7 Oscar-filmer du bør se

Natt til mandag er det klart for den 94. Oscar-utdelingen. Det er alltid en fest for oss filminteresserte, men i år så kan det også bli norsk feiring.

«Verdens verste menneske» er nominert til Oscar for både beste manus og beste internasjonale film. Det gjør årets utdeling til en begivenhet sett med norske øyne.

I tillegg følger vi spent med på det den danske animerte dokumentarfilmen «Flukt». Filmen er regissert av Jonas Poher Rasmussen, og representerer Danmark i kategorien for beste internasjonale film. Men Maria Ekerhovd og Mer Film er norsk samprodusent.

Selve Oscar-showet kommer jo først helt på tampen av helgen, men vi i Filmpolitiet har tradisjonen tro plukket frem noen favoritter blant de nominerte.

Her er sju filmer som vi mener underholder, engasjerer og passer perfekt som Oscar-oppladning.

Dette er ikke nødvendigvis våre vinnertips blant de nominerte, men alle titlene er fantastiske filmer og fortjener å bli sett. God filmhelg!

Oscar-showet vises dessverre ikke på noen norsk kanal i år, men dansk TV 2 og svensk TV 4 viser hele utdelingen fra kl. 02 natt til mandag.

West Side Story

HEFTIGE RYTMER: Kjærestene Anita (Ariana DeBose) og Bernardo (David Alvarez) i «West Side Story». Foto: © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved

Steven Spielbergs nyinnspilling av klassikeren «West Side Story» (1961) spruter av musikalsk energi og fortellerglede!

Han gir den en respektfull oppdatering med sine egne visjoner og egenskaper. «West Side Story» anno 2021 er derfor en frisk og vital nyinnspilling som begeistrer med en sterk historiefortelling, et gjennomført uttrykk og godt skuespill i de fleste rollene.

ANMELDELSE: West Side Story – spruter av musikalsk energi og fortellerglede

Filmen kunne riktignok ha trengt en mer karismatisk hovedfigur enn det Ansel Elgort er i stand til å spille, men alt rundt ham holder så høy kvalitet at man overser hans begrensninger, og motspiller Rachel Zegler er rett og slett magisk!

Den nye «West Side Story» kan absolutt måle seg med den gamle, uten at den på noen som helst måte stiller den i skyggen. Den er bare litt skitnere, råere og mindre teatralsk i uttrykket. Og best av alt – den fantastiske musikken av Leonard Bernstein og tekstene av nylig avdøde Stephen Sondheim gjenbrukes heldigvis i all sin prakt!

Nominert for: 7 nominasjoner, blant annet beste film og beste regi

Kan sees på: Disney+ og til kjøp og leie hos flere strømmetjenester

Don’t Look Up

DET HVITE HUS: Presidenten (Meryl Streep) og hennes stabssjef (Jonah Hill) avfeier astronomene (Jennifer Lawrence og Leonardo DiCaprio i «Don’t Look Up». Foto: NIKO TAVERNISE / NETFLIX © 2021

I «Don’t Look Up» ser vi hvordan verden reagerer på en varslet katastrofe med en blanding av dyp mistenksomhet og lammende likegyldighet. Fornektelsene og konspirasjonsteoriene som vokser frem minner mye om reaksjonene på både klimakrisen og koronapandemien, og det er selvsagt hele poenget med filmen.

Regissør og co-manusforfatter Adam McKay kombinerer den politiske satiren fra «Dr. Strangelove» og «Wag the Dog» med kometkatastrofefilmer som «Armageddon» og «Deep Impact». Han skildrer det høypolitiske spillet med like stor komisk treffsikkerhet som «Veep», der alt handler om maktposisjoner, meningsmålinger og kortsiktige gevinster.

