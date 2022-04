Discovery Denmark har fått med deg norske Josefine Frida i sin nye serie på Discovery+.

Det er underholdende å se den tidligere Skam-stjerna i en rolle hun ser ut til å ha det gøy med å spille, men dessverre sliter jeg med å få tak på hva «Dopamin» forsøker å være.

I løpet av sine åtte episoder blir aldri dette pikante sykehusdramaet særlig spennende, selv om utgangspunktet for historien er interessant.

Med én del relasjonsdrama, én del krim og én del erotisk thriller som ikke er spesielt godt blandet sammen, blir serien dessverre en sjangermiks det ikke svinger av.

*Spoilerdvarsel: Herfra følger beskrivelse av den innledende handlingen i «Dopamin».*

DEN SNILLE SYKEPLEIEREN: Amalie Dollerup spiller Maiken som er lidenskapelig opptatt av jobben sin som sykepleier i «Dopamin». FOTO: Discovery+.

Hjertestans og adrenalin

Maiken (Amalie Dollerup) jobber på et sykehus i Aalborg der Ida (Josefine Frida) har fått seg ny jobb.

Den norske jenta er en tilsynelatende dyktig sykepleier med en sjarmerende personlighet og et smittende smil, og de to blir raskt venner.

Problemet er bare at Ida har en litt usunn sans for adrenalinet hun får av å gjenopplive folk, og etter at hun begynner på sykehuset går antallet hjertestans på avdelingen markant opp. Har sykehuset fått en dødsengel i hus?

Svaret på det er dessverre ikke et krimmysterium vi må løse, det er åpenbart fra første episode av «Dopamin».

Bak den smilende fasaden er Ida en manipulativ dopaminjunkie som ikke skyr noen midler for å kjenne på ekstremversjonen av kroppens naturlige rus.

Dette er et element som kunne ha fungert godt som en thriller. Og med et trekantdrama mellom Ida, Maiken og hennes kjæreste Jacob (Jonathan Harboe), forsøker serieskaperne å gjøre «Dopamin» til en gjenopplivning av den erotiske thrilleren fra 90-tallet.

Det er en sjanger som er i vinden for tiden, men dessverre er ikke manuset godt nok skrudd sammen til at det blir noe spenning eller nerve i fortellingen.

LITE SPENNING: Selv om Josefine Frida gjør en god figur, blir aldri «Dopamin» særlig spennende. FOTO: Discovery+.

Lite troverdig

Mitt største problem med «Dopamin» er likevel at Idas nye venner og kolleger ikke gjennomskuer hvem hun egentlig er.

Her er rollefiguren skrevet for dårlig til at det blir troverdig. Og selv om Josefine Frida gjør en god figur som sykepleier, klarer hun ikke å helbrede manusets mange skavanker.

Hun og medskuespillerne i serien redder riktignok serien fra å bli fullstendig dødfødt tidtrøyte, men det er ikke til å legge skjul på at åtte episoder av «Dopamin» føles som en litt for lang film.

«Dopamin» er tilgjengelig på Discovery+, med nye episoder hver torsdag.