PÅ DISCOVERY+ FRA 17. FEBRUAR: Den norske dramaserien «Alt du elsker» er et ambisiøst og sjangermodig forsøk på å blande en hjertevarm forelskelseshistorie med innsikt i hvordan unge menn blir radikalisert inn i farlige høyreekstreme miljø.

Med gode skuespillerprestasjoner og sterke scener med både ung kjærlighet og vonde opplevelser, så har serien flere øyeblikk som fester seg.

Serien er best som en opprivende kjærlighetshistorie, og både episode 3 og 7 står igjen som veldig gode enkeltepisoder.

Men det blir også en del kunstig oppstilte scener, stiv dialog og et manus som lider litt av noen flate stereotypier i skildringen av de stusslige høyreekstremistene og de såpedramatiske studievenninnene.

Det er sentrale deler av hovedpersonenes bakgrunn og deres underliggende årsaker vi aldri får særlig grep om, og det gjør at den meget velkomponerte og følelsesladde finaleepisodene ikke treffer like hardt som det serien legger opp til.

ANMELDELSE: Ida tar ansvar – morsom, sår, vond og passe snål

«SKJERMLYS I KJELLERSTUE»: Skildringen av Jonas (Jakob Fort) sitt liv som høyreekstremist skildres ofte enkelt og stereotypt i det blå lyset fra radikaliserte internettforum som lyser opp kjellerstuen hos foreldrene. FOTO: Discovery/ The Oslo Company

Gammel forelskelse blusser opp

Sara (Mina Dale) er fersk psykologistudent og har etter en krangel med venninnene mistet plassen i kollektivet sitt.

På banen, med tivolilampen og hele flyttelasset under armen, drar hun kjensel på en sommerleirforelskelse fra barndommen. Jonas (Jakob Fort) er litt sjenert, men veldig hjelpsom. Og siden det ene ofte fører til det andre, så blir de raskt et stormforelsket par.

Men Jonas har sider som Sara ikke vet om. Han mener vår generasjon lever i mørkets tidsalder, at kulturer må holdes adskilt for å beskyttes og på internett beveger han seg i høyreekstreme forumskretser. Og på det bakteppet stiller serieskaper Marie Hafting spørsmålene: Kan man elske en som hater? Og hva gjør man når en oppdager hatet?

ANMELDELSE: Euphoria S2 – Provoserende TV-kunst

Det er interessante og aktuelle spørsmål. Og det er gledelig å se at norsk ungt TV-drama nå står så selvsikkert etter suksesser som «Skam», «Hjerteslag», «Rådebank» og «Sigurd fåkke pult» at en soldynket forelskelseshistorie kombineres med terrortrusler fra et høyreekstremt undergrunnsmiljø.

Likevel sitter ikke sjangerblandingen sammen på en måte som helt klarer å gripe meg fullstendig når kjærligheten skal utfordres og hatet skal skildres.

Det er ikke fordi grunnhistorien mangler slagkraft, men fordi manuset bygger litt for enkelt rundt sine hovedpersoner. Spesielt rundt Jonas.

Både høyreekstreme venner og miljøskildringene fra hans liv med foreldrene er fremført på en måte som er mer egnet til å bekrefte stereotypiene av «ung og radikalisert» enn å tilføre nyanser til forståelsen av hvem disse menneskene er, og hvorfor de søker seg mot mørk hatretorikk.

Det er varierte stereotyper vi møter, fra rikmannssønn med SS-suvenirer utstilt på godset, via mobbeoffer som søker tilflukt online, til bøllete nynazister. De er nok godt researchet – med detaljer som stemmer med virkelighetens høyreekstreme landskap, men i dette serieuniverset blir disse birollene lite mer enn pedagogiske pappfigurer.

Også Jonas sin radikaliseringsprosess blir hengende litt uforløst mellom bruddstykker fra ungdomspolitikk, en distansert mor, skjermlyset i kjellerstua og tapet av en militær karriere.

Vi får ikke særlig innsikt i hva som har gjort Jonas til en så kompleks type så full av forakt, arroganse, usympatiske trekk, usikkerhet, omsorg og kjærlighet. Og hvorfor han har søkt seg bort fra storsamfunnet og endt opp med radikaliserte ideer om kulturkrig og sympati for voldelige løsninger.

Og siden Sara er fraværende på denne arenaen av Jonas sitt liv, så blir det også et merkbart skille mellom seriens to toneleier.

ANMELDELSE: Pam & Tommy – Enormt provoserende 90-tallsnostalgi

BARNDOMSFORELSKELSE BLUSSER OPP PÅ BANEN: Jonas (Jakob Fort) og Sara (Mina Dale) møtte hverandre på sommerleir da de var barn. Gjensynet på banen vekker raskt gamle følelser. FOTO: Discovery/ The Oslo Company

Unge skuespillere som utmerker seg

Det er flere unge skuespillere som utmerker seg i «Alt du elsker».

William Gundersen (Mons) og Hibba Najeeb (Hina) leverer begge sterke monologscener som gjør inntrykk og er med på å gi serien dybde og tematisk spennvidde.

Og når det svinger av scenene, som for eksempel i kjærlighetsscener i robåt og på hyttetak, så viser både Jakob Fort og Mina Dale seg frem som skuespillere med kjemi og utstråling.

De klarerer å gjøre den innledende forelskelsen mellom Sara og Jonas til noe publikum blir engasjert i. Og de får frem mange vesentlige nyanser i personlighetene til de to hovedpersonene med megetsigende replikkavleveringer og detaljer i rollefigurenes oppførsel og væremåte.

ANMELDELSE: Furia – Fenger i Norge, famler i Berlin

Fotograf Trond Tønder («Tre nøtter til Askepott») skal ha ros for noen flotte innramminger av tostemt forelskelse. Og selv om regissør Stian Kristiansen ikke her når de følelsesmessige høydene han nådde i nydelige «Mannen som elsket Yngve», så viser han flere ganger at han har en egen teft for å gi luft, sitring og stemning til skjønne motiver av mennesker som ikke trenger mer enn hverandre.

Her hjelper også den kraftfulle musikken til artisten Ary, som har satt flere låter til serien. Det er musikk som gir serien en sår og kunstferdig klangbunn. Og i siste episode løftes klimakset av en låt som plukker opp handlingen på ømt og vemodig vis.

«Alt du elsker» har premiere på strømmetjenesten Discovery+ torsdag 17. februar. De tre første episodene slippes samtidig, så kommer det ny episode på torsdager. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.