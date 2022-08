PÅ VIAPLAY 21. AUGUST: «Nede» er en sår og sorthumoristisk dramakomedie som gyver løs på etterspillet etter en tragisk trafikkulykke med mørk situasjonskomikk.

Serieskaper Tina Rygh («Basic Bitch» og «Sigurd fåkke pult») har skrevet et manus som med særpreg og teft klarer å blande alvor og komedie til en serie som både underholder, griper tak og har et artig rollegalleri.

Maria Austgulen er drivende god i hovedrollen som Fanny. En kompleks rollefigur med en herlig opprørsk energi som fenger med kulhet, rå galgenhumor og kvikke replikker – og som virkelig får utfordret publikums sympatimuskulatur med noen av sine valg.

ANMELDELSE: She-Hulk: Attorney at Law – Kul Hulk, middels manus

ELSKER SIN GAMLE LEILIGHET: Fanny (Maria Austgulen) vil veldig gjerne fortsette å bo i sin leilighet, men det er ikke bare enkelt å tilfredsstille moderne krav i en gammel trappeoppgang. FOTO: Viaplay

Den gode hjelpens lidelser

Fanny (Maria Austgulen) får livet snudd på hodet etter en trafikkulykke hvor bestevennen Kurt dør, og hun havner i rullestol.

Det medfører en ny tilværelse hvor personer hun tidligere gjerne har unngått, nå blir mennesker hun både trenger og må forholde seg til.

Hun må blant annet flytte inn hos sin nyseparerte tvillingsøster Fam (Mari Hauge Einbu), i påvente av om hennes egen leilighet kan få trappeheis. Og hun må bidra i sorgprosessen til Kurts gravide kjæreste Jill (Isabel Bråthen).

Og til tross for en tilsynelatende sorthumoristisk aksept av sin nye situasjon, så presser traumer, frustrasjoner og hemmeligheter på under overflaten. Det gir spenning til historien, og det bringer frem flere interessante perspektiver rundt skyld, skyldfølelse, konfliktunngåelse og den gode hjelpens lidelser.

ANMELDELSE: Nope – En morsom thriller med en stor idé

Det er ikke alle historietrådene som er like fullendte, og et par av birollene blir litt stive i sine karikerte trekk. Men Fannys hovedhistorie gir serien en engasjerende energi gjennom alle de seks kjappe halvtimesepisodene. Og et skarpt blikk for smart situasjonskomikk og kleine forviklinger sørger for at alt svinger sammen.

På sitt beste er «Nede» en serie som både er sviende morsom og forfriskende drøy.

ANMELDELSE: House of the Dragon – Provoserende god TV

KOMPLISERTE BÅND: Fanny (Maria Austgulen) må etter ulykken knytte nye bånd til søsteren Fam (Mari Hauge Einbu) og Kurts etterlatte kjæreste Jill (Isabel Bråthen) – og det byr på komplikasjoner, gleder og irritasjoner. FOTO: Viaplay

Føyer seg inn blant de nye gode norske dramediene

De siste årene har vi fått en rekke knallgode norske serier som bruker halvtimesformatet, som tradisjonelt har tilhørt situasjonskomedien, til å blande komedie og drama.

Serier som «Pørni», «Sigurd fåkke pult», «Verden er min», «Kasko», «Unge lovende» og «Ida tar ansvar» har på ulikt vis løftet alvorlig tematikk med skråblikk og særegen humor. «Nede» føyer seg inn i denne rekken, og tør å levere sin mørke situasjonskomikk med nok egenart, ekthet og alvor til at den oppleves original, relevant og treffsikker.

ANMELDELSE: Pørni – en herlig dramedie om hverdagsliv, sorg, kjærlighet og familie

Musikkbruken sitter godt med både norske låter og en meget «groovy» åpningsmelodi fra El Michels Affair. Sistnevnte setter en sløy stemning for serien og lydlegger en kunstnerisk og knallgod åpningsvignett.

Regissør Siri Seljeseth («Unge lovende») er leken og megetsigende med detaljene hun fanger opp. Og hun lar kameraet gi oss mye av Fannys ferske perspektiv fra rullestolens blikkhøyde. Det lar utsnittene bli et vesentlig fortellergrep, og det utvider vår opplevelse av hvordan Fanny har det.

Og så treffer de sentrale skuespillerne veldig godt med sine rollefigurer. Spesielt søskenkjemien mellom Maria Austgulen og Mari Hauge Einbu gjør at det smeller godt av gjenkjennelighet i scenene hvor høflighet og hverdagsløgner dirrer i spennet mellom søstrenes fasade og sannheter.

Og med Isabel Bråthens fornøyelige rolle som den i overkant positive Jill, så har «Nede» et rikt trekløver i front som gjør at serien byr på mye fengende personlighet.

«Nede» har premiere på Viaplay søndag 21. august med hele sesongen. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.