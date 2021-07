PÅ NETFLIX FRA 1.JULI: Kjærlighet eller plikt? Forme seg etter malen samfunnet forsøker å presse deg inn i, eller ha mot nok til å sprenge den?

Og hva hadde det betydd for kongehuset om det viste seg at en i arvefølgen til tronen var homofil? Det er noe av tankegodset i den nye svenske Netflix-serien «Young Royals».

Dette tenåringsdramaet kan beskrives som en blanding av «The Crown» og «Skam», og setter en vakker og ektefølt kjærlighetshistorie i konflikt med en verden der det å opprettholde fasaden betyr alt.

Et knippe dyktige unge skuespillere gjør serien nær og troverdig, samtidig som den innehar noen av kvalitetene som gjorde at «Normal People» traff meg langt inn i hjerterota.

Jeg blir ikke overrasket om «Young Royals» blir sommerens store seriesnakkis!

«SKAM» MØTER «THE CROWN»: Edvin Ryding og Omar Rudberg spiller prins Wilhelm og Simon i «Young Royals». FOTO: Netflix.

Kjærlighet ved første blikk

Omtrent ti minutter inn i første episode vet jeg at jeg kommer til å like serien.

Etter en periode med utagerende oppførsel og festing har Wilhelm (Edvin Ryding), den seksten år gamle fiktive prinsen av Sverige, blitt sendt til kostskolen Hillerska av sin mor og monark.

Nå ser jeg prinsen smile for første gang. Og da snakker jeg ikke om det stive smilet han må klistre på når slottets presseansvarlige tar bilde på trappene inn til den nye skolen, eller når han må håndhilse på rektoren foran fotografen.

Jeg snakker om det lille, myke smilet som bare så vidt krummer munnviken når Wilhelm får øye på solisten i velkomstkoret. Han med de snille øynene og brune krøllene, som ikke klarer å la være å smile når han synger – Simon.

Det er en umiddelbar følelse av ekthet i dette øyeblikket, som forsterkes av et kamera som ligger nært på Wilhelms betraktende blikk. Hvis du noen gang har vært forelsket i ditt liv, vil du kjenne igjen følelsen.

AKKURAT HER: Akkurat her visste jeg at «Young Royals» kom til å bli bra. FOTO: Netflix.

Universell tematikk

I «Young Royals» introduserer serieskaper Lisa Ambjörn («Sjukt», «Sommaren 85») oss for en verden der hierarkiet mellom adelige og nyrike er tydelig. Der elever strever for å tilfredsstille foreldre fra familier som har gått på Hillerska i generasjoner, og instagramfeeden har hashtag velstående og vellykket.

Simon (Omar Rudberg) og søsteren Sara (Frida Argento) er skolens outsidere, lokale ungdommer som har fått mulighet til å gå på skolen. Eller «sossarnas dagiser», som de andre elevene kaller dem.

De er seriens livline til en mer virkelighetsnær realitet, med regninger som må betales, fotballkamper med venner, dataspill på gutterommet og middager foran tv-en.

Disse to, veldig forskjellige verdenene møtes i Simon og Wilhelm, men Lisa Ambjörn har med «Young Royals» laget en serie som er mer enn bare en slags moderne Romeo og Julie-historie.

Med universelle temaer som blant annet seksuell identitet, selvfølelse, kroppspress, utenforskap, ensomhet og vennskap, former disse tenåringslivene en virkelighet flere kan kjenne seg igjen i.

NÆRT OG EKTE: Kjemien mellom Omar Rudberg og Edvin Ryding er til å ta og føle på. FOTO: Netflix.

Ekte og troverdig

Med seks episoder på under timen i denne første sesongen, er det ikke alle birollene i galleriet som blir fargelagt like grundig, og det er et par som faller farlig nær den skumle klisjégropa.

Men seriens gode skuespillere gjør likevel at jeg får et hjerte for dem alle, og med det som er den vakreste forelskelsen i TV-ruta siden «Normal People», så holder serien et hardt grep om oppmerksomheten hele veien til mål.

Omar Rudberg, som allerede er kjent i Sverige som artist, gjør en gnistrende skuespillerdebut i rollen som Simon. Han er utilgjort og troverdig i alle ledd, og har en sterk kjemi med Edvin Rydning som spiller Wilhelm.

Sistnevnte evner å formidle konflikten som sliter i ham på en naturlig måte. Han virker realistisk både i rollen som en prins som kjenner vekten av kongerikets plikter på sine skuldre, og som en seksten år gammel gutt som er usikker, redd og utrolig forelsket.

I den siste episoden legger serieskaper Lisa Ambjörn opp til at det blir en andre sesong av serien. Og når det skjer kommer jeg til å være klar som en ugift adelspike på midsommarball. Lenge leve «Young Royals»!

Første sesong av «Young Royals» består av seks episoder og ligger tilgjengelig på Netflix fra 1. juli.