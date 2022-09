FILMFESTIVALEN I VENEZIA: Colin Farrell og Brendan Gleeson spilte mot hverandre i regissør Martin McDonaghs sorte krimkomedie «Undercover i Brügge» i 2008. Nå gjenforenes alle tre i en morsom og hjertevarm, men også melankolsk og sørgmodig film om brutt vennskap på en liten irsk øy i 1923. McDonaghs manus og regi balanserer elegant mellom humoristiske skildringer av 100 år gamle kulturelle forutsetninger og den irske dialektens særegenheter, og dypere spørsmål rundt vennskap, personlighet og livsvalg. «The Banshees of Inisherin» er en skikkelig publikumsvinner med saftige miljøskildringer, og godt skuespill i alle hoved- og biroller. Spesielt Colin Farrell har sjeldent vært bedre enn han er i denne filmen. ANMELDELSE: «Dead for a Dollar» dyrker sjangerklisjeer med åpne kort VIKTIG BIROLLE: Kerry Condon spiller Pádraics søster Shioban i «The Banshees of Inisherin». Foto: Jonathan Hession / Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved. Vil ikke være venner mer Handlingen foregår på Inisherin, en avsidesliggende (og fiktiv) øy på vestkysten av Irland. Der bor melkebonden Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) i et enkelt hus med søsteren Siobhan (Kerry Condon), to kyr og et miniesel. En dag får han til sin store forbauselse høre fra bestekameraten Colm Doherty (Brendan Gleeson) at han ikke vil være med på den daglige turen til øyas pub fordi han ikke lenger liker ham. Dette kommer som lyn fra klar himmel for Pádraic, som ikke kan forstå hva han kan ha sagt eller gjort, men Colm nekter å oppgi noen årsak. Vennskapet er over, og det er det. Både Siobhan, presten og andre forsøker å megle, men Colm står på sitt og truer med å gå til drastiske skritt om ikke Pádraic lar ham være i fred for godt.

Frodig og spennende persongalleri Det er slik filmen starter, og man blir umiddelbart engasjert av mysteriet. Hva står bak Colms plutselige vennskapsbrudd? Resten av det lille samfunnet blir også opptatt av problematikken, blant andre pubeieren Jonjo (Pah Shortt), bygdeoriginalen Dominic (Barry Keoghan), hans far og politibetjent Kearny (Gary Lydon), presten (David Pearse) og den skumle gamle Mrs. McCormick (Sheila Flitton). De utfyller et frodig og spennende persongalleri som rommer mange sære karakterer med hver sin funksjon i historien. Spesielt Barry Keoghan briljerer som den unge, enkle og sårbare Dominic. De beveger seg rundt i et øysamfunn preget av majestetisk natur, men også isolasjon, trangsynthet og dårlige vilkår for personlig utvikling. Alt dette greier filmen å formidle gjennom en rekke sorthumoristiske utviklinger og snodige personkarakteristikker. I bakgrunnen lurer den irske borgerkrigen på fastlandet, og man hører fjerne kanondrønn og geværskudd som en slags analogi på det som skjer mellom Pádraic og Colm. ANMELDELSE: «Don’t Worry Darling» – sprengstoffet blir redusert til en kinaputt ØYBOERE: Pádraic (Colin Farrell) og Dominic (Barry Keoghan) i «The Banshees of Inisherin». Foto: Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved. Morsomt og trist på samme tid Colin Farrell og Brendan Gleeson storspiller i fantastiske hovedroller, preget av maskulin stahet og misforstått ære. Gleesons figur er lenge et lite mysterium, mens Farrells figur er en åpen bok fra første stund. Hans litt enkle, positive og naive innstilling til livet blir satt på prøve, og det er både morsomt og trist på samme tid å se ham forsøke å omstille seg til en situasjon han ikke kunne ha forutsett. Farrell spiller glitrende og har en perfekt motspiller i Gleeson, som formidler Colms fåmælte opprør med overbevisning, slik at man kan svelge den litt utrolige (og voldsomme) utviklingen saken etter hvert tar. «The Banshees of Inisherin» er både komisk og dramatisk underholdning av svært god kvalitet. («The Banshees of Inisherin» vises i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Venezia. Antatt norgespremiere i slutten av januar 2023.)

Om FILMEN The Banshees of Inisherin

Slippdato: Januar 2023

Regi: Martin McDonagh

Utgiver: The Walt Disney Company

Originaltittel: The Banshees of Inisherin

Aldersgrense: Ikke satt

Sjanger: Drama, Komedie



