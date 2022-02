PÅ NETFLIX FRA 25. FEBRUAR: «Vikings: Valhalla» er en actionfylt oppfølger til den meget populære «Vikings»-serien.

Det har gått hundre år siden vi forlot historien om Ragnar Lothbrok og hans sønner.

Nå er det kjente navn som Leif Erikson, Olav den hellige, Frøydis Eiriksdatter, Knut den mektige og Harald Hardråde som får sine legender lyst opp på Netflix-skjermen.

Barsk underholdning står i fokus, og i stil og tone er det mye som ligner originalserien. Fengende slag med taktiske finter. Maktspill som splitter familier og skaper stadig skiftende allianser. Og et rollegalleri med voldsomme personligheter og typete typer – som heller lett mot såpeserien når det gjelder fakter, drivkraft og sans for intriger.

Dette historisk inspirerte actiondramaet får også et aktuelt bakteppe ved at religionskrig, kulturkrig og voldelig fundamentalisme både samler og splitter vikingene. Og det er litt rom til ettertanke i det en ser hvor politisk og hvor brutal kristningen av Norge skildres på skjermen.

BLODIG OG KAOTISK: Slagscenene er både blodige og godt koreografert for få frem både de store taktiske planene og det kaotiske blodbadet som oppstod i kampens hete. FOTO: Bernard Walsh/Netflix

Hevnen samler, religionen splitter

Massakren på Sankt Brictiusdagen – hvor kong Æthelred II ga ordre om et folkemord på alle norrøne og danske menn i England – blir startskuddet for «Vikings: Valhalla».

Allerede her skiller seriens dramatisering seg fra historiebøkene: I serieversjonen så blir både Olav Haraldsson, Leif Erikson og Harald Hardråde med den danske storkongen Knut den mektige til London for å hevne vikingene. Det blir starten på en historie med mange greiner, hvor vi kan ane både Vinland, Stiklestad og Stamford Bridge på horisonten.

Som i «Vikings» skifter vi stadig perspektiv og følger både vikingene på tokt, de engelske ledernes politiske spill og dagliglivet i den nå handelsrike byen Kattegat.

Serien er best blant vikingene, hvor både menneskene og de mange konfliktene gir energi til nesten hver eneste scene.

Kattegat har igjen vokst som by, og det er fascinerende å se yrende folkeliv, nye forsvarsverk og en arkitektur som gir byen nordisk særpreg. Gjennomførte kostymer, jordvakre farger og forseggjorte kulisser smelter fint sammen her, og gjør det unge maktsentrumet til et levende sted.

I England er det mindre karismatiske skikkelser som meler sine egne kaker. Det blir aldri kjedelig, men renkespillet tar nesten all plass, og det er først i finaleepisoden at det blir ordentlig saftig TV av det.

SENTRALT SØSKENPAR: Frøydis Eiriksdatter (Frida Gustavsson) og broren Leif Erikson (Sam Corlett) spiller begge sentrale roller i kampene mot felles fiender og de religiøse konfliktene som preger Skandinavia rundt år 1000. FOTO: Bernard Walsh/Netflix

Netflix-sagaen om Olav den hellige

Det blir noe formelbasert over når de store slagene kommer og hvordan de stadige overraskelsene i allianser og kløkt veves inn i fortellingen. En kan nesten stille klokken etter når noen skal svikte sine allierte eller frender, og den forutsigbare rytmen gjør at enkelte episoder oppleves som transportetapper.

Men tiden glir likevel godt unna i dette blodig underholdende selskapet. Og mellom velfriserte skjegg, flørtende replikkvekslinger, tøffe stridskostymer, flotte rekvisitter og øksesvingenede vikinghelter, så er det lett å la seg underholde av denne kjendisfesten av navngjetne konger og oppdagere.

Det at Netflix har tatt over roret på denne vikingskuta gjør at oppfølgerserien fremstår mer polert og strømlinjeformet enn Michael Hirsts originalserie.

«Vikings: Valhalla» har tatt vare på stilen «Vikings» etablerte da serien ble laget for History Channel i 2013. Men nå er det lite rom til å følge vikingenes hverdagsliv, gi dybde til miljøskildringene og la rollefigurene vokse seg komplekse i et naturlig tempo.

Her dundres det på med slag, konflikter og rollefigurer som alle er skapt for umiddelbar spenning og som alle beveger seg i et kjapt popkorntempo.

Det gir en litt annen serie, som er mer bygd for sofakos enn for innsikt. Men jeg blir fremdeles fascinert og leksikonnysgjerrig på hva som er basert på historiebøker og hva som er diktning i dette landskapet.

Og flere av rollefigurene fenger godt, med sine tilskrudde personligheter smurt på i tjukke lag.

Sam Corlett gjør Leif Erikson sjarmerende ydmyk og dyktig, både i strid og til sjøs. Harald Hardråde er en djerv og sympatisk leder som høster karisma fra Leo Suters kjekke smil. Frida Gustavsson gir både krutt og intensitet til den hevnbesatte Frøydis Eiriksdatter.

Og denne Netflix-sagaen om Olav den hellige har fått en norsk konge rik på glatte sluhetstrekk og manipulasjonstriks i Jóhannes Haukur Jóhannessons stormannsgale versjon.

«Vikings: Valhalla» har premiere på Netflix fredag 25. februar. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene i sesong 1.