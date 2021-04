I 2015 ble hashtagen #OscarSoWhite innført som en protest mot at Oscar-utdelingen var dominert av hvite nominerte og vinnere. Den kan foreløpig skrinlegges, for årets utgave var #OscarSoMulticoloured. Det fremgikk tydelig at det var flere fargede blant de nominerte enn noen gang, blant annet 9 av 20 skuespillere, samt to blant regissørene.

Produsentene av Oscar-showet hadde også satt seg fore å fylle sendingen med en overvekt av fargede, både blant programledere og prisutdelere.

Fargede nominerte og vinnere var svært ofte i fokus, DJen Questlove spilte hovedsakelig svart musikk underveis, og det faste «In Memoriam»-segmentet, der man minnes skuespillere og andre filmarbeidere som har dødd det siste året, ble avrundet med et bilde av Chadwick Boseman.

Dermed fikk han en mer celeber plassering enn legenden Sean Connery, som måtte «nøye seg» med å være nest sist i den (svært så raske) oppsummeringen.

LES: «Nomadland» ble den store Oscar-vinneren

TOGSTASJON: Regina King (til høyre) deler ut en Oscar til Emerald Fennell for manuset til «Promising Young Woman» på Union Station i Los Angeles. Foto: Todd Wawrychuk / AMPAS / AFP

Nært og intimt

Oscar-akademiet gjør åpenbart et forsøk på å imøtekomme sine kritikere, og må kunne sies å lykkes med å speile mangfoldet i Hollywood og bortenfor mye bedre nå enn de har gjort tidligere. Om dette resulterer i bedre seertall, er et annet spørsmål.

De fleste prisutdelinger har opplevd en dalende kurve gjennom flere år, og Oscar har ikke vært noe unntak. I år var showet flyttet og nedskalert på grunn av Covid-19, fra sitt faste hjem i Dolby Theatre til den gamle jernbanestasjonen Union Central i Los Angeles.

Innledningen lovet godt, med en filmatisk spasertur med regissør og skuespiller Regina King på vei inn i bygningen. Settingen med kun de nominerte til stede, ga en nærhet og intimitet som en vanlig Oscar-utdeling vanskelig kan oppnå.

Det skulle dessverre vise seg at produsentene raskt gikk tom for spennende grep og ideer, slik at man tok seg i å savne de spektakulære underholdningsnumrene og glamouren man forbinder med Oscar på sitt mest Hollywoodske. Denne gangen så det ut som en intern filmfest for utvalgte gjester.

LES: Gull på den røde løperen

FORVENTET: Thomas Vinterberg og «Et glass til» tok prisen for beste internasjonale film. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP / NTB.

Danskenes fjerde Oscar

Noen ganger virket imidlertid den intime settingen til noens fordel, først og fremst da regissør Thomas Vinterberg fortjent kunne motta Oscar for beste internasjonale film for «Et glass til».

Hans dedisering til datteren Ida, som døde i en trafikkulykke bare fire dager ut i innspillingen, var utdelingens sterkeste øyeblikk.

Dette var for øvrig danskenes fjerde Oscar-pris i denne kategorien (som før het «best foreign language movie»), og vi nordmenn må innrømme at vi misunner danskenes suksess, som har vært nominert 6 ganger bare de siste 11 årene – og vunnet 2 av dem!

Denne gangen gikk til alt overmål enda en Oscar til en danske, nemlig Mikkel E.G. Nielsen for klippingen av «Sound of Metal», en svært tung pris som kan bety mye for hans karriere fremover. Han benyttet muligheten til å skryte av den danske filmutdanningen, og når man ser hva de oppnår, er det kanskje grunn til å se nærmere på den.

LES: 7 Oscar-nominerte filmer du bør se

VANT BESTE FILM: Produsent og skuespiller Frances McDormand og regissør, produsent og klipper Chloe Zhao. Foto: Chris Pizzello / POOL / AFP

Gjorde en blemme

Det er ingen problemer med å skjønne at årets utdeling måtte bli annerledes på grunn av Covid-19, men produsentene gjorde en blemme ved å endre på godt innarbeida rutiner når det gjelder rekkefølge av de viktigste prisene.

Prisen for beste film deles vanligvis ut helt til slutt, men denne gangen ble den delt ut før skuespillerprisene. Her gamblet produsentene kanskje på at de skulle få et skikkelig emosjonelt punktum på sendingen ved at den avdøde forhåndsfavoritten Chadwick Boseman skulle få sin posthume Oscar for rollen i «Ma Rainey’s Black Bottom».

Slik gikk det ikke. Prisen for beste mannlige hovedrolle gikk i stedet til Anthony Hopkins for «The Father», og antiklimakset var et faktum da han verken var i salen eller med på linje fra England (eller hvor han enn nå befinner seg).

ANMELDELSE: «Nomadland» fortjener sine 6 Oscar-nominasjoner

BESTE KVINNELIGE SKUESPILLER: Frances McDormand vant Oscar for rollen i «Nomadland». Foto: Searchlight Pictures. © 2020 20th Century Studios All Rights Reserved

Dette sørget også for at «Nomadland» ble fratatt sin mulighet til å skinne ordentlig da den ble utropt til beste film. Oscar-akademiet må umiddelbart sørge for at prisen for beste film deles ut helt til slutt igjen fra og med neste år.

Det spørs likevel om kvinnene bak denne filmen føler noen form for skuffelse, siden Chloe Zhao fikk Oscar for beste regi tidligere i sendingen, mens Frances McDormand ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller rett etter at «Nomadland» fikk prisen for beste film.

Hun benyttet takketalen sin til å oppfordre alle til å se den på en så stor skjerm som mulig, det vil si på kino. Det er talende for tiden vi er inne i at det dessverre er vanskelig for mange, og at filmen kommer på strømmetjenesten Disney+ om noen få dager.