PÅ TV 2 PLAY: I sine to første episoder blander «Ammo» familiedrama, militære operasjoner og norsk våpenindustris grådighet til et velspilt og fengende spenningsdrama.

Nicolai Cleve Broch (som også er medserieskaper og medmanusforfatter) står for mye av attraksjonen i en kledelig kompleks hovedrolle med flere interessante motsetninger.

Den erfarne serieskuespilleren («Beforigners», «Frikjent») er drivende god som Bjørn Urdal, en fallen forretningsmann som får en uventet «ny sjanse» som sjefselger for et norsk våpenselskap. Den oppsiktsvekkende ansettelsen setter opp en historie som både trekkes mot tilskrudd dramaunderholdning og mot brennaktuell etterretningsspenning.

Serien heller mot det generiske i både familiekrangler og blant soldater i ørkenen, og det er flere elementer her som ligner mye på ting vi har sett på TV før.

Men det legges også opp til tankevekkende tematikk rundt våpenteknologiengstelser, mulige drapsroboter og Norge som våpenselgende nasjon. Tematikk som kan gi rollegalleriet interessante utfordringer, og muligens også gi publikum litt å tygge på.

*Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt informasjon om den innledende handlingen i «Ammo».*

ORDINÆR SJANGERSPENNING UTE I FELTEN: Militære aksjoner, kidnappinger og redningsaksjoner er solid laget, men ligner mye på scener vi har sett i mange serier med overlappende handling. FOTO: TV 2/Anagram

Våpenselger søker syndebukk

Familiekjære Bjørn Urdal er jobbsøkende og timevikar på sønnens videregående skole. Hans forrige jobb i Innovasjon Norge endte i offentlig oppvask, og det er derfor overraskende da det norske våpenselskapet AGR kommer med et meget gunstig jobbtilbud.

De ønsker å gi dyktige folk en ny sjanse, forteller sjefen (Bjørn Floberg). Men han nevner ikke at AGR er i ferd med å selge autonome droner til Frankrike, et ulovlig salg som potensielt kan trenge en syndebukks underskrifter.

For sønnen Birk (Jørgen Cleve Broch) er Bjørns jobb i våpenbransjen i seg selv et stort moralsk problem. Og for studiekameraten HC (Nils Jørgen Kaalstad) er Bjørns nye jobb et stort svik.

Det er altså rikelig med ammunisjon for konflikt, spenning og personlig drama i starten av «Ammo». Handlingen inneholder også drap, kidnapping, norsk etterretningstjeneste, Frankrikes militære tilstedeværelse i Mali og interne krangler i toppen av AGR. Og Bjørns kone Mona (Rebekka Nystabakk) har egne konflikter med en sjef som er en påtagelig bedriftslederknøl.

Seriens mange sideplott, vendinger og praktiske tilfeldigheter gir energi, men det tyner også strikken for fiksjonstroverdigheten enkelte steder. Det er et stort spenn fra «Le Bureaus» realisme til melodramaets mer tilskrudde vrier. Denne serien henter elementer fra begge retningene i sine to etablerende episoder. Det gjør at «Ammo» spriker litt i både stil og kvalitet, og jeg er spent på hvilken kurs og toneleie serien tar etter at den innledende kruttrøyken letter.

Spesielt er jeg spent på om serien klarer å fange opp den tematikken som omhandler Norges selvbilde som våpenselgende nasjon på en engasjerende måte.

Det aspektet er etablert, men det er ikke veldig godt synlig i handlingen ennå. Og der ligger det potensielt en del sprengstoff. Spesielt siden serien også har et øye på de mulige fordelene med fremtidens droneteknologi, forretningslogikkens ansvarsfraskrivelser og frykten for våpen som selv bestemmer hvor det skal skytes.

NORSKE VÅPEN: Norges rolle som våpenselger, og utfordringene som kommer med ny droneteknologi står sentralt i «Ammo». FOTO: TV 2/Anagram

Solid og godt seriehåndverk

Selv om manuset har noen ujevne skifter, så har regissør Eirik Svensson («Den største forbrytelsen», «Harajuku») satt sammen et vellaget stykke TV.

«Ammo» er en serie som svinger seg uanstrengt og pent på den lille skjermen – i både lyd, musikk, kameraføringer, klipperytme og stemningssettende kulisser.

Smart bruk av en sittegruppe i hotellets lobby får effektivt illustrere interne maktrelasjoner. Utsnittet i en høydramatisk sluttscene gir et motiv med sterke kontraster. Og et bevegelig kamera får lov å forsterke hovedpersonens indre opplevelser i en viktig scene. Det er naturlig plass til soldaters lune kjekling om fotball og politikk, og det er plass til humørfylte betraktninger over en fars monotone kokkekunster. Det er gjennomgående solid og godt seriehåndverk.

Ved siden av Nicolai Cleve Broch, er Bjørn Floberg et høydepunkt som en ganske så skruppelløs og dominerende toppsjef.

Og i sin forseggjorte blanding av velprøvde seriekvaliteter – og med et lite dykk ned i den moralske kruttønna som den moderne våpenindustrien er – har «Ammo» gode forutsetninger for å favne et bredt norsk TV-publikum utover senhøsten.

«Ammo» har premiere på TV 2 Play og TV 2 Direkte 20. oktober med ukentlige episoder. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på 2 av 6 episoder.