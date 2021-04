«Nomadland» ble den store vinneren under den 93. Oscar-utdelingen.

Det amerikanske dramaet vant for beste film, Frances McDormand tok prisen for beste kvinnelige hovedrolle og regissør Chloé Zhao ble historisk da hun vant Oscar for beste regissør. Zhao er den andre kvinnen til å vinne prisen noensinne, og den første kvinnelige vinneren fra Asia.

– Vi takker alle hjerter og hender som kom sammen for å lage denne filmen, sa Chloé Zhao da hun tok imot prisen for beste film.

– Vær så snill å se filmen vår med så stort bilde som mulig, var den kinohåpefulle beskjeden fra hovedrolleinnehaver Frances McDormand.

Skuespilleren, som tidligere har vunnet Oscar for sine hovedroller i «Fargo» og «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», holdt en meget kort takketale, og avsluttet på følgende poetiske måte.

– Jeg har ikke ord. Min stemme er i mitt sverd. Vi vet at sverdet er arbeidet vårt. Og jeg liker å arbeide. Takk for at dere vet det, og takk for denne, sa McDormand og tok et godt grep rundt sin andre Oscar-pris for natten.

«Nomadland» kan sees på et utvalg norske kinoer, og har premiere på strømmetjenesten Disney+ fredag 30. april.

DANSK JUBEL: Thomas Vinterberg og «Et glass til» tok prisen for beste internasjonale film. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP / NTB.

Stor dansk aften

Det ble en stor Oscar-utdeling for dansk film. «Et glass til» vant prisen for beste internasjonale film. I tillegg vant Mikkel E.G. Nielsen Oscar for beste klipp, for jobben han gjorde på «Sound of Metal».

«Et glass til»-regissør Thomas Vinterberg var i salen på Union Station i Los Angeles, og tok imot prisen.

– Dette er bortenfor noe jeg kunne forestilt meg, bortsett fra at dette er noe jeg alltid har forestilt meg – helt siden jeg var fem år. Jeg har forberedt taler på togstasjoner, på skolen, på toalettet, og så er jeg her, og det er virkelig. Det er utrolig, sa regissøren.

Vinterberg takket også hele sin familie, og dedikerte prisen til datteren Ida Vinterberg (19) som døde i en bilulykke få dager inn i filmprosjektet. Han takket også hovedrolleinnehaver Mads Mikkelsen.

– Mads, du ga oss ditt beste. Ikke bare for filmen, men for min datter også. Og jeg vil aldri glemme det.

Med lusekoften på, så er også Oscar-prisen til «Et glass til» litt norsk. Sturla Brandth Grøvlen er fotograf, Maria Bonnevie spiller i en sentral birolle og filmen er klippet av Anne Østerud (sammen med Janus Billeskov Jansen).

Med norske øyne var det også knyttet stor spenning til prisen for beste kortdokumentar, hvor regissør Anders Hammer var nominert med filmen «Do Not Split». Den prisen gikk til «Colette». Vinnerfilmen handler om franske Colette Marin-Catherine som reiser til konsentrasjonsleiren Mittelbau-Dora, hvor broren ble drept av nazistene under 2. verdenskrig.

BESTE LÅT: H.E.R. vant prisen for beste originalsang med låta «Fight For You» fra «Judas and the Black Messiah». FOTO: Chris Pizzello / Pool / REUTERS / NTB.

Hopkins vant sin andre Oscar

Mange hadde forventet at Chadwick Boseman skulle vinne prisen for beste mannlige skuespiller posthumt, men det var Anthony Hopkins som vant prisen for sin rolle i «The Father». Skuespillerveteranen, som tidligere har vunnet for sin hovedrolle i klassikeren «Nattsvermeren», hadde ikke tatt turen til utdelingen.

– Akademiet gratulerer Anthony Hopkins og tar i mot prisen på hans vegne, sa prisutdeler, og fjorårets vinner av samme pris, Joaquin Phoenix.

I kategorien for beste animasjonsfilm, gikk det helt som forventet. Den jazzsprudlende Pixar-filmen «Sjel» vant den prisen, og fikk også med seg en Oscar for beste filmmusikk.

Oscar for beste originalsang gikk til den historiske filmen «Judas and the Black Messiah», nærmere bestemt til artisten Gabriella Sarmiento Wilson (H.E.R) og låten «Fight for You».

Kveldens mest sjarmerende takketale sto Youn Yuh-jung for, da hun vant prisen for beste kvinnelige birolle.

– Vi er alle vinnere. Vi spilte ulike roller, så vi kan ikke konkurrere. Jeg tror jeg bare hadde litt hell, jeg er heldigere enn dere, sa «Minari»-skuespilleren.

