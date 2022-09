5 Emmy-serier du bør sjekke ut

Abbott Elementary

LÆRERGJENGEN: Gregory (Tyler James Williams), Jacob (Chris Perfetti), Janine (Quinta Brunson), Barbara (Sheryl Lee Ralph) og Melissa (Lisa Ann Walter ) er lærerne vi følger i hverdagen på Abbot offentlige barneskole i Philadelphia. FOTO: Disney+

«Abbott Elementary» er en engasjert, lun og morsom arbeidsplasskomedie satt til en underfinansiert offentlig barneskole i Philadelphia, USA.

Serieskaper og hovedrolleinnehaver Quinta Brunson leder an i en lærergjeng det er umiddelbart lett å like, og som tar oss med inn i dagligdagse skoleutfordringer det er lett å sette seg inn i. Og selv om sesong 1 låner mye fra gode sjangerkollegaer, og bruker litt tid på å finne toneleie, så har «Abbott Elementary» flere strenger å spille på.

Seriens store styrke ved siden av arbeidsplasshumoren, er viljen til å skildre sosiale utfordringer og stedene hvor systemet ikke strekker til.

Med skarpe observasjoner, rikelig med skråblikk og stor medmenneskelighet er dette en serie som lar den kritiske brodden skinne gjennom den lettbente situasjonskomikken. På den måten favner serien mer enn bare sine komiske konflikter. Den klarer også å vise frem komplekse problem fra den offentlige amerikanske skolen med dramaseriens oppriktighet – og et bankende hjerte for dem som går og jobber der.

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: Disney+

Severance

EN AV ÅRETS BESTE: «Severance» er en herlig blanding av sci-fi, drama, krim, sort komedie, konspirasjonsthriller og stolkantspenning. FOTO: Apple TV+

«Severance» er både en estetisk nytelse, en grublegod «sci-fi»-serie, en meget snodig arbeidsplasskomedie og en herlig medrivende konspirasjonsthriller.

Premisset for serien er at en bedrift har utviklet en metode for å skille hjernen mellom jobbhukommelse og privatlivhukommelse. Dette inngrepet kalles «severance», og vår sorgrammede hovedperson Mark Scout (Adam Scott) har valgt å takke ja til prosedyren.

Men da en kollega tar kontakt på utsiden av jobben, begynner han å nøste i både i hva selskapet egentlig holder på med, og hva dette ekstremt fremmedgjørende inngrepet faktisk fører med seg.

Serien starter litt tregt, men bygger seg en herlig spenningsmotor som virkelig trekker oss ut på stolkanten. Og med et rollegalleri bestående av ypperlige skuespillere som John Turturro, Patricia Arquette og Christopher Walken, er dette en serie full av nydelige øyeblikk og relasjoner.

Et av årets store høydepunkt på TV-skjermen!

Nominert for: Beste dramaserie

Kan strømmes på: Apple TV+

The White Lotus

STERKE ROLLEPRESTASJONER: Sydney Sweeney (t.v) storspiller som den ganske så brekkekle Olivia Mossbacher. Her sammen med venninnen Paula (Brittany O’Grady). FOTO: HBO Nordic

«The White Lotus» er en velspilt, vakker og ganske så bekmørk kvalitetsserie fra HBO som blander krim, komedie og kleinhet i et satirisk oppgjør med privilegerte menneskers destruktive smålighet.

Satt til et luksushotell på Hawaii følger vi gjester og ansatte i det en ukes ferieopphold eskalerer fra sandkorn i skoen til blodige konfrontasjoner.

Motoren i historiene er klasseskiller og hva rikfolk får seg til å gjøre når de motiveres av egen usikkerhet, hevntrang og den usympatiske indre stemmen som freser «dette er min ferie!».

Serieskaper og regissør Mike White («Enlightened» og «School of Rock») blander litt «Hotell i særklasse», litt Agatha Christie og litt «Succession» sammen til en sydende strandmiks som underholder med krangler, drøyheter og pinligheter – samtidig som den fanger et dypere mørke under den soldynkede overflaten.

Nominert for: Beste miniserie

Kan strømmes på: HBO Max

Only Murders in the Building

GOD KJEMI: Trekløveret Selena Gomez, Martin Short og Steve Martin utvikler et vennskap som gir komikk, lunhet og en sår klangbunn i «Only Murders in the Building». FOTO: Disney+

«Only Murders in the Building» er en leken krimkomedie som godlynt parodierer «true crime»-podkasten – både som politiskeptisk amatøretterforskning og som popkulturelt fenomen.

Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short har god kjemi som tre nysgjerrige naboer med litt for stor sans for virkelighetsbasert krim. Humoren er smart og lettbent, fargepaletten på Manhattan er innbydende og serien er full av fiffige metagrep og vittige observasjoner.

Satiren er ikke veldig slem eller saftig når det gjelder mediekritikk og de problematiske sidene ved true crime-fansens krimappetitt – her er serien ganske mild og snill.

Serieskaperne Steve Martin og John Hoffman går heller for en bred publikumsappell hvor det humres mer enn det sparkes. Her gjøres det også plass til drivende godt skuespill, en vemodig klangbunn og en lunhet som bobler frem i både rollegalleri, kulisser, situasjonskomikk og medmenneskelige perspektiver.

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: Disney+

Under the Banner of Heaven

ULIKE KOLLEGER: Bill Taba (Gil Birmingham) og Jeb Pyre (Andrew Garfield) etterforsker et dobbeltmord blant mormonere i «Under the Banner of Heaven». Foto: Michelle Faye/FX

En virkelig drapssak med religiøse undertoner viser seg å være en kruttsterk pakke i en svært velspilt og medrivende miniserie.

«Under the Banner of Heaven» er basert på en dokumentarbok av den anerkjente forfatteren Jon Krakauer («Into the Wild», «I tynn luft»), og handler om en helt spesiell mordsak blant mormonere i Salt Lake Valley på midten av 1980-tallet.

Serieskaper Dustin Lance Black («Milk», «Big Love», «J. Edgar», «When We Rise») har selv en fortid som mormoner, og gir oss en interessant innføring i et strengt konservativt og lukket miljø som er på kollisjonskurs med det øvrige samfunnets lover og regler.

Den gode miljøskildringen, samt Andrew Garfield og Gil Birminghams solide hovedroller, gjør dette til et imponerende true crime-drama som virkelig pirrer nysgjerrigheten.

Nominert for: Beste mannlige skuespiller – Andrew Garfield

Kan strømmes på: Disney+