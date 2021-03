På Paramount+ fra 25. mars: En ung kvinne med hardtslående ferdigheter, returnerer fra villmarken i nord for å hevne mordet på faren sin.

Det er nok ikke tilfeldig at det er akkurat «Game of Thrones»-stjerna Maisie Williams, som spiller hovedrollen i den britiske actionkomedien «Two Weeks to Live», som har premiere på den nye strømmetjenesten Paramount+ denne uka.

Det er mye ved hovedrollen som minner om Arya Stark, og rollen er som skrevet for Williams. Denne miniserien er imidlertid omtrent hundre ganger lystigere enn fantasyuniverset hun er så kjent fra.

«Two Weeks to Live» er lettbeint og morsom eskapisme som underholder fra start til slutt, uten så fryktelig mye substans å tygge på underveis.

FRA SVERD TIL PISTOL: Maisie Williams sin rollefigur i «Two Weeks to Live» har noen likheter med Arya Stark. FOTO: Paramount+.

Rømmer hjemmefra

Med en paranoid mor som har preppa Kim for dommedag siden ung alder, er hun lett å lure til å tro at verden skal gå under om to uker.

Og det er nettopp det som skjer når Kim (Maisie Williams) rømmer fra morens avsidesliggende hytte en eller annen plass i Skottland.

Med «forurensingspiller» på innerlomma og listen over ting å gjøre og oppleve ute i «den virkelige verden» i veska, ramler hun inn på en bar der hun møter brødrene Nicky og Jay, spilt av Mawaan Rizwan og Taheen Modak.

Når en feilslått spøk blir tatt alvorlig av Kim, tror hun at hun bare har to uker igjen å leve. Da er det ingen tvil om hva som er viktigst – nemlig å rekke å drepe fyren som drepte faren hennes, før den massive atomeksplosjonen som er på vei dreper oss alle.

Dermed blir vi dratt med inn i en slags forviklingskomedie med mafiabosser, korrupte politifolk, en veldig stor sekk med penger og et par veldig upraktiske lik.

Det er tøysete, fjasete, temmelig britisk og ganske så morsomt.

NAIV: Kim besøker en bar for første gang i «Two Weeks to Live». FOTO: Paramount+.

Gøyal action

De to første episodene av «Two Weeks to Live» er en ren fryd. Serieskaper Gaby Hull har

skrevet et manus som er stappa med vittige replikker som Maisie Williams leverer godt.

Det ligger mye humor i kontrasten mellom Kims naive tilnærming til verden og hennes overlevelsesevner og slåsseferdigheter.

Miniseriens høydepunkt kommer i en kampscene i andre episode der replikkene flyr like treffsikkert som knyttnevene. Regissør Al Campbell har et godt hode for underholdende action, og Gaby Hull har skrevet et manus der rollefigurene er like mye i en ordkrig som i en faktisk slåsskamp.

Maisie Williams kler kombinasjonen av humor og action, og selv om det blir noen litt for åpenbare referanser til hennes mest kjente rollefigur innimellom, storkoser jeg meg og ler masse i løpet av serien.

GØYAL ACTION: Det er flere underholdende slåsskamper i «Two Weeks to Live». FOTO: Paramount+.

Flate rollefigurer

Tøys, fjas og action er det som fungerer best i «Two Weeks to Live». Miniserien er ikke like god når den forsøker å takle forholdet mellom Kim og moren.

Den knallharde, men paranoide Tina, er glitrende spilt av Sian Clifford («Fleabag»), men serien tar seg ikke god nok tid til å faktisk utforske det problematiske forholdet.

Kims to nye venner Nicky og Jay forblir også relativt flate figurer, selv om Gaby Hull forsøker seg på et sidespor som skal gi dem litt mer dybde og bakgrunn.

Mawaan Rizwan og Taheen Modak låner imidlertid en klønete lunhet og hjertevarme til figurene som gjør at de blir trivelig selskap i TV-ruta.

Enkel og underholdende

Det er ingen tvil om at «Two Weeks to Live» hadde blitt en bedre serie om rollefigurene hadde fått litt mer kjøtt på beina. Men selv om vi for det meste holder oss på overflaten av følelsesregisteret til Kim og dem hun møter, så er det ingen tvil om at dette er en underholdende serie.

«Two Weeks to Live» er enkel og gøyal. Episodene, som ligger på omkring 20 minutter, flyr av gårde og det er ikke noe problem å sluke de seks kapitlene i ett smekk.

Selv om dette er en miniserie, holder serieskaper Gaby Hull døra åpen for en fortsettelse mot slutten. Og skulle det komme en sesong to, er jeg absolutt klar for å bli med Kim på nye eventyr ute i den virkelige verden.

«Two Weeks to Live» ser du på Paramount+ fra 25. mars.

Den nye strømmetjenesten blir tilgjengelig i Apple TV-appen og på smart TV-er fra Samsung, LG og Sony, samt på spillkonsollene PlayStation and Xbox.