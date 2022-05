PÅ HBO MAX fra 15. mai: Marianne og Connels stormfulle kjærlighetshistorie bergtok meg da «Normal People» kom i 2020.

BBC og Hulus adapsjon av Sally Rooneys roman ble enormt populær, og nå har produsentene og produksjonsselskapet bak serien forsøkt å gjenta suksessen.

Denne gangen er det Rooneys debutroman, «Conversations With Friends», som har blitt til TV. Det dreier seg om kjærlighet og ung forelskelse denne gangen også, og psykisk helse ser ut til å bli et tema utover i serien.

I likhet med «Normal People» er «Conversations With Friends» en intim, stemningsfull og vakker fortelling. Men den er også en tålmodighetsprøve av dimensjoner – for dæven døtte, her går det treigt!

GOD DEBUTANT: Alison Oliver gjør sin skuespillerdebut i TV-ruta med hovedrollen som Frances i «Conversations With Friends». FOTO: HBO Max.

Innviklet «firkantdrama»

Serien tar oss med til Dublin, der 21 år gamle Frances (Alison Oliver) studerer engelsk på universitetet.

Hun er smart, hardtarbeidende – og litt sosialt keitete. Som poet er hun i sitt ess når hun og bestevenninnen Bobbi (Sasha Lane), fremfører de feministiske diktene hennes på lokale spoken word-kvelder.

Etter en vellykket poesifremføring, kommer hun og Bobbi i prat med den suksessfulle forfatteren Melissa (Jemima Kirke). Hun inviterer venninnene hjem til seg, hvor de møter ektemannen hennes Nick (Joe Alwyn).

Heretter blir det innviklinger fordi Bobbi er betatt av den fargerike Melissa, mens Frances innleder en hemmelig affære med den sindige og tilbaketrukne Nick.

EKSKJÆRESTER: Bobbi (Sasha Lane) og Frances (Alison Oliver) har er veldig nært vennskap som blir satt på prøve i «Conversations With Friends». FOTO: HBO Max.

Sanselig og saktegående

Handlingen i «Conversations With Friends» er nok ikke like gjenkjennelig som den overgangen til voksenlivet vi så i «Normal People», men den er fortsatt full av relaterbare temaer.

Det å bli oppslukt i en forelskelse. Det å kanskje miste seg selv, eller forsømme vennskap på grunn av et forhold. Serien tar seg god tid til å dvele ved disse utfordringene i Frances sitt liv.

Og dvelende er nettopp et stikkord for «Conversations With Friends». Dette er en stillferdig serie der blikk og kroppsspråk ofte har større fokus enn dialogen. Som lar kameraet hvile på tankefulle fjes, mens vi tar stillheten inn over oss.

Det gjør at fortellingen oppleves som nær og ærlig, samtidig som det fører til et fravær i fremdrift som gjør at serien innimellom balanserer på kjedsomhetens rand.

Der «Normal People» brukte sine 12 halvtimer på å fortelle en historie som strakte seg over flere år, strekkes denne serien ut av lange, saktegående scener. I løpet av de fem episodene som ble gjort tilgjengelig for anmeldere, skildrer «Conversations With Friends» en historie som andre serier kanskje ville brukt knappe to episoder på å fortelle.

STERKE PERSONLIGHETER: Jemima Kirke og Sasha Lane spiller godt i rollene som Melissa og Bobbi i «Conversations With Friends». FOTO: HBO Max.

Ingen ny «Normal People»

Selv om tålmodigheten blir satt på prøve, klarer serien å fenge meg. Med god hjelp fra en kvartett dyktige skuespillere blir aldri «firkantdramaet» kjedelig i mine øyne.

Alison Oliver gjør en svært god skuespillerdebut i rollen som Frances, som skjuler sin sosiale usikkerhet bak en reservert og nesten overlegen fasade. Det er fint å se hvordan muren gradvis brytes ned i samspill med Nick, som Joe Alwyn gjør til en lun og sjarmerende, dog usikker fyr.

De to har mange samtaler som dras ut i lengde fordi begge strever med ord. Jeg liker hvor ekte dialogen mellom dem oppleves, selv om det også kan bli frustrerende treigt.

Sasha Lane («American Honey») og Jemima Kirke («Girls», «Sex Education») er begge to et fyrverkeri av noen skuespillere. De spiller Bobbi og Melissa med en sterk letthet og en sterk tilstedeværelse, som gjør at jeg forstår hvorfor innadvendte Frances og Nick dras mot dem.

Til tross for dette er det imidlertid liten tvil om at skuespillerne ikke besitter den samme gnistrende gode kjemien Daisy Edgar-Jones og Paul Mescal hadde i «Normal People». I hvert fall ikke etter 5 av 12 episoder.

«Conversations With Friends» bergtar ikke fra første stund og griper meg heller ikke like hardt som sin åndelige forløper. Likevel er jeg spent på hvor Frances kommer til å ende opp, for det henger fortsatt i løse luften nesten halvveis inn i serien.

«Conversations With Friends» er tilgjengelig på HBO Max, med ny episode hver søndag. Anmeldelsen er basert på 5 av 12 episoder.