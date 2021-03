Filmpolitiets store påskeguide

Spørsmålet er ikke «hvem er morderen?» i Viaplays danske påskrkim «Den som dreper – Mørket». Spørsmålet er hvorfor han dreper, og hvordan han kan fanges.

Dette er en serie som har mye til felles med den kritikerroste seriemorderjakten «The Fall», ved at vi også her følger seriemorder og etterforskning parallelt.

«Den som dreper – Mørket» er ikke på nivå med sitt nordirske forbilde, verken når det gjelder filmatisk eleganse, spenningsoppbygging, tematisk utforskning eller rollefigurer. Åtte episoder oppleves som unødvendig langt for å fortelle denne historien, og serien går for en litt for enkel plottvri som i mine øyne svikter seriens hovedperson på irriterende vis.

Men for dem som liker det mørkt, psykologisk og litt morbid, så er dette severdig sjangerpåfyll. Og Tobias Santelmann spiller veldig godt i en rolle som krever finstemt balanse og mye tid alene med kameraet.

Hvor: Premiere på Viaplay søndag 28. mars. Alle åtte episodene slippes samtidig.

Knutby»-saken, hvor Sara Svensson og Helge Fossmo ble dømt for drap og drapsforsøk på to medlemmer av sin menighet i Knutby i Sverige i 2004, er utgangspunktet for denne HBO-produserte dokumentarserien som skildrer hendelsene og stiller kritiske spørsmål ved etterforskningen.

Serien starter engasjerende med stemningsskapende modeller av åstedet, god tilgang på de involverte og antydninger om at ikke alt har kommet til overflaten ennå.

Gravejournalistene Anton Berg og Martin Johnson har gjort et grundig og imponerende journalistisk fotarbeid, og de har gjort flere intervju som kaster nytt lys over saken. Menigheten i Knutby er oppløst nå, og flere av medlemmene snakker åpent om den rollen Åsa Waldau – også kjent som Kristi brud – hadde som leder. Det gir en fascinerende innsikt i hvordan det er å leve under sosial kontroll.

Men etter hvert som de seks episodene skrider frem, så blir serien hengende et sted mellom oppgjøret med en trangsynt og metodisk svak etterforskning, den vonde skildringen av sektregimet og historien om de to kløktige journalistene som skal komme til bunns i skyldspørsmålet.

Den regisserte «flue på veggen»-produksjonen, som følger journalistene på kontoret og ute i felten, framstår kunstig og gir serien et omstendelig tempo. Og den utstrakte bruken av sjangervirkemidler fra moderne skandinavisk krim, gjør at det lugger litt hos denne anmelderen.

Serien skal ha ros for å bruke miniatyrmodeller av åstedet for å illustrere hendelsene. Det er et elegant og forseggjort grep som omgår en del av utfordringene med sannhetsinsisterende rekonstruksjoner. Men andre retoriske grep er mer diskutable.

Her har regissør Henrik Georgsson («Broen») lagt spenningsbyggende musikk og symbolske bilder inn for å sette preg på vitneforklaringer, og det brukes iscenesatte rekonstruksjoner for å gi oss bilder av både drap og sex. Minst vellykket er de gjentatte kamerakjøringene som glir over skog og åker. Disse stemningsinsisterende motivene blir etter hvert så ihjelspilt at jeg sitter til tider med følelsen av å høre på en «true crime»-podkast mens jeg ser på en skjermsparer med «nordisk noir»-tema på repeat.

Det mest problematiske er slutten, som lar seriens mest oppsiktsvekkende uttalelse henge konspiratorisk i luften for wow-effekt. Her ville det journalistisk etterrettelige vært og fulgt opp uttalelsen – undersøkt den og satt den i kontekst. I stedet blir avslutningen nesten «true crime»-parodisk i sin selvhøytidelige overdramatisering.

Hvor: Premiere på HBO Nordic søndag 4. april. Alle seks episodene slippes samtidig.

MORD OG SPØKELSER: Bob (Bertie Carve) må flytte på gamle nedgravde hemmeligheter da gamle spøkelser begynner å dukke opp i «The Sister». FOTO: TV 2

«The Sister»