Natt til mandag 26. april er det endelig klart for den 93. Oscar-utdelingen. Det betyr at denne helgen er en gyllen anledning til å se noen av kvalitetsfilmene som har begeistret Hollywood det siste året.

Vi i Filmpolitiet har tradisjonen tro plukket frem noen favoritter blant de nominerte som vi mener passer perfekt som Oscar-oppladning.

Ikke alle de nominerte filmene har kommet til Norge ennå, og siden kinoene dessverre er stengt i deler av landet, har vi valgt å fokusere på filmer som kan sees fra sofaen i år. Det gjør for eksempel at en kinofilm som «Nomadland» dessverre ikke er med på denne listen.

Dette er ikke nødvendigvis våre vinnertips blant de nominerte, men alle er fantastiske filmer som bør være perfekt oppladning til Oscar-festen natt til mandag. God filmhelg!

Oscar-showet vises dessverre ikke på noen norsk kanal i år, men dansk TV 2 viser hele utdelingen fra kl. 02 natt til mandag. Vi i Filmpolitiet skal selvsagt holde oss våkne gjennom natten.

Sound of Metal

MESTERLIG: Riz Ahmed spiller en krevende hovedrolle i «Sound of Metal». Foto: Selmer Media

Det er rimelig å anta at de fleste tar hørselen for gitt. Denne kloke og vakre filmen viser hvordan det påvirker en person å miste den.

«Sound of Metal» er sterk i sine skildringer, uten å ty til verken overspill eller overdreven dramatikk. Dette er et høyst menneskelig drama med dype personkarakteristikker fra flotte skuespillere.

ANMELDELSE: Sound of Metal – Hjerteskjærende god film om hørselstap

Spesielt Riz Ahmed er mesterlig i en krevende hovedrolle som spenner over hele følelsesregisteret, fra ekstrem aggresjon til stille kontemplasjon. Det gjør «Sound of Metal» til en rørende og engasjerende film, der den største dramatikken foregår i stillhet.

Nominert for: Beste film og fem andre priser

Kan strømmes på: Amazon Prime Video

Do Not Split

NORSK OSCAR-KANDIDAT: Anders Hammers dokumentarfilm «Do Not Split» er nominert til Oscar for beste kortdokumentar. Foto: Anders Hammer/NTB

«Do Not Split» er en sterk og engasjerende kortdokumentar. Dette er riktignok en amerikansk produksjon, men er filmet og regissert av norske Anders Hammer. I tillegg har Martin Horntvedt laget musikken, og den er delvis finansiert av Viken Filmsenter og Fritt Ord.

Hammer dro til Hong Kong høsten 2019 og havnet midt i protestene mot det kinesiske styret av den tidligere britiske kolonien.

Han filmet dramatiske bilder fra sammenstøt med politistyrker, der demonstrantene blir møtt med tåregass, vannkanoner og i noen tilfeller skudd, og svarer med murstein og molotovcocktails.

Det er en svært intens film på 35 minutter, som gir seeren følelsen av hvordan det må ha vært å være blant demonstrantene, og forteller også mye om sinnet som ligger latent blant Hong Kongs unge mennesker for det de mener er et kinesisk jerngrep over demokratiet.

Nominert for: Beste kortdokumentar

Kan strømmes på: NRK TV

Sjel

DEN STORE SJANSEN: Joe vil bli jazzpianist i «Sjel». Foto: © 2020 Disney/Pixar. All Rights Reserved

Pixar har alltid fortalt historier med voksne undertoner, selv i sine mest barnevennlige filmer. Med «Sjel» tar de et steg høyere opp i de voksnes rekker, med en underfundig utforsking av hva det vil si å være et menneske.

Regissør Pete Docters forrige film, «Innsiden ut», handlet om noe av det samme, men da var vi i sinnet til ei lita jente. Nå er hovedpersonen en voksen jazzpianist, og hans kamp for å finne seg selv er dypere tematisk enn vi er vante til fra Pixar.

ANMELDELSE: Sjel – dypere tematisk enn vi er vante til fra Pixar

«Sjel» er en morsom, dypsindig og – unnskyld uttrykket – sjelfull animasjonsfilm, der den fortellertekniske briljansen og den visuelle kvaliteten støttes av den stemningsskapende filmmusikken av Trent Reznor and Atticus Ross.

«Sjel» har ingen klare og originale svar som man ikke har hørt før, men det at Pixar tør lage en film rundt eksistensialisme fortjener applaus, selv om deres yngste tilhengere kanskje vil synes dette blir litt for voksent og kjedelig.

