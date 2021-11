PÅ NETFLIX FRA 3. NOVEMBER: Et herlig rollegalleri og en blodig morsom lek med westernsjangeren sørger for at «The Harder They Fall» blir en smart og stilsikker sjangerfilm.

Filmskaper Jeymes Samuel har laget en underholdende dynamittgubbe som smeller av rikelig med vittige voldeligheter, tøff dialog og spraglete «ville vesten»-moro.

På overflaten er det en enkel, og ganske så klisjefylt, hevnhistorie uten så mange lag i handling og rollefigurer. Men filmen har en dybde som representasjon av svart amerikansk historie, i en sjanger som tradisjonelt har fokusert på hvite cowboyhelter. Den er fortalt med et poengtert filmspråk, med hovedpersoner fra virkeligheten, afrobeat fra Fela Kuti og flere av blaxploitation-filmens troper og visuelle utskeielser. Og så har den altså et kruttsterkt stjernelag på rollelisten.

Jonathan Majors, Regina King og Idris Elba leder an i hovedrollene. Lakeith Stanfield, Zazie Beetz og Delroy Lindo svinger godt i kule biroller. Rett og slett et nydelig revolverpåfyll av minneverdige typer.

Og fra filmens medprodusent, Jay Z, kommer det også et par nye låter på et variert og spenstig soundtrack. Det lydsporet inkluderer også, i tillegg til nevnte Fela Kuti, låter fra Dennis Brown, Alice Smith, Seal, Lauryn Hill og CeeLo Green.

ANMELDELSE: Nordsjøen – Gir et godt kinosug i magen

UTE ETTER HEVN OG RETTFERDIGHET: Den lovløse Nat Love (Jonathan Majors), sheriffen Bass Reeves (Delroy Lindo) og pistolkunstneren Jim Beckwourth (RJ Cyler) er alle ute etter Buck-gjengen. FOTO: David Lee/Netflix © 2021

Virkelige personer i oppdiktet hevnhistorie

Et rollegalleri med svarte hovedpersoner har vært sjelden kost i Hollywoods historieglade westernfilmer, og derfor er det betimelig av regissør Jeymes Samuel å befolke sin sjangerfilm med historiske navn som blant annet Nat Love, Rufus Buck, Stagecoach Mary og USAs første svarte «deputy US. Marshall», Bass Reeves.

Samuel har plassert disse virkelige menneskene inn i en fiksjonshistorie som drypper av velkjente westernmotiver, oppgjør og scener.

Nat Love (Jonathan Majors) er en lovløs sjarmør med en æreskode. Han raner ikke banken, han raner bankrøverne. Og Loves store mål er å ta knekken på gjenglederen Rufus Buck (Idris Elba) – som drepte hans foreldre da han var liten gutt.

ANMELDELSE: The French Dispatch – Ingen andre lager filmer som dette

Kulissen er byen Redwood, hvor Buck vil lage et tilfluktssted hvor svarte mennesker kan leve i frihet. Det vil si, ikke helt i frihet. Alle må gjøre som Buck og hans kompanjonger Trudy Smith (Regina King) og Cherokee Bill (Lakeith Stanfield) sier.

Dette er altså denne klassisk oppbygde sandkassen som er lekeplassen. Utstyrt med lekker saloon, bred hovedgate og hustak det kan skytes fra. Og du verden som stjernene ser ut til å kose seg.

Lakeith Stanfield («Atlanta») har blitt en scenestjeler av rang de siste årene, og han leverer flere minneverdige gangstergleder. Det samme gjør Jonathan Majors («Lovecraft Country») og Regina King («Watchmen») i sine hovedroller. Danielle Deadwyler spiller en av de beste dørvaktene jeg har sett på westernfilm, og så er det en fryd å se veteranen Delroy Lindo («Da 5 Bloods») få skinne som den sindige sheriff Bass Reeves.

ANMELDELSE: Reservation Dogs – En sorthumoristisk serieperle

GODE HISTORIER: Selv om den ytre handlingen er enkel, så er det plass til god dialog. Regina King leverer en sterk scene når hun forteller bakhistorien til sin blodtørstige rollefigur Trudy Smith. Rekvisittene er kniv og eple. FOTO: David Lee/Netflix © 2021

Blander alvor og høy underholdningsfaktor

Det er noe litt stivt og uforløst over manusets ytre handling til tider. Selve hevnplottet er ganske tynn suppe, og omtrent midtveis holder historien på å snuble i en liten markløper på vei gjennom dette velopptrådde «ville vesten»-landskapet.

Men i disse forslitte Hollywood-kulissene har Jeymes Samuel snekret seg en effektiv arena for sitt oppgjør med den amerikanske rasismen, og den amerikanske filmens utelatelsessynder når det gjelder representasjonen av svarte og amerikansk urbefolkning i historiene som ble fortalt om USAs ville ungdomsår.

Og her tåler filmen toneskiftene mellom det humoristiske, det sinte, det fjasete, det oppriktige og det vemodige.

Mye av det kommer gjennom de glimrende skuespillerne, som med få replikker og formidabel karisma får frem sterke følelser i korte scener. Og selv om det holdes i bakgrunnen, så ligger det en antivoldsfilm under filmens «glossy» og eksplosjonsglade overflate. Med en slutt som får fram det meningsløse i disse drapene, og som lar fattigdom og undertrykkelse ta sin del av skylden for volden.

ANMELDELSE: 12 Years a Slave – Hjerteskjærende godt spilt slavedrama

Dette alvoret går aldri på bekostning av filmens gjennomgående høye underholdningsfaktor. Her lekes det med tegneserieaktige overdrivelser. Det er rikelig med referanser til underholdningsfilmer som «Young Guns», og etter hvert blir det selvsagt helt Texas med dynamitt, kuler og gladvold.

Filmfotografene Sean Bobbitt («12 Years a Slave») og Mihai Mălaimare Jr. («The Master») blander westernlandskap og gangsterfilm i en rekke lekre komposisjoner. Musikken gir rytme og egenart til både handling og rollefigurer, og det er uhyggelig godt karikert å male den rasistiske nabobyen Maysville i en grell og heldekkende hvitfarge.

Det er lett å se at skuespillerne trives i dette tilskrudde sjangerlandskapet. Og som westernfan er det lett for meg å tilgi den litt forutsigbare hovedhistorien, og heller glede meg over alt denne filmen byr på av lekenhet, stil, fengende rollefigurer, flotte kostymer og knyttede never.

«The Harder They Fall» har premiere på Netflix onsdag 3. november.