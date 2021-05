PÅ HBO NORDIC FRA 27. MAI: «Friends: The Reunion» er et koselig, nostalgisk, humørfylt og til tider rørende gjensyn med en av TV-rutas mest folkekjære vennegjenger.

Den store attraksjonen er selvsagt at alle de seks skuespillerstjernene er tilbake på settet og skravler, mimrer, letter på slør og gjenspiller gamle favorittscener.

Men regissør Ben Winston er ikke fornøyd med å bare samle gjengen i sofaen på Central Perk. Her har kjendiser spilt inn fanvideoer, fans har spilt inn fanvideoer, James Corden leder et talkshow med publikum, Ross leder en quiz, Smelly Cat fremføres og det blir moteoppvisning med gamle kostymefavoritter.

Hver for seg solide underholdningsinnslag, men kombinasjonen gjør dette til en overlesset og hyllestinsisterende kavalkade som ikke svinger i overgangene.

SOFAKOS: Det blir mye trivelig mimring når Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, og Lisa Kudrow er samlet på gamle trakter. FOTO: HBO Nordic

The One Where They Get Back Together

Denne spesialepisoden starter intimt og fint ved å samle David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston og Matthew Perry på settet hvor de skapte en av verdens mest populære komiserier fra 1994 til 2004.

Det er både interessant og hjertevarmt å se skuespillerne møtes på denne måten. Og selv om alle vet hvor kameraene står, og de alle seks er medprodusenter på episoden, så føles det ekte når skuespillerne mimre om favorittscener, pek og ting de tok med seg hjem fra sett.

Gjennom serieskaperne Marta Kauffman og David Crane får vi også innblikk i hvordan ideen til serien ble formet og hvordan de fant frem til de seks skuespillerne.

For en serieentusiast som meg er det veldig gøy at episoden tar seg tid til å vise klipp fra de andre seriene skuespillerne spilte i før de ble med i «Friends», samt noen små tilfeldigheter som gjorde at serien ble som den ble.

Kjemien mellom de gamle skuespillervennene er litt stiv i starten, og det er en merkbart eldre gjeng vi her møter – 17 år etter finaleepisoden ble sendt. Men bortsett fra at de prater en del mer i munnen på hverandre uten manus, så etableres det raskt en lun og godkjeklete tone på sett.

Det kommer også frem detaljer som nok ville sprengt sikringer hos tabloidpressen på 90-tallet. Det gjør at en fersk manuslesing får en ekstra rørende klangbunn.

GAMLE KJENTE: Mr. Heckles (Larry Hankin) tar turen innom settet. FOTO: HBO Nordic

Burde vært delt i to

Det er i de stadige skiftene mellom dokumentaren om «Friends» og TV-spesialen som skal hylle «Friends» at det ikke helt sitter for «Friends: The Reunion».

Jeg tror det hadde vært bedre med en todeling – hvor gjenforeningsdokumentaren og talkshowet ble sendt hver for seg.

En litt pandemipreget seanse ledet av kvikke James Corden er et rent talkshow med gjester i sofaen og overraskelser blant publikum. Og det blir oppstykket at vi stadig klipper mellom den intime stemningen på settet, og noe som ligner mer på kjendisglad lørdagsunderholdning.

I tillegg krydres spesialen med at stjerner som David Beckham og Mindy Kaling forteller om sitt forhold til serien i forhåndsinnspilte videosnutter. Samt en rørende klipprunde av fans fra hele verden som forteller om hva «Friends» har betydd for dem.

Sistnevnte er et vesentlig perspektiv som virkelig åpner opp døren til hvor viktig «Friends» og andre serier kan være for publikum. Som støtte i vanskelige tider, som inspirasjon til vanskelige valg og som kjærkomment selskap når vi er ensomme. Jo da, fenomenet har vært brukt til sketsjer, men det treffer noe ekte om relasjonen mellom serieselskap og publikum. Men det er kanskje også en egen dokumentar.

«Friends: The Reunion» er en selvprodusert feiring hvor alle stryker medhårs, og det er ingen kritiske spørsmål. Det gjør jo at denne spesialen har åpenbare svakheter som dokumentar om fenomenet «Friends».

Men for fansen er dette en koselig gave – bygd for tårer, latter og gjensynsglede.

«Friends: The Reunion» har premiere på HBO Nordic torsdag 27. mai.