PÅ HBO MAX FRA 16. DESEMBER: «Hacks» er en av årets kuleste, fineste og morsomste komiserier fra USA.

Den Emmy-vinnende halvtimesserien kombinerer et tilbakeskuende blikk på amerikanske «stand-up»-tradisjoner med friske metagrep og treffsikre oppgjør – noe som gjør den både lett nostalgisk og herlig aktuell.

Historien om en underholdningsveteran og en ung komiker, som på hver sin kant blir skviset ut av humorbransjen, er en smart og leken arena for å sparke mot kjønnsdiskriminering, seksuell trakassering og de usynlige linjene som avgjør hva som er greit og ikke greit å spøke med i det markedsstyrte USA.

Jean Smart og Hannah Einbinder leverer velspilte motpoler som finner en nydelig kjemi omkranset av saftige replikker, situasjonskomikk og vemodige punktum.

HERLIG KJEMI: Jean Smart og Hannah Einbinder har en herlig kjemi som henholdsvis aldrende humorstjerne og svartelistet ung komiker. FOTO: HBO Max

Ung og gammel komiker finner tonen

Deborah Vance (Jean Smart) er en falmende komikerstjerne som er i ferd med å miste sin faste plass som hovedattraksjon på et av Las Vegas store kasino.

Ava Daniels (Hannah Einbinder) er en ung og lovende komiker som har blitt svartelistet i Los Angeles etter å ha tvitret en vits på en mektig politikers bekostning.

Så hva gjør en opportunistisk agent (Paul W. Downs) som representer to kvinner som begge forsøkes dempes av de mektige i bransjen? Han fører dem sammen, og krysser fingrene for at de kan berge hverandres karrierer.

Stikkord her er biljakt, dødsfall, utpressing, grove fornærmelser og rikelig med fylleangst.

«Hacks» er laget av folk som tidligere har vært med å lage serieskatter som «Broad City» og «Parks and Recreation», og det bærer den uredde og skarpe humoren preg av.

Det er en poengtert feministisk brodd som ligger under flere av hovedkonfliktene i serien. Og selv om våre helter vil mye godt, så er de også fulle av laster og elendige avgjørelser. Rundt våre nyanserte hovedpersoner byr serien på et par mer karikerte humorfigurer. Spesielt Megan Stalter sørger for gøyal kontorelendighet i rollen som den alltid smilende, og ofte udugelige sekretæren Kayla.

Det er noen handlingstråder som blir avsluttet litt brått. Noen av forviklingene er litt enkle. Og jeg skulle gjerne sett at et par av seriens mest dramatiske øyeblikk kunne fått litt mer plass i historien. Men det er små innvendinger mot en serie som lykkes med både hovedfortellingen om sitt umake «underdog»-par, og med et par sterke enkeltepisoder som fester seg i mellomgulvet.

ARTIG SITUASJONSKOMIKK: Det skjer rikelig med merkelige ting rundt våre to hovedpersoner. Blant annet når det skal handles verdifulle antikviteter i utkanten av Las Vegas. FOTO: HBO Max

Det er en fryd å se Jean Smart skinne på skjermen

Jean Smart er virkelig en av TV-skjermens aller beste stjerner om dagen. Hun har begeistret med scenestjelende biroller i kvalitetsserier som «Watchmen», «Fargo» og «Legion» – alle seriene har fått terningkast 6 fra oss i Filmpolitiet.

Tidligere i år var det en sofaopplevelse å se Jean Smart og Kate Winslet krangle som mor og datter i krimgodbiten «Mare Of Easttown». Og nå har hun endelig fått en hovedrolle som lar henne spille på hele sitt formidable register som komiker og dramaskuespiller.

Hun ble tildelt Emmy-prisen tidligere i høst for rollen som Deborah Vance, og det er lett å skjønne hvorfor.

Smart glitrer i hver scene. Enten det er fordi hun smeller av en humoristisk perle, er så grusom at det svir eller fordi hun plasserer seriens sinte oppgjør så elegant i det vibrerende spennet mellom forbannet og humørfylt.

Så skal også Hannah Einbinder hylles for en knallgod rolleprestasjon som den unge og ufiltrerte Ava Daniels. Einbinder har en naturlig karisma som gjør henne ektefølt i tunge stunder, sjarmerende når hun kløner det til og drivende god når hun fyrer av sine verbale mitraljøser.

Sammen er disse to dynamitt. Og «Hacks» er en klar serieanbefaling for alle som liker morsomme, såre og litt vemodige dramedier som både vil underholde og dele ut noen nesestyvere.

«Hacks» har premiere på strømmetjenesten HBO Max torsdag 16. desember. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.