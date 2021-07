PÅ KINO FRA 7. JULI OG PÅ DISNEY+ FRA 9. JULI: «Black Widow» er en solid, smadreglad og underholdende blanding av spionfilm og superheltaction. Duoen Scarlett Johansson og Florence Pugh er filmens store attraksjon som to Black Widow-agentsøstre som tar oppgjør med organisasjonen som gjorde dem til drapsmaskiner. Det er en velspilt og finstemt kjemi mellom to fengende rollefigurer som både gir filmen hjerte, tematisk innsikt og noen fornøyelige replikkvekslinger. Ellers blir spenningssekvensene litt sjangerordinære underveis, og spionfilmelementene kunne gjerne inneholdt mer finesse enn obligatoriske biljakter og fiksing av ID-papirer. Det blir lettvint flere steder. Men når plottet drar seg til, serveres det rødglødende actiongodbiter og noen saftige hevnmotiv som løfter «Black Widow» opp fra megablockbusterens standardiserte eksplosjonsklimaks – selv om filmen selvsagt også har det obligatoriske eksplosjonsklimakset. ANMELDELSE: Avengers: Endgame – gjør alt på en gang FJELL, FJORD OG FERGE: Norge får være med både i handling og som innspillingssted i «Black Widow». FOTO: ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved Norge gjør seg som skjulested «Black Widow» foregår før hendelsene i de to siste «Avengers»-filmene, og er satt til den betente stemningen etter «Captain America: Civil War» (2016). Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) er på flukt fra gamle venner, og har valgt utkantcamping på Sunnmøre som sitt skjulested. Her brukes ferge, fjord og fjell effektivt for å få frem Norges naturskjønne kvaliteter som avsidesliggende. Men da hennes agentsøster Yelena Belova (Florence Pugh) trenger hjelp, blir Natasha trukket inn i en kamp mot gamle fiender fra Øst-Europa. ANMELDELSE: Loki – Hatten av for Tom Hiddleston Det er mye kjapp jaktaction i filmens innledende runder. Det skifter raskt fra land til land, det er halsbrekkende bilstunt, militære våpen er på avveie og vi følger to agenter på leting etter en gammel oppdragsgiver. Sjangermessig passer dette meget godt for Natasha Romanoffs solofilm, men det blir en eim av forutsigbarhet når manuset lener seg såpass tungt på mønster vi kjenner godt fra filmserier som «Bourne» og «Mission Impossible». Det er når filmen roer ned, og fokuserer på familiebåndene til sine hovedpersoner, at både agenthistorien og rollefigurene er på sitt beste. Her blir den kalde krigen, vitenskapelige eksperimenter og sovjetiske spionfamilier i USA en rik åre til konflikt, lengsler og dype sår fra fortiden. På skurkefronten skulle jeg gjerne sett mer av motiv og posisjon i MCUs større maktpolitiske landskap, men regissør Cate Shortland treffer hardt med et poengtert oppgjør med et grusomt kvinnesyn. Og filmskaperens budskap skinner tydelig gjennom fiksjonslaget. ANMELDELSE: Spider-Man: Far from Home – Lader Marvel-kanonen for nye eventyr UJEVN HUMOR: Denne anmelderen synes ikke David Harbour traff helt med humoren som Red Guardian. Da er det artigere å høre Yelena Belovas (Florence Pughs) vittige helteobservasjoner. FOTO: ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved Florence Pugh er super Det har vært både rene actionkomedier (som «Thor: Ragnarok») og ganske gråmelerte innslag (som «Avengers: Age of Ultron») i det nå 24 filmer store Marvel Cinematic Universe (MCU). «Black Widow» har absolutt et drag av alvor i seg, men slipper også til en god del komedie – av det jeg vil kalle varierende kvalitet. For min del blir David Harbours («Stranger Things») aksentkarikerte og parodiske «aldrende superhelt med kompleks» et litt slitsomt humoristisk innslag utover i filmen. Scarlett Johansson er som alltid kul, kvikk og godt selskap i rollen som Natasha Romanoff, og se opp for en festlig liten Bond-referanse, men det er det nye Black Widow-bekjentskapet som ender opp med flest humorpoeng. Jeg storkoser meg med Florence Pughs vittige «one-linere» og Marvel-selvironiske erting av Avengers helteposeringer. Pugh spiller Yelena Belova med en snert og en utstråling som låner litt fra den sorthumoristiske «mumle til seg selv»-arven som Bruce Willis perfeksjonerte i «Die Hard», samtidig som hun viderefører Scarlett Johanssens anselige karisma som lun, livsfarlig og snarrådig antihelt. Det legges opp til flere MCU-filmer for Pugh, og det hun viser av actionferdigheter og personlighet i «Black Widow» lover godt for fortsettelsen. «Black Widow» har kinopremiere i en del norske byer onsdag 7. juli – sjekk din lokale kino. Filmen har også premiere på strømmetjenesten Disney+ fredag 9. juli. Da gjennom kjøp med en tilleggsavgift på 259 kroner. Her er en liste over steder som skal vise filmen på kino: Alta, Kirkenes, Lakselv, Narvik, Vardø, Bergen, Berlevåg, Dokka, Eidsvoll, Florø, Fredrikstad, Glomfjord, Grimstad, Kolvereid, Kvinesdal, Måløy, Nordkapp, Lillestrøm, Moss, Oslo, Sandnes, Sarpsborg, Ski, Skien, Sotra, Stavanger, Ålesund, Porsangmoen, Risør, Tromsø og Åndalsnes.

Om FILMEN Black Widow

Slippdato: 07.07.2021

Regi: Cate Shortland

Utgiver: Disney+ og The Walt Disney Company Nordic

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Action, Komedie, Sci-fi, Superhelt



