PÅ KINO 27. AUGUST 2021: Det er en god idé å filmatisere forfatter Jørn Lier Horsts populære ungdomsbokserie, som til nå teller 13 utgivelser. Regissør Thale Persens første «CLUE»-film har sine øyeblikk, men er ikke riktig god nok til å forklare bøkenes popularitet. Den er for pen og pyntelig og burde hatt et høyere spenningsnivå.

De tre unge hovedrolleinnehaverne, flinke og sjarmerende som de enn er, virker ikke å ha fått den nødvendige instruksjonen til å karre seg over skoleteaternivå. De mer rutinerte navnene rundt dem, sliter på sin side med litt flate figurer og stive replikker.

«CLUE: Maltesergåten» henvender seg selvsagt til et ungt publikum med andre krav til underholdning. De vil kanskje synes dette er spennende nok, og det er tydelig lagt ned et stort arbeid i produksjonen, men for meg lukter dette litt av norsk barnefilm fra 90-tallet.

SPILLER SERVITØR: Julia Mælumshagen Nymoen skjenker kaffe til Bjørn Floberg i «CLUE: Maltesergåten». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Lik i fjæra

Filmens manus, skrevet av Alexander Kirkwood Brown, skal være en kombinasjon av de fire første CLUE-bøkene, og har et fint anslag og funksjonell oppbygging. Ett lik dukker opp i fjæra ved et pensjonat i Skutevika, der Cecilia (Julia Mælumshagen Nymoen) bor og jobber for faren (Kyrre Haugen Sydness).

Sammen med venninnen Une (Kenza Olympia Iteka) og deres nye kamerat Leo (Felix Sollie) begynner hun å gjøre egne undersøkelser blant noen mer eller mindre mystiske gjester, spilt av blant andre Andreas Cappelen, Lisa Loven Kongsli, Henrik Mestad og Bjørn Floberg.

Cecilia har nemlig en mistanke om at dødsfallet kan ha en forbindelse med morens tragiske død ett år tidligere.



Friske bekjentskaper

De tre hovedfigurene er friske bekjentskaper, og har flere fine scener sammen, så lenge de ikke blir satt på de aller største prøvene. Det skorter nok litt på evnen til innlevelse i sekvenser som hadde tjent på en større emosjonell rekkevidde.

Det er litt synd for filmens del at den kommer omtrent samtidig med Eskil Vogts «De uskyldige», der man ser barneskuespill av et helt annet kaliber, selv om dette kanskje også er en litt urettferdig sammenligning.

De mer erfarne skuespillerne som utfyller det voksne persongalleriet rundt dem, får en begrenset mulighet til å skinne, med en forsiktig spillestil som kanskje er et bevisst grep for å unngå at filmen blir for skummel for unge kinogjengere, men jeg tror de tåler langt tøffere tak enn dette.

PÅ LETING: Cecilia (Julia Mælumshagen Nymoen) og faren (Kyrre Haugen Sydness) i «CLUE: Maltesergåten». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Spenningen tar seg opp

Historiens gåte fortoner seg som en enkel sommerkrim med spor i flere retninger, der brorparten opplagt er villedende. Det er likevel ikke veldig vanskelig å ane hvilken av bakgrunnsfigurene som kommer til å bli sentral i filmens siste del, der spenningsnivået heldigvis tar seg opp.

Noen luftige klatrescener og mørke bunkerganger vil kanskje være nok action for 12-13-åringene filmen i første rekke henvender seg til (den har aldersgrense 9 år).

Denne målgruppa vil helt sikkert synes at trekløveret Cecilia, Une og Leo er kule og morsomme helter som de kan kjenne seg igjen i, men jeg lurer samtidig litt på hva de vil synes om filmens anakronistiske bruk av 60-talls-klær, 70-talls-biler og Apache-sykkelen fra 80-tallet.

«CLUE: Maltesergåten» er en grei start på det som kan bli en populær filmserie for «tweens», men det er lov å håpe på enda mer spenning og bedre skuespill ved neste forsøk.