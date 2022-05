PÅ KINO 13. MAI 2022: At han nå spiller en Alzheimer-rammet leiemorder kan være et tegn på at straks 70 år gamle Liam Neesons tid som actionstjerne drar seg mot slutten, 14 år etter at «Taken» ga karrieren hans en ny giv

«Memory» viser imidlertid at det fremdeles er liv i ham, og at han er både stødig og severdig, selv i en thriller som ellers er ganske traust og triviell.

Regissør Martin Campbell er en garvet veteran, blant annet med James Bond-filmene «GoldenEye» og «Casino Royale», samt de to «Zorro»-filmene med Antonio Banderas på merittlista, og han vet å skru sammen en film med en viss underholdningsverdi.

Problemet denne gangen er at fremdriften er litt for treg, temperaturen litt for lav og figurene litt for enkle. Det burde være mulig å engasjere sterkere med en sørgelig aktuell tematikk som kan få blodet til å koke hos noen og enhver.

FBI PÅ SPORET: Agentene Linda Amistead (Taj Atwal), Hugo Marquez (Harold Torres) og Vincent Serra (Guy Pearce) i «Memory». Foto: Rico Torres / Open Road Films / Briarcliff Entertainment

Symptomer på Alzheimer

Dario Scarpadane har skrevet manuset, basert på belgiske Jef Geeraerts roman «De zaak Alzheimer» fra 1985 og Carl Joos og Erik Van Looys manus til sistnevntes filmatisering fra 2003, som hadde «Morder uten minne» som norsk tittel.

Neeson spiller den aldrende leiemorderen Alex Lewis, som plages med tiltagende Alzheimer-symptomer. Han vil derfor trekke seg tilbake fra «yrket», men overtales til å ta en siste jobb i El Paso, Texas.

Der havner han imidlertid i en samvittighetsskvis som gjør at han plutselig har sammenfallende interesser med FBI-agentene Vincent Serra (Guy Pearce), Linda Amistead (Taj Atwal) og Hugo Marquez (Harold Torres).

De forsøker nemlig å finne ut hvem som står bak den grove utnyttingen av mindreårige migranter i grenseområdet ved Mexico, og det skal vise seg at leiemorderen kan være behjelpelig i etterforskningen på måter som går ut over det FBI selv kan gjøre.

Det spørs bare om Alex kan stole på sin egen hukommelse mens den alvorlige situasjonen stadig eskalerer.



Hardbarka og slagferdig

Det er problematisk å sympatisere med hovedfiguren, all den tid han er en kynisk leiemorder som ikke stiller spørsmål om hvorvidt ofrene sine faktisk fortjener sine skjebner.

Man kan imidlertid sympatisere med hans motiver i denne historien, selv om filmen ikke forklarer godt nok om han først og fremst drives av ren hevnlyst, eller om det også skyldes en moralsk oppvåkning sett i lys av hans alvorlige helsesituasjon.

Det kan være at Alex vil gjøre en god gjerning, mens han ennå har tid. Filmen viser nemlig hvordan hukommelsen hans er i ferd med å svikte, og at han ikke lenger kan stole helt på sine egne minner.

Neeson balanserer godt mellom å spille imponerende hardbarka og slagferdig rent fysisk, og tydelig svekket mentalt. Vi får også små hint om figurens fortid, som kan forklare noen av hans livsvalg, men her er manuset for vagt og overfladisk.

STYRTRIK: Forretningskvinnen Davana Sealman (Monica Bellucci) er en sentral brikke i «Memory». Foto: Rico Torres / Open Road Films / Briarcliff Entertainment

Innarbeidet autoritet

«Memory» har et ganske stort og mangfoldig ensemble i tillegg til Neeson og Pearce (som for øvrig spilte hovedrollen i kongen av alle hukommelsesthrillere, nemlig Christopher Nolans «Memento»).

Taj Atwal og Harold Torres setter farge på det sentrale persongalleriet, selv om deres figurer, i likhet med Neeson og Pearces hovedroller, med fordel kunne ha vært grundigere skrevet.

Ray Stevenson («Rome», «The Punisher: War Zone», «Vikings») er også et hyggelig gjensyn i en birolle som tvilsom politimann.

Monica Bellucci («Irreversible», «The Matrix Reloaded/Revolutions», «The Passion of the Christ») er kanskje er det mest kjente navnet, men det er litt synd å se en gammel storhet som henne spille på ren autopilot.

HARDBARKA: Leiemorderen Alex Lewis (Liam Neeson) i aksjon i «Memory». Foto: Rico Torres / Open Road Films / Briarcliff Entertainment

Tar seg godt ut

Riktignok kan man kanskje beskylde Liam Neeson for å gjøre det samme, men han har fordelen av å ha en innarbeidet autoritet i denne sjangeren. Han lykkes derfor med å fremstille en sårbar antihelt som kanskje ser en mulighet til å gjøre opp for et tvilsomt liv med én siste god gjerning.

«Memory» tar seg godt ut på et kinolerret, flott filmet av dyktige David Tattersall («Con Air», «Star Wars: Episode I-III», «Den grønne mil»), som Martin Campbell også samarbeidet med på filmene «Vertical Limit», «Reckless», «The Foreigner» og «The Hitman’s Apprentice».

Deres nye film vil imidlertid aldri oppnå samme status som Neesons beste actionthrillere, som for eksempel «Taken», «Run All Night», «The Grey» og «Cold Pursuit», fordi den ikke makter å heve spenningen til det ønskede nivået, tross et vondt tema som burde kunne ha engasjert i langt større grad enn dette.

Holder det med en middels Neeson-thriller, gjør «Memory» jobben helt greit, verken mer eller mindre.