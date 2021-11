PÅ DISNEY+ FRA 12.november: Fra en nedslitt gruveby i Virginia og slitne pillemisbrukere i lange apotekkøer, til stramme dresser i plettfrie møterom med skyhøy himling – «Dopesick» tar oss med på innsiden av den største løgnen i USAs legemiddelhistorie.

Danny Strong, som kanskje er best kjent som skaperen av RnB-såpeserien «Empire» og manusforfatter på de to siste «Hunger Games»-filmene, har laget en serie som engasjerer og provoserer.

Med røtter i virkelige hendelser som fortsatt preger USA i dag, plasserer han menneskelige skjebner og et fengslende juridisk drama inn i det som er en glitrende spilt TV-serie.

FRA GRUVEARBEIDER TIL RUSMISBRUKER: Kaitlyn Dever gjør en sterk figur i rollen som Betsy Mallum i «Dopesick». FOTO: Disney+.

En gedigen løgn

Da smertelindringsmedisinen OxyContin kom på markedet i USA på 90-tallet, ble den markedsført som et vidunder av et legemiddel. Et opioid der faren for avhengighet på nærmest mirakuløst vis lå på under 1%.

Det var selvfølgelig for godt til å være sant.

Miniserien, som er inspirert av journalist og forfatter Beth Macys bok «Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America», er en historie som strekker seg over flere år.

Vi følger OxyContin fra sin spede begynnelse, til politiet begynner å finne preparatet på gata blant narkolangere, og til rettssalen der selskapet Purdue Pharma blir saksøkt for villedende markedsføring av sitt produkt.

Det kan være litt vanskelig å henge med i svingene underveis, fordi serien hopper mye frem og tilbake i tid. Iblant blir det litt rotete, men serieskaper Danny Strong klarer stort sett å sy narrativet sammen på tilfredsstillende vis.

UGLER I MOSEN: DEA-agenten Bridget Meyer (Rosario Dawson) begynner å undersøke OxyContin når hun finner legemiddelet hos en kokainlanger. FOTO: Disney+.

Vonde skjebner

I 1996 befinner vi oss i en liten gruveby i Virginia der legen Samuel Finx, spilt av Michael Keaton, blir introdusert for OxyContin når en av Purdue Pharmas selgere dukker opp på legekontoret.

Billy Cutler (Will Poulter) har vært på salgskurs hos selskapet og tror på medisinen han selger til legen. Etter litt innledende skepsis velger derfor Dr. Finx å skrive ut OxyContin til flere av sine smertelidende pasienter, blant andre gruvearbeideren Betsy Mallum, spilt av Kaitlyn Dever.

Men hva skjer når smertene fra ryggskaden river seg gjennom opioidveggen? Jo, da er det bare å doble dosen. Det er helt trygt, må vite.

PÅ STATSADVOKATENS KONTOR: John Hoogenakker og Peter Sargaard spiller advokatene Andy Remseyer og Rick Mountcastle som ønsker å ta Purdue Pharma til retten i «Dopesick». FOTO: Disney+.

En provoserende virkelighet

Selv om historien er basert på virkelige hendelser og utfallet av rettssaken er kjent, er det en spennende, engasjerende og ikke minst provoserende etterforskning å være med på.

Rosario Dawson er god i rollen som en DEA-agent som skjønner at noe er på ferde når et legemiddel plutselig dukker opp på en kokainfabrikk. Mens Peter Sargaard og John Hoogenakker er medrivende som statsadvokatene Rick Mountcastle og Randy Remseyer, som reagerer når stadig flere saker som lander på deres bord har OxyContin som fellesnevner.

Alt de nøster opp opp i av løgner og korrupsjon er virkelig mat for rettskaffent raseri, og jeg sitter tidvis og syder i sofaen.

Samtidig er det nok hos Samuel Finx og hans pasienter «Dopesick» får mest emosjonell slagkraft. Skjebnen til disse arbeiderne, de glemte grunnsteinene i amerikansk økonomi, som må lide på grunn av kyniske markedsføringstriks, korrupsjon og profittjag, er kraftig kost.

Michael Keaton er glitrende i rollen som den sympatiske legen som forsøker å gjøre sitt beste for pasientene sine. Han spiller Finx med en tilbakeholdenhet som kler rollen godt, og som gjør det ekstra sterkt når skyldfølelsen for pasientenes skjebner melder seg.

«Disse folka, mine folk, stolte på meg. Jeg kan ikke tro hvor mange av dem som er døde nå», sier Finx fra vitneboksen i rettssalen innledningsvis, og det setter stemningen for resten av miniserien.

STORMANNSGAL SUPERSKURK: Richard Sackler (Michael Stuhlbarg) fremstår som en psykopat som kun har profitt og sitt eget ettermæle i tankene i «Dopesick». FOTO: Disney+.

Lett å bli hekta

Danny Strong har sansen for såpe og «Dopesick» sitt drama sklir tidvis ut på en såpeglatt sti.

Michael Stuhlbarg har blitt en slags superskurk i rollen som Richard Sackler, en av sjefene i det familiedrevne Purdue Pharma-selskapet, som var den store pådriveren for OxyContin. Lett å hate, men kanskje ikke så troverdig.

Men alt i alt er de tre første episodene av «Dopesick» en velspilt og gripende affære. Miniserien har åtte episoder totalt, men jeg er allerede hekta!

«Dopesick» er en miniserie på 8 episoder, som har premiere på Disney+ med 2 episoder fredag 12. november.