PÅ TV 2 og TV 2 SUMO FRA SØNDAG 11. APRIL: En skummel og skjerftildekt terrorist spionerer med kikkert på kassegitarspillende ungdom på stranden. Det starter ikke veldig subtilt og klisjefritt i «Bortført».

Dette er ikke en serie som skildrer terrororganisasjoner, internasjonal politikk eller saftige familiehemmeligheter med særlig fingerspissfølelse for troverdighet og nyanser – her er det såpete intriger, stereotypier og rikelig med dramatiske overraskelser.

Likevel, det er flere gode tilløp i TV 2s nye internasjonale dramasatsing.

Ferieskrekk, desperate foreldre, terrortrusler, ettermælet til Norges fredsarbeid og «Homeland»-inspirert stolkantspenning trekker oss inn i en serie som slenger mye ved på bålet i sine kjappe halvtimesepisoder.

Her er tempoet høyt nok, og plottvriene mange nok, til at jeg ikke dveler så lenge ved rufsete actionscener, kleine konfrontasjoner og stokk stive replikker.

Jo da, jeg river meg i krøllene ved flere anledninger, men etter halvspilt sesong er jeg fremdeles hektet på – det er noe ekstra fascinerende med Oslo-avtalen som kjerne i etterretningsspenning fra Midtøsten.

ULIKE METODER: Mor Alex (Anneke Von der Lippe) og etterretningsleder Arik (Amos Tamam) prøver begge å finne Pia. Men de bruker ulike metoder i jakten på terroristene. FOTO: Vered Adir, Drama Team, TV 2

Med røtter i Oslo-avtalen

Pia (Andrea Berntzen) er på reise i Midtøsten. På vei gjennom Sinaiørkenen blir hun, sammen med to israelske venner, kidnappet av terrorister fra IS.

Løslatelseskravene er umulige, de diplomatiske og militære løsningene kompliserte og for de pårørende blir situasjonen desperat. Pias mor Alex (Anneke von der Lippe) starter sin egen leting etter datteren – hun har gamle venner både på Gaza og blant Israels politikere.

Skjermtiden deles mellom Oslo, Israel og Egypt. Både det digitale etterretningslandskapet og IS-gjengen serveres på sjangervant vis med moderne kontorer, overvåkningsbilder og røft krigerliv i ørkenen.

I Norge er miljøskildringene mer tamt presentert i en enkel og dialogtung dramakrimsetting, med påfallende lite interesse for statsapparatets krisehåndtering.

Det er jevnt over solid håndverk over hele produksjonen, og serien bærer ikke synlig preg av at innspillingen ble rammet av pandemien i fjor sommer. Men enkelte scener lugger litt i kontinuitet og toneskifter – det fremstår noen plasser som om klippingen mellom ulike opptak ikke helt har gått opp.

LOVENDE SKUESPILLER: Andrea Berntzen, kjent for sin hovedrolle i «Utøya 22. juli» spiller igjen en rollefigur i en ekstrem situasjon. FOTO: Nitay Netzer, Drama Team, TV 2

Ujevne skuespillerprestasjoner

«Bortført» har et omfattende rollegalleri som spenner fra et norsk stjerneskudd til Israelske skuespillere kjent fra serier som «Fauda», «Le Bureau» og «The Spy».

Enkelte av rollefigurene sitter umiddelbart. Jameel Khoury stjeler noen scener som den karismatiske Hamas-lederen Bashir, og det er noen av de små birollene i Jerusalem som virkelig gjør inntrykk.

Mindre gode er Daniel Litman (som spiller gisselet Nadav) og Abhin Galeya (som spiller terroristen Abu Salim). De treffer begge litt for nære forslitte stereotypier av henholdsvis backpackerklisjeen og «sleip terrorist»-klisjeen.

Anneke von der Lippe må også jobbe med en rollefigur som kunne vært mer finjustert, men den drivende dyktige Emmy-vinneren får likevel vist seg frem som den tilstedeværelsen hun kan være i intense thrillerdrama.

Andrea Berntzen, som imponerte stort i filmen «Utøya 22. juli», klarer seg igjen godt i en ekstrem situasjon med mye alenetid foran kamera.

Berntzen har en rå gjennomslagskraft i de mest opprivende scenene, noe som løfter seriens emosjonelle kraft. Men jeg skulle ønske hun fikk mer tid i etableringen av rollefiguren Pia, vi rekker ikke å bli særlig kjent med den reisende medisinstudenten før det smeller.

EN DESPERAT MOR MED KONTAKTER: «Bortført» har et rollegalleri som gjør det interessant å utforske de nær umulige valgene som Alex (Anneke von der Lippe) må ta for å kunne hjelpe sin datter. FOTO: Julianne Leikanger/Monster/TV 2

Interessante brikker på brettet

Med «vi forhandler ikke med terrorister» som overskrift, forsøker «Bortført» å utforske de vanskelige, og ofte umulige, valgene som ligger bak og bortenfor gjerdet til et så grensefast prinsipp.

Hva ville du gjort hvis det var din familie? Hvor ville du satt grensen? Hva ville du tålt av konsekvenser?

Disse spørsmålene stilles med interessante brikker på brettet. En norsk forsvarsadvokat, en israelsk toppolitiker og en ressurssterk mor med gamle venner fra fredsforhandlingene i Oslo tidlig på nittitallet. Det gir spenning, men dessverre bare på overflaten.

«Bortført» tar seg lite tid til å tegne og forklare om årsaksforhold og bakteppe. Den bryr seg ikke om å gi oss særlig bakgrunn for hvorfor Oslo-avtalen kalles naiv og hvor de betente forskjellene mellom Hamas og IS ligger. Midtøstens komplekse konfliktlinjer blir stort sett bare brukt som et slags «farlig område», og da holder det med replikker som «Gaza er livsfarlig» og litt mer volum på musikkpulsen for å sette stemningen.

Det er selvsagt risikosport å mene noe bastant om en hemmelighetsfull dramathriller etter halvspilt sesong (TV 2 sendte kun ut de fire første episodene for anmeldelse), og det er godt mulig manusforfatterne Kyrre Holm Johannessen og Ronit Weiss-Berkowitz har mer på tanken – jeg aner flere avsløringer som skal tykne plottsausen her.

Men i den internasjonale spenningssjangeren med Midtøsten som arena – i et serielandskap hvor «Le Bureau» og «Homeland» ruver – fremstår «Bortført» som en lettvekter.

Veldig opptatt av å underholde et bredt TV-publikum med hyppige doser høydramatikk, men ikke grundig og innsiktsfull nok til å virkelig engasjere.

«Bortført» har premiere på TV 2 Sumo og TV 2 på søndag 11. april. Anmeldelsen er basert på 4 av 10 episoder.