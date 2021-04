PÅ NETFLIX FRA 9. APRIL: «Thunder Force» er helt grei som Melissa McCarthy-komedie, men ganske slapp som superheltparodi. Dette er den femte filmen hvor ekteparet Ben Falcone (regissør) og Melissa McCarthy (hovedrolle) samarbeider om lettbent komikk. Den kronologiske listen er «Tammy», «The Boss», «Life of the Party», «Superintelligence» og nå altså Netflix-filmen «Thunder Force». Det er ingen tvil om at dette er Melissa McCarthys sandkasse, og her får hun utfolde sin kvasse humor, drøye slapstick og sitt godlynte «vær deg selv»-budskap. Det gir flere humreverdige høydepunkt, men filmen mangler en god historie å henge humoren på – og da blir det tidvis gørrkjedelig å se på disse superheltene. ANMELDELSE: The Boss – Halvmorsom komedie fra dronninga av drøyhet DET KOSTER Å FÅ KREFTER: Lydia Berman (Melissa McCarthy) havner litt tilfeldig i et behandlingsprogram for å bli supersterk – behandlingsmetoden er ubehagelig. FOTO: Netflix Lovende premiss, men slapt manus «Thunder Force» starter lovende og herlig tegneserieteit. I 1983 ble jorden truffet av en kosmisk strålepuls som ga en genetisk mutasjon i sosiopater – og skapte derfor kun superskurker, også kjent som uslinger. Vidunderbarnet Emily Stanton (Octavia Spencer) var bare et barn da uslingene drepte foreldrene hennes, men hun sverger på å finne opp et superheltserum for gode mennesker. 33 år senere har hun endelig lyktes, og sammen med sin rølpete barndomsvenninne Lydia Berman (Melissa McCarthy) skal hun utfordre superskurkene. Dette er godt utgangspunkt for å fjase med superheltsjangeren, men dessverre får denne filmen aldri ut potensialet. De onde uslingene blir bare glimtvis fengende som skurker, plottet er fult av unødvendige hull og både treningsmontasjer og kampscener er aldeles halvveis. Det virker som Melissa McCarthys vitsescener har vært den eneste ledestjernen for Ben Falcones enkle manus, og så har han bare rasket sammen en historie som skal klare å holde det hele sammen. Det er langt fra nok til å underholde i 105 minutter. Jeg blir irritert over hvor lite han får ut av anslaget og de første åtte minuttene – som legger opp til en mye bedre film. ANMELDELSE: Nach – Ekte og troverdig STJERNELAG: Bobby Cannavale og Jason Bateman dukker opp som superskurker i «Thunder Force» FOTO: Netflix Melissa McCarthy leverer det fansen forventer Det er Melissa McCarthy som er den store stjernen i «Thunder Force», og alle som digger hennes komediestil får et realt påfyll. Her helles det øl i frokostblandingen, hun kaster opp på ordføreren og leverer noen meget treffsikre frustrasjoner rundt svetteluktproblemer i superheltkostymer som ikke tåler vaskemaskin. Hun er også en komiker som klarer å la sin medmenneskelighet og blikk for outsidere skinne naturlig gjennom når det fjases, smadres og reflekteres. Og selv om dette er en fjærlett film, så serverer McCarthy noen sosiale poenger det riffes bitte litt på. Bobby Cannavale og Jason Bateman er solide sparringpartnere for McCarthy, og gir filmen noen teite slagsmål og noen enda teitere kjærlighetsscener. Octavia Spencer blir satt litt i skyggen av sin heltepartner etter hvert som plottet går fra laboratorium og ut i kamp, men de to har helt grei kjemi. Og spesielt deres «bli pumpa»-sanger, som inkluderer en dedikert fremføring av Seals «Kiss from a Rose», gir filmen egenart og noen minneverdige høydepunkt. «Thunder Force» har premiere på Netflix fredag 9. april.

Om FILMEN Thunder Force

Slippdato: 09.04.2021

Regi: Ben Falcone

Utgiver: Netflix

Aldersgrense: 13 år

Sjanger: Action, Komedie, Superhelt



