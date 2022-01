PÅ PARAMOUNT+ FRA 10. JANUAR: «1883» er en forløper til den meget populære neo-westernserien «Yellowstone» hvor Kevin Costner spiller hovedrollen.

Historien om den mektige og livsfarlige Dutton-familien, som gjør hva som helst for å beskytte sin gigantiske ranch i Montana, har tatt steget opp blant de aller mest populære TV-seriene i USA om dagen. Og nå har serieskaper Taylor Sheridan («Mayor of Kingstown») samlet et stjernelag av skuespillere, og noen gigantiske never med dollar, for å fortelle historien om hvordan Dutton-familien bygde sitt imperium.

Historien starter som en blodig og billedskjønn reise gjennom et «vill vest»-landskap fullt av drømmer, storslått natur, dødelige farer og brutale lidelser.

Det hele satt i en velkjent amerikansk westernstil med mye patosfylt nasjonsbygging i skildringen av de hardbarkede folkene som bruker sine pistoler, sin kløkt og sin harde moral til å «gjøre det rette».

Starten på «1883» er ikke like saftig og fengende i konfliktene som «Yellowstone» er på sitt beste. Og dette er flere hakk glattere enn HBO-serien «Deadwood», som skildrer noe av den samme epoken. Men med Dutton-familiens ru lunhet som selskap, og deres ukuelige jernvilje godt etablert som narrativ motor, så er dette en solid begynnelse på reisen innover i den amerikanske villmarken.

BARTENES BART: Sam Elliott spiller krigsveteranen og Pinkerton-agenten Shea Brennan som har tatt på seg jobben å beskytte et vogntog av nybyggere på reisen nordover fra Texas. FOTO: Paramount+

Fra Texas til Montana

Året er 1883 og stedet er Fort Worth, Texas. Her samler den tidligere sørstatsoffiseren James Dutton (Tim McGraw) sin familie for å starte på en drøm. Målet er Rocky Mountains, hvor USA fremdeles er nybyggerland.

Den veien skal også Shea Brennan (Sam Elliot). Han er en tidligere militær kaptein som nå jobber for Pinkerton-byrået. Og sammen med sin kollega Thomas (LaMonica Garrett) har han sagt seg villig til å lede et vogntog tyske bondefamilier nordvestover til mer fruktbar fjelljord.

Det er en farefull ferd for alle. Naturen er vill og vanskelig. Banditter lurer langs veien. Den nordamerikanske urbefolkningen har ikke tilgitt verken folkemord eller fordrivelse. Og internt i vogntoget skaper fremmedfrykt og uenighet en rekke problemer.

Det er interessant å se USA fra et nybyggervogntog fylt med drømmer om nye og bedre liv. Serien gir en fascinerende utsikt fra hesteryggen.

Vi får se kjærligheten til naturen, eventyrlysten, begjæret etter land og rikdom og håpet om å kunne gi familien sin en trygg fremtid.

Vi ser også den amerikanske rasismen, den europeiske rasismen og det selvmotsigende i det amerikanske synet på frihet. Og i underteksten skimter vi den blodige kampen om det som i dag er eiendom, rikdom og privilegier som er beskyttet av loven.

GAMLEFAR DUTTON: Countrystjernen Tim McGraw spiller James Dutton. Han har en drøm om å bygge en ranch i Montana, og som «Yellowstone» har vist oss. Den ranchen blir gigantisk. FOTO: Paramount+

Har en tydelig smak av «Yellowstone»

Jeg er blant dem som har storkost meg med «Yellowstone»-serien, selv om sesong 4 bar tydelig preg av manusslitasje.

«Yellowstone» har et fengende rollegalleri og har lyktes godt med å lage en underholdende blanding av romantisert ranchkultur, prestisjesåpe, skittent politisk spill, voldelige oppgjør og en kriminell ulikhet for loven.

Et slags «Sons of Anarchy» møter «House of Cards» møter «Dallas» – på Kevin Costners bondegård.

Og selv om «1883» er en mye enklere historie, så klarer serien å koble seg på moderskipet med både fortellergrep, cowboyattraksjoner og fokuset på den brede publikumsappellen som ligger i amerikansk westernmytologi.

Kjernen er Dutton-familien. Vi har allerede møtt Tim McGraw og Faith Hill i rollene som oldefar James og oldemor Margaret i tilbakeblikk i «Yellowstone». Og her får de to vise oss hvor familien har fått sitt lynne, sine verdier, sine ferdigheter og sine personlighetstrekk fra.

En ting som ikke er med over, er den utstrakte bruken av countrymusikk som i «Yellowstone» krydrer lydsporet for å virkelig få oss til å føle handlingen.

I «1883» blir det i stedet brukt en fortellerstemme som legger seg oppå uttrykksfulle motiv, hvor datteren Elsa Dutton (Isabel May) serverer poetiske betraktninger om dualiteten mellom å være på et spennende eventyr og den brutale overlevelseskampen som venter.

Det er mulig dette fortellergrepet blir bedre utover i sesongen, men etter tre episoder er dette en stemme som forstyrrer mer enn den beriker historien.

VÅR FORTELLERSTEMME: Elsa Dutton (Isabel May) er seriens fortellerstemme. Hun gir oss poetiske betraktninger rundt reisen som eventyr, men også avslørende frempek om de brutale kampene som ligger på veien. FOTO: Paramount+

Bruker sesongstarten på å bygge etter velkjent oppskrift

Serieskaper Taylor Sheridan har vist seg som en av Hollywoods ledende historiefortellere innenfor neo-westernsjangeren, med sterke manus til filmer som «Sicario» og «Hell or High Water», i tillegg til suksessen «Yellowstone».

Dette er historier som er satt til dagens USA, med gamle motiver og mønster som kontrast til det moderne. Det er derfor spennende at Sheridan nå tar sin teft for et westernblikk på den amerikanske samtiden, og utforsker sjangerens røtter i det ville vesten.

ANMELDELSE: Hell or High Water – Setter våre moralske syn på prøve

I de tre første episodene starter han tradisjonelt etter velbrukte westernoppskrifter og med velkjente typer i birollene. Og siden dette også er en historie med en kjent endestasjon, så blir det en ganske ordinær start på denne storsatsingen.

Det skader ikke å ha Billy Bob Thornton og Tom Hanks i gode gjesteroller. Sam Elliott er en westernfavoritt som gir serien en robust og god guide på veien nordover. Og i Tim McGraw og Faith Hill (som også er gift i virkeligheten) har serien en Dutton-duo som gir bøttevis med lun country-sjarm og røff livsvisdom til denne opprinnelseshistorien.

Men det trengs noe mer enn solid håndverk, flotte kulisser, vakre bilder og stjernekraft for å skape en serie som kan vokse ut av «Yellowstone»-skyggen, og bli mer enn et langt tilbakeblikk.

Så langt farger Sheridan og gjengen pent, men veldig trygt innenfor sjangestrekene.

«1883» har premiere på strømmetjenesten Paramount+ med 2 episoder mandag 10. januar. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på 3 av 10 episoder.