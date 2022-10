PÅ KINO 7. OKTOBER 2022: Med en celeber rolleliste som inkluderer Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Mike Myers, Michael Shannon, Zoe Saldana, Chris Rock, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Timothy Oliphant, Taylor Swift og Robert De Niro, peker «Amsterdam» seg ut som en av høstens mest stjernetunge begivenheter.

Filmen er akkurat god nok til å matche det kvalitetssikrede ensemblet, for manusforfatter og regissør David O. Russell («I Heart Huckabees», «Kjærlighetens galskap», «American Hustle») har prestert en sofistikert og sorthumoristisk komedie av godkjent merke.

Han forteller en vill historie basert på virkelige hendelser på 1930-tallet som kunne ha vært avfeid som tull, hadde det ikke vært for klare paralleller til dagens politiske klima i USA, som er like mørkt, om ikke mørkere.

STJERNESPEKKET: Rami Malek, Anya Taylor-Joy og Margot Robbie er bare tre av mange kjente fjes i filmen «Amsterdam». Foto: 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Kjemper mot mektige krefter

Filmen starter i New York i 1933, der legen Burt Berendsen (Christian Bale) og advokaten Harold Woodman (John David Washington) blir bedt om å etterforske dødsfallet til generalen som ledet dem i Frankrike under 1. verdenskrig.

De blir så vitne til et mord som de selv blir anklaget for, og leder dem til å tro at mektige krefter ikke ønsker dødsfallet oppklart.

Historien gir et tilbakeblikk på Berendsen og Woodmans lykkelige opphold i Amsterdam rett etter krigen, og det nære vennskapet de knytter til sykepleieren Valerie (Margot Robbie).

Det skal vise seg at dette trekløveret nå må knytte til seg mektige allierte i kampen for å avdekke en fascistisk konspirasjon som i verste fall kan true demokratiet.



Saftig historie med skarp dialog

Filmen er løst basert på reelle hendelser satt mot et blekt og dystert historisk bakteppe, men David O. Russell fargelegger den kraftig med underfundig humor og et stort galleri av særpregede figurer.

Kanskje er det litt for mange deler i dette maskineriet, som gjør at filmen spriker i mange retninger, men den underholder likevel med en saftig historie med skarp dialog, fremført av skuespillere som åpenbart har det gøy i sine respektive roller.

Christian Bale, Margot Robbie og John David Washington er spesielt lett å like i hovedroller som krever en viss komisk timing og en følelsesformidling med akkurat den rette tonen. Ikke for mye, men heller ikke for lite.

Filmens mysterium beveger seg etter hvert inn i et politisk landskap der David O. Russell på ingen måte legger skjul på at «Amsterdam» selvsagt er en kommentar til politiske strømninger som eksisterer i verste velgående.

Resultatet er kanskje en smule omstendelig, men underholdningsfaktoren kan ikke fornektes.