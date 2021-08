PÅ KINO 20. AUGUST 2021: «Reminiscence» er en type film det ikke lages så mange av lenger. Dette er nemlig en detektivhistorie om svik, konspirasjoner og ulykkelig kjærlighet og fremstår som en slags krysning av dystopisk science fiction og gamle Raymond Chandler-romaner. Det er kanskje en liten og personlig historie, men med store visuelle ambisjoner og to uforskammet attraktive skuespillere i hovedrollene, nemlig Hugh Jackman og Rebecca Ferguson, som også spilte mot hverandre i «The Greatest Showman». Her er han den slitne detektiven med tredagersskjegg (men sjukt fine abs!), mens hun er en god, gammeldags «femme fatale» i rød kjole. «Reminiscence» når kanskje ikke helt den emosjonelle dybden den søker, og noen av de oppfinnsomme mekanismene i regissør Lisa Joys eget manus krever en viss aksept for høytflyvende ideer. Dette er likevel god underholdning basert på en spenstig idé, hevet av filmatisk teft og solid skuespill. ANMELDELSE: «Duften av roser» er sjarmerende og fornøyelig fransk feelgood FEMME FATALE: Nick (Hugh Jackman) spiller av et minne om Mae (Rebecca Ferguson) i «Reminiscence». Foto: SF Studios / Warner Bros. Kan gjenoppleve gamle minner Historien foregår i Miami et lite stykke inn i en fremtid sterkt preget av stigende havnivå og etterdønningene av en storkrig. Nick Bannister (Hugh Jackman) og assistenten Watts (Thandiwe Newton) driver en forretning der kunder kan gjenoppleve gamle minner ved hjelp av en avansert teknologi som opprinnelig ble utviklet til forhørsbruk under krigen. En dag kommer Mae (Rebecca Ferguson) inn døra for rett og slett å finne nøklene sine, og Nick faller umiddelbart for henne. Det skal vise seg at Mae kanskje ikke er den hun utgir seg som, og når hun plutselig forsvinner, begynner Nick å lete etter spor i sine egne minner. Han skal imidlertid oppdage at nostalgi kan være både farlig og avhengighetsskapende.

Noe velkjent med handlingen Filmen er altså formet som en klassisk film noir, bare satt i et dystopisk fremtidsmiljø som automatisk vekker noen assosiasjoner til Ridley Scotts «Blade Runner». «Reminiscence» har ikke helt det samme fokuset på stil og design, og ligger mye nærmere vår egen virkelighet. Det er likevel noe velkjent med en handling der drømmer og minner er sentrale elementer, satt i et sci-fi-inspirert univers med mørke og forfalne bybilder, der de bemidlede bor på toppen, mens de ubemidlede dominerer på gatenivå. Hugh Jackmans detektivfigur og Rebecca Fergusons mystiske kvinneskikkelse er kanskje vandrende klisjeer, men begge er dyktige nok til å gi figurene den nødvendige tyngden de trenger for å sikre troverdigheten. ANMELDELSE: «Respect» er en skuffende biografi med førsteklasses musikk KOLLEGER: Watts (Thandiwe Newton) og Nick (Hugh Jackman) i «Reminiscence». Foto: SF Studios / Warner Bros. Holder på engasjementet Manusforfatter og regissør Lisa Joy er mest kjent som en av skaperne av den suksessrike serien «Westworld», og hennes første spillefilm vitner om en ambisiøs og stilsikker filmskaper som tør utforske ville konsepter også på det store lerretet. «Reminiscence» krever at man tilsidesetter en del logisk tankegang, og noen av manusets hemmeligheter signaliseres nok litt overtydelig, men dette er likevel en god og vellaget sjangerblanding som holder på engasjementet. Filmens tekniske kvaliteter er imponerende, og synet av et delvis oversvømt Miami er illevarslende, men samtidig har historien et merkbart bankende hjerte, takket være Lisa Joys manus og regi og Jackman og Fergusons elegante skuespill.

Om FILMEN Reminiscence

Slippdato: 20.08.2021

Regi: Lisa Joy

Utgiver: SF Studios

Originaltittel: Reminiscence

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama, Sci-fi, Thriller



