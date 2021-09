7 Emmy-serier du bør sjekke ut

The Boys

Superheltene er overalt om dagen, og i år skal gjengen i «The Boys» måle sine Emmy-krefter mot prestisjeserier som «The Crown» og «The Handmaid’s Tale» i den tunge dramakategorien.

Dette er en tegneseriebasert satireserie som harselerer med både superkrefter og superheltsjangerens mange klisjeer.

Men «The Boys» er mer enn bare sjangernerdete oppgjør. Dette er et glimrende angrep på kjendiskultur, militære budsjettstrategier og den voldsomme kynismen, grådigheten og dobbeltmoralen som preger det omdømmefokuserte amerikanske forretningsliv.

ANMELDELSE: The Boys – Rett og slett dritbra

I sin andre sesong fyrer «The Boys» på alle sylindre. Det er blodig, brutalt, perverst, morsomt, sårt, søtt og stappet med fortreffelige observasjoner og sterke poeng.

Homelander er kanskje den kuleste og fæleste skurken på TV om dagen. Låtene til Billy Joel har aldri kledd en serie bedre. Religiøse sekter og nazister er deilig skurkekrydder. Og Karl Urban har den verste dialekten vi har hørt uttale «Daddy’s home» på TV.

Nominert for: Beste dramaserie

Kan strømmes på: Amazon Prime Video

The Underground Railroad

KRUTTSTERK HOVEDROLLE: (huso Mbedu er gnistrende god som hvoedpersonen Cora Randall i Barry Jenkins formidable dramaserie «The Underground Railroad». FOTO: Kyle Kaplan/Amazon Studios

Oscar-vinner Barry Jenkins («Moonlight») har laget et gripende stykke kunst med «The Underground Railroad» – en poetisk og engasjerende miniserie som blottstiller og utforsker den amerikanske rasismens røtter.

Den underjordiske jernbanen var i virkeligheten navnet på et nettverk av hemmelige ruter og hus hvor slaver fikk hjelp til å rømme fra Sørstatenes plantasjer på 1800-tallet.

I denne oppdiktede historien, basert på Colson Whiteheads Pulitzer-vinnende bok, har disse rutene blitt til en faktisk underjordisk jernbane, og vår hovedperson Cora Randall (Thuso Mbedu) bruker den til å flykte fra lenkene mot friheten.

Det er likheter til «The Handmaid’s Tale» i måten vold, tragedier og umenneskelighet skildres med estetisk finesse i nøye komponerte scener.

Og i Thuso Mbedus intense og sterke hovedrolle, føres vi gjennom en tålmodig oppbygd historie som lag på lag bygger innsikt og innlevelse opp mot et klimaks som virkelig smeller i mellomgulvet.

ANMELDELSE: The Underground Railroad – På sitt beste er dette et mesterverk

Nominert for: Beste miniserie

Kan strømmes på: Amazon Prime Video

Ted Lasso

VINNER VI EMMY?: «Ted Lasso» er nominert til 13 Emmy-priser på søndag. Det kan bli storseier for Nate (Nick Mohammed), Ted (Jason Sudeikis) og Coach Beard (Brendan Hunt). FOTO: Apple TV+

Med hele 13 nominasjoner til helgas Emmy-utdeling, så har «Ted Lasso» virkelig gjort seg bemerket som en overraskende stor favoritt i komikategoriene. Og det er fullt fortjent.

Jason Sudeikis på papiret fjasete fotballkomedie viste seg å handle om mye mer enn bare kulturforskjeller mellom amerikansk og britisk idrett.

Serien har vært en en oase av hjertevarme, humør og positiv støtte, og hver episode av «Ted Lasso» er som å få en lang god halvtimesklem.

I skrivende stund er sesong to i ferd med å legge enda flere lag til den lune, vemodige og modige seriekaken som er «Ted Lasso» – og for dem som liker å trimme både tårekanaler og lattermuskler er dette en klar serieanbefaling.

Her er birollegalleriet fullt av nydelige bekjentskaper. Puben er alltid åpen, og den corny amerikanske snillheten er en herlig påminner om at kynismen godt kan ta seg en bolle av og til.

Det er selvsagt nok fotball, fotballreferanser og gjesteopptredener her til at også PL-nerdene kan kose seg. Og gi den gjerne serien litt tålmodighet i starten, «Ted Lasso» bruker et par episoder på å varme opp.

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: Apple TV+

I May Destroy You

Michaela Coel er både manusforfatter, regissør og hovedrolle i I May Destroy You. (Foto: HBO Nordic).

«I May Destroy You» er et sterkt drama som utfordrer og provoserer. Serien er skrevet og delvis regissert av multitalentet Michaela Coel, som også er strålende i hovedrollen som Arabella.

