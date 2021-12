PÅ NETFLIX FRA 10. DESEMBER: «Saturday Morning All Star Hits!» er en nostalgisk og sorthumoristisk sjangerblanding som bruker nye grep og gamle tegnefilmreferanser til å smadre noen av de polerte overflatene fra amerikansk underholdnings-TV.

Komiker Kyle Mooney («Saturday Night Live») er hovedrolleinnehaver og har laget komedien sammen med Ben Jones («Neo Yokio»). «SNL»-skaper Lorne Michaels er også med på laget.

Med de populære animasjonsseriene fra sent 80- og tidlig 90-tall som inspirasjon, er dette en tilbakeskuende blanding av mediesatire, parodi, hyllest og et vemodig blikk for de sosiale problemene som barnevennlige tegnefilmer aldri fikk bryne seg ordentlig på.

Fans av Netflix-serien «BoJack Horseman» vil kjenne igjen melankolien og en del av problemene de ulike rollefigurene må bryne seg på. Og fans av serier som «ThunderCats», «Care Bears» og «Teenage Mutant Hero Turtles» vil kjenne igjen både strek, lydbilde, stemmeskuespill og stil fra gamle barndomsfavoritter.

Serien blir ujevn og litt rotete i alle sine metalag, referanser, stilskifter og kornete retrofilter, men på sitt beste er dette både morsomt og treffsikkert.

EN SMAK AV TIDLIG TRUE CRIME: En superkul skuespiller blir mistenkt da en ung superstjerne forsvinner sammen med kjæresten sin. Og mellom tegnefilmene får vi følge denne saken, som er en tydelig satire på både idoldyrking, kjendisintervju og noen spark til O.J.-saken. FOTO: Netflix

En oppvisning i skråblikk og stiluttrykk

Året er ca. tidlig 90-tall og tvillingene Skip og Treybor (begge spilt av Kyle Mooney) er to kule karer som er vertskap for TV-sendingen «Saturday Morning All Star Hits!» – helgas TV-høydepunkt for de store barna.

Hver episode inneholder flere faste animerte lørdagsserier, samtidig som reklamesnutter, kjendisnyheter, TV-spesialer og faktiske nyhetssendinger forteller en større historie rundt programmet.

Her blir tvillingenes rivalisering om oppmerksomhet, et mulig drap på kanalens store tenåringssåpestjerner og stadig kommersiell tilpassing av tegnefilmene konflikter som eskalerer utover de åtte halvtimesepisodene.

De korte animerte seriene, om alt fra en skatende dinosaur, via et kunstnerkollektiv av magiske bjørner til en gjeng ultravoldelige pasifistdyr fra en annen planet, er vittige små historier som både hyller sine inspirasjonskilder, parodierer den glatte familievennligheten og pirker i vonde tema som mobbing, alkoholisme, skilsmisse og ensomhet.

Og det er imponerende hvordan Kyle Mooney og Ben Jones har klart å komponere en serie som klarer å fortelle alle sine historier uten å i særlig grad forlate konseptet ved at vi ser det publikummet til det fiktive «Saturday Morning All Star Hits!» ser.

Men selv om det er lett å applaudere formatet og håndverket – og det er noen humoristiske høydepunkt underveis, så blir ikke dette mer enn en lettbent, smart og gjennomført oppvisning i skråblikk og stiluttrykk.

KUL OG USIKKER: Dinosauren Randy er en av tegneseriestjernene vi møter. Tydelig inspirert av både 80-tallets «Denver the Last Dinosaur» og 2010-tallets «BoJack Horseman». FOTO: Netflix

Imponerer og irriterer

Det er tydelig at Kyle Mooney og Ben Jones har veldig god kjennskap til den delen av mediehistorien som parodieres og hylles her – alt i tidsriktig 4:3-format.

Det blir jo irriterende kornete når de skrur oppløsningen tilbake 30 år, og jeg kan styre meg for alle rundene med VHS-estetikk, men jeg liker at de kjører sin visjon 100 prosent.

«Saturday Morning All Star Hits!» klarer å gjenskape følelsen fra disse animerte underholdningsseriene i både strek, lydbilde og stemmeskuespill (ved blant andre Pamela Adlon og Paul Rudd). Det er nesten så jeg kjenner smaken av lørdagsgodt.

Konflikter og rollefigurer har også likheter med sine inspirasjonskilder, noe som gjør at bruddene med det gamle blir lekne og poengterte.

Og denne likheten gjelder hele produksjonen. I alt fra corny musikkvideoer, reklamemotiverte manusendringer, polerte portrettintervju, parodiske pek til O.J. Simpsons-saken og spekulativ «true crime» klarer denne Netflix-serien å fange flere karakteristiske trekk ved amerikansk TV-kultur på starten av 90-tallet. Og gjennom TV-nettverkets bruk av Skip og Treybor, fanger de også den streberske kulheten som amerikansk (og norsk) ungdoms-TV slet med i møte med ung populærkultur.

Det gjør «Saturday Morning All Star Hits!» til en underholdende serie som kombinerer frisk komedie og intern tegneseriehumor med noen lett kritiske spørsmål til den nostalgitåka Netflix og andre pengetørste underholdningsgiganter melker i dag. «He-Man», «Alene hjemme», «Ghostbusters» og Nintendo Entertainment System (i filmen «8-bit Christmas») har jo alle fått splitter nye tilskudd høsten 2021.

Så er det jo vrient å ta et så nostalgidynket oppgjør med den kommersielle nostalgien på særlig alvor, men det er i hvert fall litt rom til ettertanke mellom slagene.

«Saturday Morning All Star Hits!» har premiere på Netflix fredag 10. desember. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.