hvite og urinnvånere i Australia har blitt skildret i gode filmer som «Walkabout», «Rabbit-Proof Fence», «Samson and Delilah» og «The Nightingale».

Regissør Stephen Maxwell Johnson leverer et nytt bidrag til sjangeren med «1919 High Ground», et knallhardt drama som viser hvordan den aboriginske kulturen og levemåten blir satt under press på starten av 1900-tallet.

Det brukes kraftige virkemidler for å skildre den umenneskelige behandlingen de blir utsatt for, samtidig som den forteller om figurer som blir stilt overfor interessante moralske konflikter på begge sider.

Et stramt manus, godt skuespill og utsøkt foto av et nærmest utenomjordisk landskap i det nordlige Australia gjør «1919 High Ground» til en imponerende sterk film.

FAMILIE: Gutjuk (Jacob Junior Nayinggul) med sin onkel Baywara (Sean Mununggurr) i «1919 High Ground». Foto: Manymore Films

Begår en stor forbrytelse

Handlingen starter i 1919, der krigsveteranene Travis (Simon Baker) og Eddy (Callan Mulvey) er blant en gruppe hvite politimenn som begår en stor forbrytelse mot en aboriginsk stamme under en feilslått operasjon.

Travis tar med seg den lille gutten Gutjuk til en misjonsutpost, der han vokser opp under navnet Tommy. 12 år senere starter et opprør mot hvite nybyggere, ledet av Gutjuks onkel, Baywara (Sean Mununggurr).

Politisjef Moran (Jack Thompson) gir Travis i oppgave å få Baywara til å overgi seg, og han tar med seg Tommy/Gutjuk (Jacob Junior Nayinggul) som stifinner. Det skal imidlertid vise seg at Moran og Eddy i all hemmelighet har blitt enige om å rydde opp etter gamle synder.



Blodig konfrontasjon

Filmen bruker god tid på å beskrive urinnvånernes pakt med den fantastiske naturen, og de store kontrastene til de hvites destruktive adferd.

De sjokkerende scenene i innledningen gir tydelige signaler om historiens mørke alvor. Det harmoniske livet i stammen blir brutt av en blodig konfrontasjon som avslører hvite kolonialisters syn på den aboriginske befolkningen.

Det er vanskelig å se på, men nødvendig for å forstå rekkevidden av sorgen og sinnet som resulterer i historiens senere konfrontasjoner og mistro mellom partene. Det gjør inntrykk å se den eldgamle kulturen bli truet, og hvilke menneskelige lidelser og konsekvenser det forårsaker.

ABORIGINERE: Stammelederen Dharrpa (Witiyana Marika) stiller til forhandling i «1919 High Ground». Foto: Manymore Films

Ryster og beveger

Simon Baker spiller godt som den moralsk utfordrede Travis, som er et redskap for undertrykkerne, men har klare kvaler med jobben han er satt til å utføre. Callan Mulvey er effektiv som den kalde og sleipe Eddy, som ikke har de samme skruplene, og er en farlig, feig og kynisk skurkefigur.

Filmens hjerte er Jacob Junior Nayinggul i rollen som Gutjuk. Han spiller med et uttrykksfullt ansikt som tydeliggjør figurens smerte over sin tapte oppvekst, men også beundring over onkelens opprør, som kanskje kan føre ham tilbake til hans opprinnelige kultur.

«1919 High Ground» har en litt forutsigbar fremdrift mot konklusjonen som kanskje bare må komme, men filmen både ryster og beveger med en menneskelig historie om umenneskelige handlinger. En av figurene sier noe treffende, nemlig at sivilisasjon blir skapt av slemme menn som gjør slemme ting. Filmen stiller betimelige spørsmål om prisen er verdt det.