ANMELDELSE: Don’t Look Up – Sylskarp samfunnssatire som svir skikkelig

Filmen forteller like godt hvordan viktige saker drukner i en gloret mediedekning, der kjappe nyheter er overfladisk underholdning. Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence topper et stjernetungt lag av dyktige skuespillere som er med på å gjøre «Don’t Look Up» til sylskarp samfunnssatire som svir skikkelig.

Filmen er til tider ustyrtelig morsom, men ofte setter latteren seg fast i halsen, fordi de bisarre og groteske poengene oppleves å ligge ubehagelig nært virkeligheten.

Nominert for: 4 nominasjoner, blant annet for beste film

Kan sees på: Netflix

Licorice Pizza

NYDELIG NOSTALGI: Gary (Cooper Hoffman) og Alana (Alana Haim) er et herlig filmpar i «Licorice Pizza». Foto SF Studios

Paul Thomas Andersons nye film er en god, varm og stemningsfull kjærlighetserklæring til byen og epoken han vokste opp i, ikke rent ulikt det Quentin Tarantino gjorde i «Once Upon a Time … in Hollywood».

«Licorice Pizza» (oppkalt etter en platebutikk-kjede i California på 1970-tallet) er breddfull av nostalgiske og lengtende tilbakeblikk på bymiljøer og mennesketyper som ikke finnes lenger, samtidig som filmen heller ikke stiller seg helt ukritisk til hvordan det var å leve i Los Angeles i 1973.

ANMELDELSE: Licorice Pizza – Får nostalgiske hjerter til å banke hardt

Mest av alt er det en nydelig historie om vennskapsforholdet mellom to unge mennesker som navigerer seg gjennom overgangen fra ungdoms- til voksenlivet med ulik grad av tilpasningsdyktighet.

Alana Haim og Cooper Hoffman er praktfulle i hovedrollene, og filmen har en deilig tidskoloritt som får nostalgiske hjerter til å banke hardt.

Nominert for: 3 nominasjoner, blant annet for beste film og beste regi

Kan sees på: På kino

Verdens verste menneske

KJEMI: Julie (Renate Reinsve) og Eivind (Herbert Nordrum) finner tonen i «Verdens verste menneske». Foto: SF Studios / Oslo Pictures

Joachim Triers Oslo-trilogi kunne knapt vært avrundet på en bedre måte enn med «Verdens verste menneske».

Den følger i fotsporene til «Reprise» (2006) og «Oslo 31. august» (2011) og er en vidunderlig varm, vittig og voksen film om noe så tilsynelatende banalt, men samtidig så vesentlig og altomfattende, som livet, døden og kjærligheten.

ANMELDELSE: Verdens verste menneske – en jublende god avslutning på Oslo-trilogien

Den inneholder noen av de morsomste, ærligste og såreste samtalene om sex, samliv og livsløp du har sett på film, med rått, ekte og sannferdig spill av det ypperlige trekløveret Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum.

Reinsve vant en skuespillerpris i Cannes for det som utrolig nok hennes første hovedrolle på film, og hun er en åpenbaring av de sjeldne! Hun gjør en rå, modig og hjertevarm tolkning i en utfordrende rolle.

Nominert for: Beste manus og beste internasjonale film

Kan sees på: Til kjøp og leie hos flere strømmetjenester

Familien Mitchell mot maskinene

ROBOTAPOKALYPSE: Linda, Katie, Aaron og Rick er i trøbbel i «Familien Mitchell mot maskinene». Foto: ©2021 SPAI. All Rights Reserved.

«Familien Mitchell mot maskinene» er en festlig og høyenergisk animasjonsfilm med treffende bilder av vår teknologiske avhengighet og et rørende familieportrett i bunn av det hele.

Jeg ler høyt av flere smarte poenger og utpønskede situasjoner, måper av noen oppsiktsvekkende visuelle sekvenser og får en klump i halsen av skildringen av et far-datter-forhold på gyngende grunn. En film som makter å gjøre alt dette i løpet av knappe to timer, er en god film.

