PÅ KINO 18. NOVEMBER 2022: Man skal kanskje passe seg for å bruke altfor mange matrelaterte analogier når man anmelder en kokkefilm, men «The Menu» serverer i hvert fall smakfull satire med noen uventede ingredienser (jeg slutter her).

Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy og Nicholas Hoult leder ensemblet i en morsom film som leker med teorien om at livet selv kan gjenspeiles i det kulinariske, både på godt og vondt.

Regissør Mark Mylod, blant annet kjent for flere episoder av seriene «Entourage», «Game of Thrones» og «Succession», har filmatisert Seth Reiss og Will Tracys skarpe manus med stil og finesse.

Flere smarte fortellergrep gjør grensa mellom spøk og alvor relativt diffus, noe som øker graden av den velkomne uforutsigbarheten.

ANMELDELSE: «Vikingulven» biter godt fra seg

SJEFSKOKK: Chef Slowik (Ralph Fiennes) inviterer Margot (Anya Taylor-Joy) til kjøkkenet i «The Menu». Foto: Eric Zachanowich. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved.

Et helt spesielt måltid

En gruppe mennesker fraktes med båt til en svært eksklusiv luksusrestaurant på øya Hawthorne, der mesterkokken Julian Slowik (Ralph Fiennes) har forberedt et helt spesielt måltid.

Blant gjestene er matnerden Tyler (Nicholas Hoult) og hans ledsager Margot (Anya Taylor-Joy), samt matkritikeren Lillian (Janet McTeer) og hennes redaktør (Paul Adelstein).

Vi møter også en avdanka filmstjerne (John Leguizamo) og hans personlige assistent (Aimee Carrero), tre hovne forretningsmenn (Arturo Castro, Rob Yang og Mark St. Cyr) og et gammelt ektepar (Reed Birney og Judith Light) som har vært der mange ganger før.

Alle har ulike motivasjoner for å være til stede, noen mindre matrelaterte enn andre, men det skal vise seg at chef Slowik har noen overraskelser på lur som vil gjøre kvelden uforglemmelig for samtlige.



Syrlig kommentar

Filmen spiller elegant på gjestenes ulike forhold til kokkekunst på det aller høyeste nivået, der noen ikke forstår poenget med små, fantasifulle anretninger, mens andre har utviklet en lidenskap med en tung eim av pretensiøst snobberi. Handlingen omfatter begge ytterpunktene, noe som gir historien en morsom og interessant dynamikk.

Ralph Fiennes er strålende som den lakoniske kokken som leder kjøkkenet med en uvanlig streng disiplin, mens Hong Chau spiller vertinnen Elsa med en skarp brodd.

Hoult og Taylor-Joy er på mange måter publikums øyne inn i mysteriet som utspiller seg, fullt av matpornografiske elementer og sorthumoristiske betraktninger, men også utviklinger som ikke er helt enkle å forutsi.

«The Menu» er en syrlig kommentar til sosial klatring, rik arroganse og bortkastede smaksløker, og underholder med flere gode poenger og observasjoner på sin vei mot den bittersøte avslutningen.