PÅ PARAMOUNT+: I år er det 50 år siden premieren på Francis Ford Coppolas ikoniske film «Gudfaren». Det feirer Paramount+ med en ti episoders lang dramaserie om filmens tilblivelse.

Og med et karismatisk ensemble av skuespillere i rollene som eksentriske Hollywood-mennesker, ligger alt til rette for at «The Offer» skal bli en spennende og underholdende affære.

Dessverre gjør dårlig historiefortelling at serien blir vanvittig seig å komme seg gjennom. Serien har en rekke sterke scener, men med flere episoder som er direkte kjedelige blir dessverre «The Offer» et tilbud jeg faktisk kan avslå.

PERFEKT: Det er gøy å se Dan Fogler i rollen som Francis Ford Coppola i «The Offer». FOTO: Paramount+.

Fra motgang til suksess

Den ferske Paramount-produsenten Albert S. Ruddy (Miles Teller) er mannen som får «Gudfaren» i hendene, og som skal forsøke å lage film av Mario Puzos bestselgende roman på starten av 70-tallet.

«The Offer» følger hans mange utfordringer med filmen både før, etter og under innspilling.

Fra arbeidet med romansidene til Mario Puzo, budsjettproblemer og krangling med filmstudioet om hvem som skulle ha hovedrollen, til trøbbel med New Yorks mafia og hvor det berømte hestehodet i senga kom fra – serien byr på mange detaljer om produksjonen.

DEN KULESTE DAMA: Juno Temple er alltid en fryd, her i rollen som den handlekraftige assistenten til Al Ruddy, Bettye McCartt, i «The Offer». FOTO: Paramount+.

Dyktige skuespillere

Miles Teller kler rollen som sulten filmprodusent godt, og har god kjemi sammen med Juno Temple som spiller hans handlekraftige assistent Bettye McCartt, og Matthew Goode i rollen som produksjonssjefen Robert Evans.

Seriens største godbit på skuespillerfronten er likevel Dan Foglers portrettering av filmskaper Francis Ford Coppola, som stadig måtte kjempe for å realisere sin visjon for hva «Gudfaren» skulle være.

Coppolas lidenskap for filmen kommer tydelig gjennom i Foglers spill, og han bidrar til mange av seriens beste scener.

EN GOD FIGUR: Miles Teller spiller godt i rollen som Al Ruddy i «The Offer». FOTO: Paramount+.

Overlesset og treig

I motsetning til Mario Puzo og Coppola, som klarte å kutte ned og komprimere handlingen i Puzos roman for filmlerretet, har ikke serieskapere Michael Tolkin («Escape at Dannemora», «Deep Impact») og Leslie Greif («Walker, Texas Ranger») hørt om uttrykket «kill your darlings».

Det er så mye som skal stappes inn i fortellingen at de har gitt opp alle forsøk på å skape en god flyt i historien.

Episodene mangler narrativ struktur, og én time av «The Offer» føles derfor som en tre timer lang, lite engasjerende film.

Serien byr på flere virkelig gode scener som vil gi deg lyst til å se «Gudfaren» på nytt. Som for eksempel når vi får se hvor nervøs Al Pacino var før den ikoniske skytescenen i restauranten, eller når vi får bli med på den første skuespillermiddagen, der Marlon Brando gikk rett i rollen som the Don under hele måltidet.

Dessverre er det for langt mellom disse godbitene, og selv om jeg innimellom glemmer at serien er altfor treig, blir «The Offer» en kjedelig, og bare glimtvis veldig kul TV-serie.

«The Offer» ser du på Paramount+. Anmeldelsen er basert på miniseriens 10 episoder.