Nominert for: Beste animasjonsfilm og to andre priser

Kan strømmes på: Disney +

Et glass til

HØY FLASKEFØRING: Martin (Mads Mikkelsen) tyr til flaska i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten/Arthaus

Det stilles automatisk forventninger til en film som gjenforener stjernelaget bak fantastiske «Jakten» fra 2012, nemlig regissør Thomas Vinterberg og skuespillerne Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen og Lars Ranthe. Heldigvis innfris forventningene, for «Et glass til» viser seg å være en «dramedie» som er både morsom, trist og alt som finnes mellom ytterpunktene.

Tematikken er like komisk som den er problematisk, nemlig vårt forhold til alkohol og hvordan rusen påvirker vår oppførsel på godt og vondt.

ANMELDELSE: Et glass til – underholdende og foruroligende på samme tid

Vinterberg veksler vellykket mellom tull og alvor på en måte som gjør «Et glass til» både underholdende og foruroligende på samme tid.

«Et glass til» diskuterer vårt forhold til alkohol på en måte som fremstår både som en feiring og en advarsel. Den moraliserer ikke, men tvinger seeren til å vurdere egne holdninger, slik alle gode filmer gjør.

Nominert for: Beste internasjonale film og beste regi.

Kan strømmes på: Kan kjøpes eller leies på Sumo, Viaplay, iTunes, Google Play, SF Anytime, Rakuten, Blockbuster og Microsoft Store. Den kan også kjøpes på Blu-ray og DVD.

Mank

PÅ FILMSETTET: Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) med Marion Davies (Amanda Seyfried) i bakgrunnen i «Mank». Foto: Netflix

David Fincher har laget sitt eget mesterverk i skyggen av «Citizen Kane»!

«Mank» er et berusende blikk på møkka bak kulissene i 1930-åras Hollywood, når manusforfatter Herman J. Mankiewicz skriver Orson Welles’ klassiker, og filmen speiler «Kane» på mange måter, både i form, uttrykk og handling.

ANMELDELSE: Mank – et mesterverk

Dette er ikke bare en nostalgisk hyllest til filmbyens gullalder, men også en parallell til vår egen tids maktkamp mellom kunst, finans og harde politiske motsetninger.

Fincher regisserer en jazzfest av en film som virkelig lever, med forheksende bilder, gnistrende dialog, hypnotisk musikk og ypperlig skuespill, særlig av Gary Oldman i nok en fantastisk hovedrolle.

Nominert for: Beste film og ni andre priser

Kan strømmes på: Netflix

Tenet

BOOOOM! Christopher Nolans «Tenet» er best når det smeller. Foto: SF Studios

Christopher Nolan vet å lage et skikkelig show.

«Tenet» er en handlingsmettet actionthriller som stadig er i bevegelse, med en James Bond-aktig historie som hinter til et større univers bak den ytre handlingen. Det kan være utfordrende å holde engasjementet for figurene ved like, fordi de er syltynt portrettert.

ANMELDELSE: Tenet – et skikkelig show

«Tenet» er best når det smeller, og det er prisverdig at Nolan har gått for en «gammeldags» måte å lage actionfilm på. Her er det nemlig ingen åpenbare digitale triks å spore.

Dette er en stilsikker sjangerfilm fra en regissør med stålkontroll over historiefortelling, uttrykk og virkemidler.

Nominert for: Beste produksjonsdesign og beste visuelle effekter

Kan strømmes på: Kan leies og kjøpes på iTunes, Google Play, Viaplay, Microsoft Store, Rakuten og Blockbuster. Kan også kjøpes på Blu-ray og DVD.

The Trial of the Chicago 7

YIPPIES: Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) og Jerry Rubin (Jeremy Strong) fra Youth International Party i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Niko Tavernise/NETFLIX © 2020

Da regissør og manusforfatter Aaron Sorkin («Et spørsmål om ære», «Presidenten», «The Social Network») planla denne filmen, kunne han kanskje ane at den ville ha en viss relevans rundt premieren, men ikke at den skulle fremstå så brennaktuell.

Utgangspunktet er nemlig de blodige sammenstøtene mellom politi og demonstranter under Demokratenes landsmøte i valgåret 1968, og den påfølgende rettssaken mot 7 aktivister året etter.

ANMELDELSE: The Trial of the Chicago 7 – Brennaktuell

Sorkin skildrer begivenhetene med skarp og vittig dialog og god oversikt over kompliserte sammenhenger, samtidig som det trekkes tydelige paralleller mellom datidens politiske klima og det som skjer i USA akkurat nå.

Derfor er «The Trial of the Chicago 7» på mange måter rett film til rett tid. Sorkin lener seg riktignok tungt på tradisjonelle elementer fra utallige rettssalsfilmer, men gjør det knakende godt.

Nominert for: Beste film og fem andre priser

Kan strømmes på: Netflix