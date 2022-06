PÅ NETFLIX 17. JUNI 2022: Regissør Joseph Kosinski («Tron: Legacy», «Oblivion» og skuespiller Miles Teller («Whiplash», «Divergent», «Fantastic Four») opplever for tiden stor og fortjent kinosuksess med «Top Gun: Maverick».

Den har imidlertid vært ferdig i over to år, men blitt utsatt flere ganger på grunn av pandemien, og i mellomtiden har Kosinski og Teller rukket å spille inn en film til. «Spiderhead» er dessverre ikke i nærheten av å være like god som deres forrige samarbeid.

Den er basert på en interessant idé, men konseptet er mer spennende enn utførelsen. Den har noen grunnleggende tonale konflikter, der det kan virke som om Kosinski ikke har greid å bestemme seg for om han ville lage en tankefull sci-fi-thriller eller en mørk komedie, og i stedet forsøkt å gjøre begge deler.

Det gjør «Spiderhead» til en forglemmelig film som dessverre ikke utnytter potensialet som åpenbart ligger der.

FENGSLET: Lizzy (Jurnee Smollett) og Jeff (Miles Teller) innleder et forhold under soningen i «Spiderhead». Foto: Netflix © 2022

Følelseskontrollerende stoffer

Handlingen foregår i Spiderhead, et avsidesliggende fengsel og forskningssenter som har fått navnet sitt på grunn av bygningens karakteristiske arkitektur. Der soner de innsatte under forholdsvis frie forhold, mot at de frivillig deltar i medisinske eksperimenter.

Forskningslederen Steve Abnesti (Chris Hemsworth) og assistenten Verlaine (Marg Paguio) injiserer fangene med følelseskontrollerende stoffer og observerer hvordan det påvirker deres humør og oppførsel i både positiv og negativ retning.

En av prøvekaninene er Jeff (Miles Teller), som begynner å stille spørsmål om hva han egentlig er med på. Samtidig er han i ferd med å innlede et forhold til medfangen Lizzy (Jurnee Smollett), noe Steve vet å utnytte for å motarbeide Jeffs opprørstanker.



Forvirrende stilgrep

«Spiderhead» forsøker hardt å være en morsom underholdningsfilm, blant annet med Chris Hemsworth i en mer eller mindre feilcastet rolle som ambisiøs og umoralsk forsker med designerklær, tredagers-skjegg og en personlighet med kjekkaseri som det mest fremtredende trekket.

Kosinski putter også inn morsom musikk så ofte som han kan, og selv om låtene i seg selv er gode, som Supertramps «The Logical Song», Thomas Dolbys «She Blinded Me With Science», «You Make My Dreams (Come True)» med Hall & Oates og Roxy Musics «More Than This», føles de som kunstige fremmedelementer under disse omstendighetene.

Historiens tematikk er nemlig egentlig ganske mørk og dyster, men blir stadig underminert av regissørens forvirrende stilgrep.

BÅTTUR: Jeff (Miles Teller i midten bak), Steve (Chris Hemsworth t.v.) og Verlaine (Mark Paguio t.h.) i «Spiderhead». Foto: Netflix © 2022

Fremstår som en forspilt sjanse

Dyktige Miles Teller kommer rimelig godt ut av sin hovedrolle, men manuset, skrevet av Rhett Reese og Paul Vernick, basert på novellen «Escape from Spiderhead» av George Saunders, gir ham lite å spille på.

Figurens etiske og moralske kvaler blir underfortalt, både når det gjelder årsaken til at han sitter fengslet, og utfordringene han møter i løpet av eksperimentet.

Det finnes interessante tanker og ideer her, men i stedet for å dyrke dem i en voksen sci-fi-kontekst, vrir Joseph Kosinski filmen til å bli en thrillerkomedie i stedet, men den blir dessverre aldri verken morsom eller spennende.

Derfor fremstår «Spiderhead» som en forspilt sjanse, og er et klart antiklimaks i forhold til den andre filmen som Kosinski og Teller er aktuelle med. Se heller «Top Gun: Maverick» hundre ganger til!