ANMELDELSE: Familien Mitchell mot maskinene – Forrykende fartsfylt

Filmen raser fra den ene handlingstråden til den neste i et høyt tempo med mange ytre distraksjoner, men mister aldri fokuset på sine hovedfigurer. Hjertet banker for den teknofobiske faren, den omsorgsfulle mora og den sjenerte lillebroren som er i ferd med å miste kontakten med ei rebelsk datter og storesøster som har fått los på voksenlivet.

«Familien Mitchell mot maskinene» er produsert av Sony Pictures Animation, som her måler krefter med Pixar, hvilket burde gi en indikasjon på akkurat HVOR god denne filmen er!

Nominert for: Beste animasjonsfilm

Kan sees på: Netflix

Dune

SPILLER SAMMEN: Timothée Chalamet og Rebecca Ferguson har store roller i sci-fi-filmen «Dune». Foto: SF Studios / Warner Bros.

Den kanadiske regissøren Denis Villeneuve («Incendies – Nawals hemmelighet», «Prisoners», «Sicario») går i fotsporene til storheter som Stanley Kubrick, George Lucas og Ridley Scott, og leverer en stilsikker mastodont av en sjangerfilm med effektiv historiefortelling og et lekkert gjennomført stilistisk uttrykk.

Både visuelt og tematisk er dette gledelig ambisiøs science fiction. Den praktfulle verdensbyggingen inneholder hint av både «2001 – En romodyssé», «Star Wars», «Star Trek», «Alien», «Game of Thrones» og Villeneuves egne filmer «Arrival» og «Blade Runner 2049», men har samtidig et distinkt særpreg i design og arkitektur som ligner lite annet.

ANMELDELSE: Dune – Gledelig ambisiøs science fiction!

Det er en enorm mytologi som utbroderes i denne historien, som spenner over både krig, politikk, religion og overtro. Det er til manusforfatterne Jon Spaihts, Denis Villeneuve og Eric Roths fortjeneste at den komplekse historien likevel er medrivende, engasjerende og relativt enkel å forstå, i motsetning til den notorisk tunge romanen den er basert på, nemlig Frank Herberts bok fra 1965.

«Dune» avrundes dessverre idet den virkelig er i ferd med å bli virkelig interessant, der noen av hovedfigurene står ved et avgjørende veiskille. Heldigvis har filmselskapet Warner Bros. gitt grønt lys til at Villeneuve kan gå i gang med del 2!

Nominert for: 10 nominasjoner, blant annet for beste film

Kan sees på: HBO Max og til kjøp og leie hos flere strømmetjenester

Flukt

STERK HISTORIE: 36 år gamle Amin forteller om sine opplevelser som flyktning i «Flukt». Foto: Mer Filmdistribusjon

Denne danske (og litt norske) filmen er et unikt dokudrama med et helt spesielt uttrykk og stor emosjonell slagkraft. Det er nærmest umulig å forbli uberørt av historien og vedkommende som forteller den.

«Flukt» berører en av vår tids mest aktuelle problemstillinger, nemlig hvor vanskelig det er for mennesker på rømmen å få innpass i Europa. Amins historie er trolig ikke så eksepsjonell, men deles av mange. Dette gjør den faktisk desto mørkere og tristere, samtidig som den også har glimt av håp.

ANMELDELSE: Flukt – Umulig å forbli uberørt av historien

Regissør Jonas Poher Rasmussen har skapt en sindig og sørgmodig film med en animasjonsteknikk som ikke bare fungerer som anonymisering av hovedpersonen, men skaper en følelsesladet stemning som forsterker innholdet og budskapet.

«Flukt» har mange sterke elementer som samlet gir et godt bilde av hvordan det kan oppleves for mennesker å være på flukt. Man kan ikke se den uten å bli påvirket i flere retninger på den emosjonelle skalaen.

Nominert for: Beste animasjonsfilm, beste dokumentarfilm og beste internasjonale film.

Kan sees på: Til kjøp og leie hos flere strømmetjenester