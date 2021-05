PÅ NETFLIX 07. MAI 2021: Det største problemet til «Monster», er at det finnes flere titalls filmer, kortfilmer og serier med samme navn. Heldigvis har denne filmen i det minste et snev av originalitet, selv om rettsdramasjangeren inneholder et sett med klisjeer som også tas i bruk her.

Regissør Anthony Mandler lar rettsalen være en slags teaterscene, der noen av aktørene overspiller med vitende og vilje. Talentfulle Kelvin Harrison Jr. er et sympatisk midtpunkt i dramatikken, selv om filmen lar det ligge en nagende usikkerhet rundt hovedfigurens påståtte uskyld.

«Monster» er kanskje en mindre film med begrenset appell, men skaper en velkommen friksjon med en tematikk som setter våre fordommer og forutinntatte holdninger på prøve.

BEKYMREDE FORELDRE: Ekteparet Harmon (Jennifer Hudson og Jeffrey Wright) støtter sønnen sin i «Monster». Foto: NETFLIX © 2021

Ran med dødelig utgang

17-åringen Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.) er en smart og ressurssterk filmstudent fra et godt hjem i Harlem, New York. Derfor kommer det som et sjokk når han blir arrestert, mistenkt for medvirkning til et ran med dødelig utgang.

Foreldrene (Jennifer Hudson og Jeffrey Wright) er overbevist om hans uskyld, og forsvarsadvokaten Katherine O’Brien (Jennifer Ehle) gjør en stor innsats for å hjelpe sin klient foran rettsaken, der aktoren Anthony Petrocelli (Paul Ben-Victor) stempler ham som et «monster».

Steve bedyrer hele veien sin uskyld, men filmen viser i gradvise tilbakeblikk hvordan han har hatt flyktig omgang med ranerne (spilt av Rakim «A$AP Rocky» Meyers og John David Washington) i forkant, og lar det ligge en usikkerhet rundt hvorvidt han faktisk forteller sannheten.



Vekker engasjement

Filmen er basert på en roman av Walter Dean Meyers prisvinnende roman fra 1999, og tar for seg blant annet raseproblematikk, tenåringsidentitet og vår subjektive oppfatning av sannheten.

Harrisons gode spill vekker et emosjonelt engasjement i Steve Harmons skjebne, og setter søkelyset på en ung, sort manns møte med det amerikanske rettssystemet.

Samtidig lar filmen altså være å vise oss den hele og fulle sannheten fra start, slik at vi selv må legge sammen puslespillbitene.

Her kommer våre forutinntatte holdninger inn i bildet, for hvor usannsynlig er det egentlig at en følsom og lett påvirkelig 17-åring i et tøft nabolag kan la seg overtale til å bli med på noe tvilsomt?

RETTSALSDRAMA: Steve (Kelvin Harrison Jr.) hjelpes av forsvarsadvokaten Katherine (Jennifer Ehle) i «Monster». NETFLIX © 2021

Teatralske aspekter

«Monster» har enkelte teatralske aspekter i rettsalen som skaper en litt kjølig avstand til figurene og handlingen. Den sedvanlige kjeklingen mellom dommer, aktor og forsvarsadvokat er på plass («objection», «sustained», osv). Det samme er de urolige blikkene og følelsesutbruddene mellom personene på tiltalebenken og de pårørende i salen.

Handlingen skildres med Steve som fortellerstemme, formet som et slags manus til en film han planlegger i hodet sitt, noe som hengir oss til ham som eneste sannhetsvitne.

Det store spørsmålet er om han er en forteller man kan stole på eller ikke, og dette er filmens største kvalitet.