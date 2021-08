PÅ NETFLIX:

– Det er for faen ingen som dør på Skarnes!

Frustrasjonen til en begravelseskonsulent på konkursens rand er stor når regningene tikker inn, men ingen på det lokale sykehjemmet «sjekker ut».

Kast inn en desillusjonert politistasjonssjef, en overivrig politibetjent… og en vampyr, så har du det herlige sammensuriumet som er Harald Zwart og Petter Holmsens nye Netflix-serie «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes».

Dette er en dramakomedie der humoren ligger i de tilskrudde rollefigurene og de absurde situasjonene de vikles inn i, men som sjelden forlater den mørke atmosfæren.

Serien er hverken hysterisk morsom eller veldig skummel, og vampyrene på Skarnes biter ikke fryktelig hardt fra seg. Litt blod og gørr er det, men «Post Mortem» er først og fremst et lunt og deilig sted å være for deg som liker å marinere i alt som er rart.

BLODIG HEMMELIGHET: Rare ting begynner å skje med Live (Kathrine Thorborg Johansen) etter at hun blir antatt død i «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes». FOTO: Netflix.

Står opp fra de døde

Livet rusler og går på Skarnes. Odd (Elias Holmen Sørensen) driver familiebedriften Hallingen begravelsesbyrå sammen med sin trauste far Arvid (Terje Strømdahl), men det går jo litt trått siden, som du sikkert har fått med deg nå – det er ingen som dør på Skarnes.

Når politiet ringer om et lik som må hentes blir derfor Odd først dødsglad, før han får beskjed om at kroppen han skal hente er hans egen søster, Live Hallingen (Kathrine Thorborg Johansen).

Dødsfallet er mistenkelig og Live sendes derfor til obduksjon hos Rettsmedisinsk institutt. Der får patologene seg en overraskelse når dama på obduksjonsbordet plutselig våkner.

Dermed begynner plutselig ting å skje på Skarnes, og politiet får mer å henge fingra i. Og sånt blir det «manda’ morra blues» av for den lokale politistasjonssjefen.

LUN OG STRESSA: Elias Holmen Sørensen er stjerna i «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes». FOTO: Netflix.

Død og visesang

Og det er nettopp gamle visesanger fra artister som Stein Ove Berg, Elisabeth Granneman, Kurt Foss Og Reidar Bøe, som akkompagnerer rollefigurene vi møter i Skarnes.

Det gammelmodige lydsporet bidrar til å skape en følelse av at dette er et sted der tiden står stille, at det er noe merkelig her, noe seriens klipperytme og dvelende bilder også understreker.

Denne atmosfæren er altså boltreplassen for seriens dyktige skuespillere. Kathrine Thorborg Johansen klarer å være troverdig i en tilskrudd rolle der trangen etter blod etter hvert tar overhånd.

Og Elias Holmen Sørensen er spesielt god i rollen som broren. Holmen Sørensen spiller den selvutslettende begravelseskonsulenten med en lunhet og hjertevarme som gjør at vi heier på ham i alle ledd. Og når det står på som verst, og svetten renner nedover panna, får han oss til å føle nervene og frustrasjonen Odd kjenner på.

Kim Fairchild er også helt nydelig i rollen som den småstrenge politistasjonssjefen, Judith, som ikke er så gira på å etterforske for mye. Det er jo så dyrt, må vite.

STRENG BERGENSER: Kim Fairchild er akkurat passe frekk i rollen som Judith i «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes». FOTO: Netflix.

En lun godbit

Jeg blir aldri skremt av vampyreventyret fra bygda, og jeg ler heller aldri høyt. Men jeg humrer der jeg sitter i sofaen, og jeg koser meg med en serie som er gjennomført god i alle sine seks episoder.

Med sine tilskrudde rollefigurer og saktegående tempo er nok ikke «Post Mortem: Ingen dør på Skarnes» en serie for alle. Har du derimot et hjerte for lune raringer i TV-ruta og sansen for det smått absurde, er dette en liten godbit på vei inn i høstsesongen.

«Post Mortem: Ingen dør på Skarnes» er ute på Netflix. Serien består av 6 episoder.