I likhet med Netflix-serien «Unbelievable» gjør «I May Destroy You» nybrottsarbeid i hvordan de emosjonelle påkjenningene av voldtekt skildres.

ANMELDELSE: I May Destroy You – Kompromissløs, vond og varm

Det er ikke en tragisk fortelling om et voldtektsoffer som fikk livet sitt ødelagt. Det er en kompleks historie om en kvinne som forsøker å stable livet sitt på beina igjen.

Michaela Coel utforsker i tillegg hvordan dagens seksuelle landskap påvirker hvor skillelinjene for samtykke går, og hun er fryktløs i hvordan hun tilnærmer seg dette svært vanskelige temaet.

Serien er tidvis vond og provoserende, men den er også varm, nær og overraskende morsom.

Nominert for: Beste miniserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

Bridgerton

FENGENDE SÅPEDRAMA: «Bridgerton» har begeistret Netflix-publikummet og det var venskelig å rive seg løs fra Regé-Jean Page som Simon Basset og Phoebe Dynevor som Daphne Bridgerton. FOTO: Liam Daniel/Netflix

Første sesong av «Bridgerton» ble ikke anmeldt her i Filmpolitiet, fordi serien kom første juledag da alle hadde fri. Men det betyr ikke at noen her i redaksjonen ikke slukte de åtte episodene i sesongen i ett strekk.. samtidig som hun tømte en bolle riskrem og det som skulle ha vært romjulas rasjon med pepperkaker. For «Bridgerton» var et såpedrama det var vanskelig å rive seg løs fra.

Phoebe Dynevor sjarmerte som Daphne, en debutant ved det britiske hoffet anno 1813, og Regé-Jean Page tok oss med storm i rollene som den uoppnåelige hertugen av Hastings.

Serien ble på den ene siden hyllet på grunn av sin feministiske snert, og fordi det fargerike castet viser at det absolutt er mulig å få til representasjon av mangfold i TV-ruta.

På den andre siden var det flere som mente at seriens fargeblindhet var problematisk, og den høstet også kritikk for en unyansert skildring av sex uten samtykke.

Dermed har «Bridgerton» klart å skape mer debatt enn man kanskje først ville forventet av en serie som ved første øyekast fremstår som ren eskapisme. Om det vil være positivt for Emmy-utfallet er heller usikkert, men serien er i hvert fall verdt en titt!

Nominert for: Beste dramaserie

Kan strømmes på: Netflix

Perry Mason

(Foto: HBO Nordic)

Perry Mason er kanskje ikke et veldig kjent navn for unge krimfans i Norge, men han er en av de virkelig store bokheltene fra USA – en type som står støtt i selskap med replikksterke hardhauser som Philip Marlowe og Harry Bosch.

Matthew Rhys («The Americans») spiller hovedrollen med akkurat den riktige blandingen av rufs, tøyelig moral og robust rettferdighetssans.

Og Los Angeles anno 1932 er et effektivt utstillingsvindu for både nostalgisk hardkokt detektivarbeid, og dagsaktuell harme over rasisme og kvinneforakt.

«Perry Mason» er et krimdrama av høy kvalitet og med en fengende stil. Det er full klaff i alt fra slitte dresser til dekadente Hollywood-fester. Musikken svinger og våre helters innledende smussoppdrag for sleipe filmprodusenter er blant de mer fornøyelige detektivintroduksjonene jeg har sett på skjerm.

ANMELDELSE: Perry Mason – Lekker Los Angeles-krim

Nominert for: Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie (Matthew Rhys)

Kan strømmes på: HBO Nordic

The Flight Attendant

FLYVERTINNE PÅ FLUKT: Kaley Cuoco spiller Cassie i «The Flight Attendant». FOTO: HBO Nordic).

«The Flight Attendant» er en mørk krimkomedie som fenger.

Kaley Cuoco er både sjarmerende og irriterende som den vimsete og alkoholiserte hovedrollen Cassie, og miniserien gir meg et hjerte for denne flyvertinnen som på ingen måte har livet på stell.

ANMELDELSE: The Flight Attendant – mørk krimkomedie som fenger

Den alkoholiserte detektiven med en trøblete bakgrunn er en figur vi kjenner godt. Det er morsomt at detektiven denne gangen er en flyvertinne som forsøker å etterforske drapet hun selv er mistenkt for å ha begått.

Fans av «The Big Bang Theory» er allerede kjent med Kaley Cuocos gode komiske timing, men denne gangen viser hun også at hun har større dybde som skuespiller.

Og selv om jeg tror historien nok kunne gjort seg bedre som en film enn en miniserie på åtte episoder, så er denne mørke komedien absolutt en severdig liten godbit.

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: HBO Nordic