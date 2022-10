PÅ NETFLIX: Virkelighetsbasert krim er sjelden så ekkelt som når hendelsene er nylige, eller det virkelige mysteriet ikke er oppklart. Netflix-serien «The Watcher» treffer på begge.

Den syv episoder lange serien er basert på virkelige hendelser fra USA i 2014, der en familie, etter å ha kjøpt drømmehuset, ble terrorisert med en rekke truende brev fra en anonym avsender.

Serieskapere Ryan Murphy og Ian Brennan har riktignok tatt seg en solid håndfull kreative friheter når de skildrer den dramatiske historien. Det er i disse frihetene serien sliter med å holde kvalitetsnivået oppe.

*Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det informasjon om handlingen i den virkelighetsbaserte krimserien «The Watcher».*

FØLGER MED: En mystisk gjerningsmann sender truende brev i «The Watcher». Foto: Eric Liebowitz / Netflix

Starten på et mareritt

«The Watcher» følger Dean (Bobby Cannavale) og Nora Brannock (Naomi Watts), et ektepar som bestemmer seg for å flytte ut av New York for å sikre et tryggere liv for deres to barn. Livet skal vise seg å bli alt annet enn tryggere for familien, når mystiske brev fra en skikkelse som kaller seg for «The Watcher» dukker opp.

Brevene, som i en truende tone forteller om at de konstant overvåkes, er starten på et aldri så lite mareritt for familien. I jakten på den skyldige avsenderen må de blant annet forholde seg til giddalause politisjefer, mystiske oppringninger midt på natten, døde kjæledyr og merkelige, påtrengende naboer.

På toppen av dette ligger det en håndfull familiedrama og ulmer. Dean begynner å oppføre seg i overkant beskyttende overfor datteren, det oppstår anklager om utroskap og rasistiske holdninger, og gamle vennskap settes på prøve.

ANMELDELSE: «Halloween Ends» er en blodfattig avslutning på skrekksagaen.