PRISEN FOR MEST SJARMERENDE VINNER: Den mest sjarmerende takketalen var det Youn Yuh-jung som stod for da hun tok i mot prisen for beste kvinnelige birolle. FOTO: Chris Pizzello/Pool/Reuters/NTB

Her er alle vinnerne:

Beste film:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland – VINNER

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Beste regi:

Lee Isaac Chung – «Minari»

Emerald Fennell – «Promising Young Woman»

David Fincher – «Mank»

Thomas Vinterberg – «Ett glass til»

Chloé Zhao – «Nomadland» – VINNER

Beste kvinnelige hovedrolle:

Viola Davis, «Ma Rainey’s Black Bottom»

Andra Day, «The United States vs. Billie Holiday»

Vanessa Kirby, «Pieces of a Woman»

Frances McDormand, «Nomadland» – VINNER

Carey Mulligan, «Promising Young Woman»

Beste mannlige hovedrolle:

Riz Ahmed, «Sound of Metal»

Chadwick Boseman, «Ma Rainey’s Black Bottom»

Anthony Hopkins, «The Father» – VINNER

Gary Oldman, «Mank»

Steven Yeun, «Minari»

Beste mannlige birolle:

Sacha Baron Cohen, «The Trial of the Chicago 7»

Daniel Kaluuya, «Judas and the Black Messiah» – VINNER

Leslie Odom Jr., «One Night in Miami…»

Paul Raci, «Sound of Metal»

LaKeith Stanfield, «Judas and the Black Messiah»

Beste kvinnelige birolle:

Maria Bakalova, «Borat Subsequent Moviefilm»

Glenn Close, «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman, «The Father»

Amanda Seyfried, «Mank»

Youn Yuh-jung, «Minari» – VINNER

Beste internasjonale film:

Et glass til – VINNER

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Beste animasjonsfilm:

Fremad

Månereisen

Sauen Shaun Filmen: Farmageddon

Sjel – VINNER

Wolfwalkers

Beste dokumentar:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher – VINNER

Time

Beste kortdokumentar:

Colette – VINNER

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Latasha

Beste originalmanus:

Minari (Lee Isaac Chung)

The Trial of the Chicago 7 (Aaron Sorkin)

Promising Young Woman (Emerald Fennell)- VINNER

Sound of Metal (Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance)

Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King, Keith Lucas og Kenny Lucas)

Beste tilrettelagte manus:

The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller) – VINNER

Nomadland (Chloé Zhao, Jessica Bruder)

One Night in Miami… (Kemp Powers)

The White Tiger (Ramin Bahrani og Aravind Adiga)

Borat Subsequent Moviefilm (Sacha Baron Cohen, Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja, Dan Swimer og Nina Pedrad)

Beste filmfoto:

Judas and the Black Messiah (Sean Bobbitt)

Mank(Erik Messerschmidt) – VINNER

News of the World (Dariusz Wolski)

Nomadland (Joshua James Richards)

The Trial of the Chicago 7 (Phedon Papamichael)

Beste originalsang:

«Husavik», Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ( Rickard Göransson, Fat Max Gsus, Savan Kotecha)

«Fight for You», Judas and the Black Messiah (D’Mile, H.E.R., Tiara Thomas)- VINNER

«Io Sì», The Life Ahead (Diane Warren, Laura Pausini)

«Speak Now», One Night in Miami… (Sam Ashworth, Leslie Odom Jr.)

«Hear My Voice», The Trial of the Chicago 7 (Daniel Pemberton, Celeste)

Beste filmmusikk:

Da 5 Bloods (Terence Blanchard)

Mank (Trent Reznor, Atticus Ross)

Minari (Emile Mosseri)

News of the World (James Newton Howard)

Sjel (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste) – VINNER

Beste filmklipp:

The Father (Yorgos Lamprinos)

Nomadland (Chloé Zhao)

Promising Young Woman (Frédéric Thoraval)

Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen) – VINNER

The Trial of the Chicago 7 (Alan Baumgarten)

Beste kortfilm:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers – VINNER

White Eye

Beste animerte kortfilm:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You – VINNER

Opera

Yes-People

Beste lyd:

Greyhound (Beau Borders, Michael Minkler, Warren Shaw, David Wyman)

Mank (Ren Klyce, Drew Kunin, Jeremy Molod, Nathan Nance, David Parker)

News of the World (William Miller, John Pritchett, Mike Prestwood Smith, Oliver Tarney)

Sjel (Coya Elliot, Ren Klyce, David Parker)

Sound of Metal (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)- VINNER

Beste visuelle effekter:

Love and Monsters (Genevieve Camailleri, Brian Cox, Matt Everitt, Matt Sloan)

The Midnight Sky (Matthew Kasmir, Chris Lawrence, Max Solomon, David Watkins)

Mulan (Sean Andrew Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury)

The One and Only Ivan (Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones, Santiago Colomo Martinez)

Tenet (Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockleydouble) – VINNER

Beste produksjonsdesign:

The Father (Peter Francis og Cathy Featherstone)

Ma Rainey’s Black Bottom (Mark Ricker, Karen O’Hara og Diana Stoughton)

Mank ( Donald Graham Burt og Jan Pascaledouble) – VINNER

News of the World (David Crank og Elizabeth Keenan)

Tenet (Nathan Crowley og Kathy Lucas)

Beste kostymedesign:

Emma (Alexandra Byrne)

Ma Rainey’s Black Bottom (Ann Roth) – VINNER

Mank (Trish Summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocchio (Massimo Cantini Parrini)

Beste sminke og hår:

Ma Rainey’s Black Bottom (Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal og Jamika Wilson) – VINNER

Emma (Laura Allen, Marese Langan, Claudia Stolze)

Hillbilly Elegy (Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew W. Mungle)

Mank (Colleen LaBaff, Kimberley Spiteri, Gigi Williams)

Pinocchio (Dalia Colli, Mark Coulier, Francesco Pegoretti)