PÅ KINO 18. MARS 2022: Denne kinesiske filmen virker å være et statlig fremstøt i kampen mot mobbing, både med en tekstplakat i starten og en lengre utgreing om myndighetenes tiltak før rulleteksten. Det er en sterk historie om en situasjon som går kraftig av hengslene, og er egnet til å skape et sorgfullt raseri hos seeren.

Innvendingen er at manuset i realiteten fjerner seg fra den sentrale mobbesaken og at filmen etter hvert blir mer et politidrama som setter hovedfigurenes bånd til hverandre på prøve. Tanken er åpenbart at dette skal fungere som en advarsel om mobbingens ytterste konsekvenser, men resultatet er at det kan bli vanskelig for «vanlige» mobbere og mobbeofre å relatere seg til handlingen.

«Beskytteren» har også noen melodramatiske trekk med innslag av overspill, så det overrasker litt at den ble nominert til en Oscar for beste internasjonale film i fjor. Det er imidlertid vanskelig å bli verken provosert eller engasjert når budskapet hamres inn med full tyngde.

PLAGES: Nian (Dongyu Zhou) blir forfulgt av noen av jentene fra klassen i «Beskytteren». Foto: Another World Entertainment

Fysiske og psykiske angrep

Når en klassevenninne begår selvmord etter langvarig mobbing, retter mobberne oppmerksomheten mot Chen Nian (Dongyu Zhou). Hun melder fra, slik at mobberne blir utvist, men det forsterker bare de fysiske og psykiske angrepene utenfor skolen.

Samtidig står Nian foran en viktig eksamen som vil få avgjørende betydning for hennes mulighet til å oppfylle drømmen om å flytte til Beijing for videre studier. Mobbingen truer med å ødelegge alt, og hun ber derfor den gatesmarte unggutten Xiao Bei (Jackson Yee) om å beskytte henne.

Han går med på det, og overvåker henne på vei til og fra skolen. Snart utvikler det seg et nært forhold mellom dem som settes på prøve når mobbingen får stadig større konsekvenser.



Stygg, voldsom og provoserende

Det legges ikke noe imellom når mobbingen skildres i denne filmen. Den er stygg, voldsom og provoserende. Mobberne spilles irriterende godt og effektivt, spesielt av Ye Zhou i rollen som den hensynsløse og løgnaktige Wei Lai.

Rektoren (Yingming Wang) skildres som velmenende, men også ineffektiv i sitt forsøk på å komme mobbingen til livs. Politimannen Zheng Yi (Fang Yin) engasjerer seg, kanskje litt sterkere enn det som kanskje er troverdig, men får i hvert fall en viktig funksjon når saken tar en enda mer alvorlig vending.

Denne utviklingen er litt uheldig, for da inntar dramatikken former som gjør at vanlige ungdommer høyst sannsynlig ikke vil kjenne seg igjen i situasjonene. I stedet for å handle om mobbing, blir «Beskytteren» en historie om to utsatte ungdommer mot resten av verden, og fjerner seg dermed fra sin selverklærte tematikk.

EKSAMEN: Nian (Dongyu Zhou) står foran en avgjørende prøve i «Beskytteren». Foto: Another World Entertainment

Sterkt og gripende

«Beskytteren» heves av godt skuespill, spesielt fra hovedrolleinnehaver Dongyu Zhou, som uttrykker både en indre styrke og en dyp sårbarhet. Det gjør også inntrykk å se Jackson Yee som den hardbarkede Bei, og hvordan vennskapet får ham til å mykne opp.

Historiens emosjonelle volum blir imidlertid skrudd opp til 11, der det grines litervis med tårer gjennom store deler av handlingen. Kanskje er dette en kulturelt betinget spillestil og fortellerteknikk, men det er mulig at filmen ville gjort enda mer inntrykk på et vestlig publikum om regissør Derek Tsang hadde skildret de dypeste emosjonene litt mer subtilt.

«Beskytteren» er like fullt et sterkt og gripende drama, og selv om den etter hvert gjør det utfordrende å relatere seg personlig til hendelsene, er det prisverdig at den retter en harmdirrende pekefinger mot et verdensomspennende problem.