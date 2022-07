PÅ KINO FRA 15. JULI: «The Survivor» er en dramatisering av livet til den polske bokseren Harry Haft, som overlevde konsentrasjonsleiren Auschwitz ved å bokse mot sine medfanger. Dette er både en krigsfilm med opprivende skildringer av konsentrasjonsleirens grusomheter, og en biografisk fortelling om Haft – som etter andre verdenskrig ble bokser i USA, hvor han blant annet kjempet mot Rocky Marciano. Filmen blir litt hastig og enkel i den ytre biografihandlingen som rammer inn Hafts liv i USA etter krigen. Men regissør Barry Levinson («Rain Man», «Dopesick») smeller til med flere velplasserte scener, og kombinerer flere overlevelsesperspektiv til en film med stor tematisk innsikt. ANMELDELSE: Sauls sønn – Utrolig intens og opprørende Holocaust-film! KAMPEN MOT ROCKY: En av de viktigste kampene i Hafts boksekarriere var mot Rocky Marciano. Her får han hjelp av treneren Charlie Goldman (Danny DeVito) til å forberede seg. FOTO: Another World Entertainment En overlevelseshistorie i tre deler «The Survivor» fortelles fra tre tidsplan og foregår under krigen, på slutten av 1940-tallet og på 1960-tallet. Hoveddelen foregår i årene etter krigen. Harry Haft (Ben Foster) har bosatt seg i New York. Boksekarrieren er på hell, men han prøver å få en siste storkamp. Motivasjonen er å komme i avisene, slik at hans tidligere kjæreste kan se at han har overlevd krigen – hvis hun har overlevd. En del av denne jakten på spalteplass innebærer at han må fortelle sin historie til en journalist. I tilbakeblikk, skutt i skarp sort-hvitt, får vi historien om hvordan Haft overlevde Auschwitz, og om den tyske offiseren (Billy Magnussen) som rekrutterte Haft til sine makabre underholdningskamper. ANMELDELSE: Thor: Love and Thunder – fartsfylt og fullstappet Bildene fra krigen er vonde å se på. Barry Levinson fokuserer på det grusomme hvor venner må kjempe mot hverandre til døden, utmagrede og utmattede. Og hva en slik tortur gjør med både den som overlever og relasjonene mellom fangene. Boksekampene i Auschwitz er filmet i et kjølig lys som fanger det brutale og det opprørende i sobre og stemningsladde motiv. Og disse slående bildene gir en tungt vemodig klangbunn for Hafts videre karriere og historie. ANMELDELSE: Minions: Historien om Gru – Fornøyelig oppfølger BOKSER FOR Å FINNE SIN KJÆRE: Harry Haft (Ben Foster) ville bruke boksesportens berømmelse til å havne i avisen slik at hans livs kjærlighet kunne se at han hadde overlevd krigen. Her med treneren Pepe (John Leguizamo). FOTO: Another World Entertainment Treffsikker i tematikken Ved å skifte mellom tre ulike perioder fra Hafts liv, blir filmen noe oppstykket i de tre spenningskurvene som Barry Levinson bygger rundt konsentrasjonsleirens farer, boksekarrieren og Hafts jakt etter sin store ungdomskjærlighet. Og selv om filmen er gjennomgående velprodusert, med musikk fra Hans Zimmer og et utmerket birollegalleri, så blir den biografiske rammefortellingen til tider ganske tradisjonell og litt stiv i både skuespill og fremdrift. Det er den tematiske behandlingen av overlevelse som begeistrer og fester seg i «The Survivor». Her veves de tematiske trådene fra moralske dilemma, skyldfølelse, sorg, ansvarsfølelse og håp sammen i en rik historie hvor både det personlige og det større menneskelige perspektivet får god plass i sine mange nyanser. «The Survivor» har kinopremiere fredag 15. juli.

Om FILMEN The Survivor

Slippdato: 15.07.2022

Regi: Barry Levinson

Utgiver: Another World Entertainment

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Biografi, Drama, Krig



