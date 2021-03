PÅ HBO NORDIC FRA 22. MARS: «Q: Into the Storm» er en rotete, men tidvis dypt fascinerende dokumentar som prøver å finne ut av hvem som står bak QAnon – en av de største og mest innflytelsesrike konspirasjonsteoriene de siste årene.

Regissør Cullen Hoback har lett etter den anonyme «Q» i flere år. Han har intervjuet Q-fans, fulgt dedikerte «Qtubere» og ikke minst har han hengt lenge med de sentrale personene bak forumet 8chan, som har vært et av konspirasjonsteoriens viktigste hjem på internett.

Det er mer enn et snev av Michael Moore («Bowling for Columbine») i Hobacks rufsete metoder og hans stadig økende plass foran eget kamera. Og mot slutten av serien er regissøren selv godt innsauset i hendelsene.

«Q: Into the Storm» klarer definitivt å servere noen innsiktsfulle nærbilder av de involverte. Vi presenteres for en del typete typer og noen veldig interessante betraktninger når det gjelder politikk, offentlighet og ytringsfrihetskamp. Men Hoback ofrer både journalistisk integritet, stilsikkerhet og oversikt i sin iver etter å finne ett endelig Q-bevis.

SENTRAL FOR FILMENS HISTORIE: Fredrick Brennan var mannen som utviklet 8chan – hvor QAnon fant et enormt publikum. Brennan har sine mistanker om hvem det er som står bak postene. FOTO: Ted Aljibe, AFP, NTB scanpix

Et omfattende fotarbeid

Seriens store scoop er at Cullen Hoback har fulgt tre av de sentralene personene i QAnons publiseringsutvikling på nært hold helt siden 2017.

Utvikler av forumet 8chan, Fredrick Brennan har sammen med 8chan-eieren Jim Watkins og hans sønn Ron Watkins hatt sitt hovedsete på Filippinene, og Hoback har besøkt dem jevnlig. Han er med på omvisning på Jims grisefarm, nøster i hva som egentlig skjedde da QAnon valgte 8chan (og senere 8kun) som publiseringsplattform og han er tett på en eskalerende krangel mellom Brennan og Watkins-familien.

Det er et formidabelt fotarbeid som starter med forsiktige førsteintervju og ender foran den amerikanske kongressbygningen den 6. januar 2021.

Og selv om fokuset ikke alltid er så skarpt, så får serien formidlet hvordan far og sønn Watkins skaffet seg kontroll over QAnons publiseringer, og hva de kan ha gjort med den kontrollen.

Filmen er ikke spesielt nysgjerrig på hvem som tror på QAnon, og hvorfor det amerikanske samfunnet er så mottagelig for dette tankegodset.

Det sneies innom noen store spørsmål om sensur og mulige konsekvenser av de store «some»-selskapenes egne løsninger på ubekvemme ytringer, men serien har ikke med kilder som kan behandle disse trådene med særlig innsikt og relevans.

Det blir også formmessig småkaotisk med stadige skjermdumper fra glorete nettsteder, noen merkelig teite anonymiseringsgrafikker og dårlig merket klipping mellom gamle og nye intervju med samme person – noe som gjør at en kan stille spørsmål ved fremstillingen av rekkefølger og resonnement.

Til tross for spilletid på seks timer, Adam McKay («Vice») som produsent og HBO i ryggen: «Q Into the Storm» er for lettbent, nærsynt og journalistisk svak til å bli den store og helhetlige QAnon-dokumentaren.

Det er som dokumentasjon av de involverte at denne serien er en skattkiste av informasjon, avslørende oppførsel og vesentlige bakgrunnskonflikter.

FILMSKAPEREN: Regissør Cullen Hoback har gjort et imponerende fotarbeid med å følge å bli kjent med menneskene bak 8chan – gruppen som ble avgjørende for spredningen av QAnon. FOTO: HBO Nordic

En flue i suppen

Innenfor dokumentarfilmsjangeren er det et skille mellom den observasjonelle stilen, hvor filmskaperen skjuler seg bak kameraet og observerer som en flue på veggen. Og den interaktive stilen, hvor filmskaperen tar del i begivenhetene foran kamera, og blir mer som en flue i suppen.

Regissør Cullen Hoback er definitivt en deltager i denne historien. Han blir mer og mer synlig, mer og mer aktiv, og mer og mer problematisk som fortellerstemme.

Hans metode inkluderer å la seg overtale til ganske så intime sosiale aktiviteter, late som han slår av kamera samt gjøre omfattende tjenester for sine intervjuobjekter.

«Q: Into the Storm» prøver ikke å legge skjul på hans vennskapelige tone og tvilsomme journalistiske valg. Men selv om det er åpenhet rundt rolleblandingene, så påvirker dette troverdigheten.

Dokumentarserien bygger også sine egne mysterium og lar spørsmål om eksklusive penner, dyre klokker og skjulte motiver henge antydende på en måte som ligner på konspirasjonsteoretikerens mistenkeliggjørende retorikk.

Det er mulig det er ment som et metagrep fra regissøren, men – og dette er gjennomgående i denne dokumentarserien – grensene for når serien ler av og med, innforståttheten, vennskapene med de involverte og blunk til ulike publikum er mildt sagt rotete.

Det gjør i denne sammenhengen Cullen Hoback til en flue i QAnon-suppen.

Til opplagt besvær for dem som ønsker å tro på QAnon og en satanistisk gjeng amerikanske toppolitikere. Men også i veien for dem som søker en noenlunde etterrettelig og upartisk fremstilling av dette konspirasjonsfenomenet.

«Q: Into the Storm» har premiere på HBO Nordic den 22. mars. Anmeldelsen er basert på alle seks episodene.