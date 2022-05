PÅ KINO FRA 13. MAI: Jeg var blant de mange som virkelig storkoste seg med «Rutete Ninja» (2019), som utvidet «Terkel i knipe»-universet på ustyrtelig morsomt vis.

Det var en grov, smart, engasjert og dristig animasjonsfilm, som kombinerte smellfestlige replikker og noen moralske knyttnever, med Hollywoods strukturer for action- og high school-filmer. Og den danske filmen fikk et norsk hjerte gjennom Herman Flesvigs formidable munndiare.

Jeg lar meg også underholde av «Rutete Ninja 2». Den tar vare på den drøye humoren, de kvikke kommentarene og har et herlig tilskrudd rollegalleri.

Men nummer to er ikke like morsom. Dette er en oppfølger som ikke har særlig større ambisjoner enn å gi fansen påfyll. Og et ganske uinspirert manus gjør at verken handlingen eller komedien får den kreative fresen som originalen lyktes så godt med.

*Spoileradvarsel: Herfra og ut kommer det handlingsavsløringer fra første film.*

SAMME SKURK: Rikingen Eberfrø (Tobias Santelmann) har igjen skumle planer, og dermed er ikke Rutete Ninjas hevn fullbyrdet. FOTO: Nordisk Film Distribusjon

Følger velkjent oppfølgeroppskrift fra Hollywood

«Rutete Ninja 2» plukker opp trådene fra første film. Superskurk Eberfrø (Tobias Santelmann) har fått hjelp av en sleip advokat (Jeppe Beck Laursen), og kommer seg ut av fengsel på grunn av bevisets stilling.

Det betyr at hevnoppdraget til Rutete Ninja (Martin Beyer-Olsen) og Asgeir (Jon Sindre Fjellvang) ikke er over, og de får med seg familien på ferietur for å hindre at Eberfrø unnslipper sin straff.

Kjærlighetslivet har også møtt på noen skjær. Jessica (Dina Padoin) har mistet interessen, og Asgeir får høre at han må bli en «bad boy».

Tematikken rundt barnearbeid og turistnæringens baksider skimtes bare så vidt i denne oppfølgeren. Her går manusforfatter (og medregissør) Anders Matthesen for enkle triks, og følger klassisk «en runde til»-oppskrift fra Hollywood: Brekk opp den lykkelige slutten fra forrige film, og la heltene gjøre ca. samme oppdrag en gang til.

Filmen har likevel godt publikumstekke gjennom sine treffsikre familieforviklinger, sin slapstick og sin forfriskende umodenhet.

Det er ikke alle vitsene som røsker opp latterdørene, men her er det nok underbuksehumor, groviser og overdrevne typer til å levere en jevn strøm av glis og filmglede for vennegjengen.

FAMILIEFERIE TIL THAILAND: Det norske stemmeskuespillet holder høy kvalitet og sørger for et jevnt driv av grove vitser. Og det tar seg opp enda et hakk når onkel Stewart (Christian Mikkelsen) dukker opp. FOTO: Nordisk Film Distribusjon

Høyt nivå på det norske stemmeskuespillet

Oversetter Scott Maurstad, dubbinginstruktør Krister Gjesvold Roang og de norske stemmeskuespillerne har lagt mye flid i lydsporet, og sørger for at «Rutete Ninja 2» oppleves som om den like gjerne kunne vært skrevet fra Norge.

Rollegalleriet sprudler på flere dialekter, og de karikerte familiemedlemmene får toneleier og personligheter som passer godt overens med de animerte figurene.

Høydepunktene er ikke like sprutmorsomme som det Herman Flesvig leverte da han på imponerende vis dubbet bortimot samtlige av stemmene i originalfilmen. Men det skyldes først og fremst et manus som ikke har de samme replikktoppene.

Og Flesvig har fått gode erstattere. Martin Beyer-Olsen og Jon Sindre Fjellvang har et kvikt, kjeklete og lunt samspill i de to hovedrollene. Tobias Santelmann og Jeppe Beck Laursen lar sleipheten og ondskapen tyte ut av de to skurkene. Og friskest er Christian Mikkelsen, som lar det blåse både stiv kuling og flau vind fra onkel Stewarts sjøulkbaserte glosebok.

«Rutete Ninja 2» mangler en engasjerende historie å henge all situasjonskomikken og de verbale godbitene på, men den har nok gladvoldelig fjas på tanken til å underholde i kinosalen.

«Rutete Ninja 2» har kinopremiere fredag 13. mai.