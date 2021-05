PÅ KINO 28. MAI 2021: Man kan beskylde Jason Statham for å ha en begrenset spennvidde som skuespiller, men han er flink til å utnytte kvalitetene han faktisk har. Den britiske filmstjerna har en lang rekke filmer bak seg der store muskler og morsk mine er viktige attributter, og «Wrath of Man» fremhever dem effektivt i en barsk og brutal bad guy-bonanza.

Regissør Guy Ritchie har muligens latt seg inspirere av en rekke klassiske krimfilmer med høy machofaktor, eksempelvis «Ronin», «Heat» og «The Town», og har laget en hardkokt hevnfilm som ikke sparer på tøff dialog og blodige virkemidler.

Filmen forsøker ikke være en subtil kommentar til det å være menneske, men lar figurene hamre løs på hverandre med både never og tunge skytevåpen.

Resultatet er kanskje ikke nyskapende, men «Wrath of Man» er en gjennomført hard og intens actionthriller som gir publikum et hardt slag i mellomgulvet – og dermed full valuta for pengene.

NYANSATT: «H» (Jason Statham) sitter på med kollega «Boy Sweat» (Josh Hartnett) i «Wrath of Man». Foto: © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved

Ute etter hevn

Patrick «H» Hill (Jason Statham) er nyansatt i et stort pengetransportfirma i Los Angeles. Han overrasker sine kolleger, blant andre «Bullet» (Holt McCallany) og «Boy Sweat» (Josh Hartnett), når han forhindrer et dramatisk ran med resolutte handlinger og fantastisk presisjon med skytevåpen.

De begynner å mistenke ham for å være en annen enn den han utgir seg for, og det skal vise seg at «H» virkelig har bakenforliggende motiver for å ta jobben i firmaet. Han er rett og slett ute etter hevn, men over hvem og for hva, skal ikke avsløres her.

Det kan nevnes at historien tar oss dypt inn i Los Angeles tunge ransmiljøer, der ingen kan føle seg trygge når «H» turer frem med eksplosiv voldsbruk med høy dødelighet.



Dyrker det han kan

Dette er Jason Statham og Guy Ritchies fjerde samarbeid, og de er allerede i gang med filmingen av spionfilmen «Five Eyes». Det er grunn til å tro at de kjenner hverandres styrker og svakheter godt, som kan være nyttige erfaringer.

Når det gjelder Statham, er det lett å parodiere hans humørløse fremtoning, som stort sett er den samme i de fleste filmene han er med i, som «The Transporter», «Crank», «The Mechanic», «Killer Elite» og flere «The Expendables»- og «Fast & Furious»-filmer.

Han dyrker i hvert fall det han kan, nemlig å spille en menneskelig bulldoser med en aggressiv karisma. Å kjenne egne begrensninger kan være viktig for å oppnå suksess, og «Wrath of Man» er nok et eksempel på at Statham klokelig holder seg til sin lest.

Han er antihelten på hevntokt som vi kanskje holder en moralsk avstand til, men likevel ønsker skal få sin etterlengtede hevn, fordi det tiltaler undertrykte instinkter i oss, samtidig som de han jager er enda verre individer.

PENGETRANSPORT: «H» (Jason Statham) og «Bullet» (Holt McCallany) blir forsøkt ranet i «Wrath of Man». Foto: © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved

Slår fra seg der det gjelder

«Wrath of Man» er virkelig tøff til tider, men noen heftige slåsskamper og skuddvekslinger som viser at Guy Ritchie kan være en skikkelig god actionregissør, noe vi også har sett eksempler på i filmer som «Sherlock» og «The Man from U.N.C.L.E.».

Her kombinerer han disse egenskapene med den grovkornede krimestetikken fra sine første filmer, «Lock, Stock & Two Smoking Barrels» (1998) og «Snatch» (2000).

Som i begge disse, og noen andre Ritchie-filmer, fortelles også handlingen i «Wrath of Man» fra ulike figurers perspektiv, strukturert med flere tilbakeblikk og gradvise avsløringer. Likevel er det ikke fryktelig vanskelig å gjette seg til hvordan det går, men det er heller ikke veldig viktig i en film som har et intenst uttrykk med voldsomme inntrykk som sine fremste kvaliteter.

Alle involverte ser ut til å vite nøyaktig hva slags film de lager, og jobben er solid utført på de sentrale punktene. Statham er effektiv som hensynsløs hevner, og barske biroller fra drevne skuespillere som Holt McCallany, Josh Hartnett og Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Eddie Marsan og Andy Garcia gjør «Wrath of Man» til en vellykket sjangerfilm som slår fra seg der det gjelder.