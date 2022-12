2022: Årets beste TV-serier

Kasko

FESTGLAD: Jamal er ikke helt klar for et A4-liv med jobb fra ni til fire i «Kasko». FOTO: Lars Olav Dybvig/TV 2.

Som nevnt har det vært et knallår for norsk drama! Og på toppen av tronen for den norske halvtimesdramedien i år er det «Kasko» som troner.

Serien, som er skrevet og utviklet av Jonis Josef, sammen med Mikael Samuelsen og produsent Jenny Vuong, er åtte nydelige 20-minuttere av tilskrudd, men treffsikker humor.

Et ensemble av dyktige komikere og skuespillere får leke seg gjennom scener som får oss til å le høyt.

Det er en fryd å se skuespillerveteraner som Dennis Storhøi og Anette Hoff i artig samspill med yngre komikere og skuespillere som blant andre Marlene Stavrum, Henrik Farley, Ingrid Giæver og Arman Surizehi.

Jonis Josef spiller selv hovedrollen Jamal, som lever livets glade dager på kreditt, helt til postkassa hans bokstavelig talt skriker etter å bli åpna og faren for å gå personlig konkurs er overhengende.

Et forsøk på å ta grep leder han til en jobb som forsikringsutreder i et selskap som ønsker å få opp andelen medarbeidere med minoritetsbakgrunn.

Hverdagsrasisme, integrering og jakten etter å finne seg selv er tematikk i denne komedien, som også har en mer eksistensiell klangbunn som sier noe om den firkanta boksen av A4-liv vi lever i.

(Vi gjør oppmerksom på at Jonis Josef og Henrik Farley for tiden er tilknyttet NRK P3 gjennom programmet Dynga.)

Kan strømmes på: TV 2 Play

The White Lotus S2

FAST GJEST: Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) er gjestelinken mellom sesong 1 og sesong 2 av «The White Lotus», hvor hun denne gangen ferierer med mannen sin Greg (Jon Gries). FOTO: HBO Max.

Med en suveren, saftig og stolkantspennende finale, løftet «White Lotus» sin sesong 2 til en av årets beste og morsomste prestisjedrama.

Serien, som i høst vant Emmy for sin første sesong, leverer nok en velspilt, vakker og vittig sesong satt til et luksushotell på Sicilia.

Og igjen ble mordmysteriets innbydende ramme brukt til å blottstille brekkekle rikfolks småligheter, privilegier, selvberettigelser og blindflekker – og det hele får grille i solsteken på sterk satirisk varme.

Som i sesong 1 så bygger serieskaper Mike White spenning, stemning, overraskelser og oppgjør sakte mot et mektig crescendo. Samtidig som en mørk understrøm også tiltar i styrke og trekker idyllen sakte ned mot avgrunnen.

Kan strømmes på: HBO Max

Barry S3

DEPRIMERT LEIEMORDER: Barry (Bill Hader) forsøker fortsatt å bli skuespiller, men må ta litt strøjobber fra det mørke nettet i sesong 3. FOTO: HBO Max.

Den kullsorte komedien «Barry» fortsetter å begeistre i sin tredje sesong. Og komiker Bill Hader er fenomenalt god i hovedrollen Barry, som balanserer sitt dobbeltliv som teaterstudent og leiemorder.

Satt til skuespillerbransjen i Los Angeles er dette en serie full av poengtert metahumor for oss som er glad i skråblikk bak Hollywoods fasader.

Og med stadige drap, en eskalerende gjengkonflikt og et politi som nærmer seg Barrys hemmeligheter, så er det rikelig med konflikter og situasjoner å krydre disse tettpakkede halvtimene med.

På sitt filmatisk beste er dette en innovativ og fantasirik serie som løfter både biljakter og narkotikarassiaer til herlige høyder på TV-skjermen.

Og i den alltid strålende Bill Hader har serien et midtpunkt som kan kombinere det fullstendig fjasete og det hjerteskjærende vonde med fantastisk mimikk og et imponerende register.

Kan strømmes på: HBO Max

Ringenes herre: Maktens ringer

KRIGERSK: Morfydd Clark imponerer som en yngre og mer hardtslående utgave av Galadriel i «Ringenes herre: Maktens ringer». FOTO: Amazon Prime Video.

Forventningene var enorme før Amazon Prime Videos storsatsing «Ringenes herre: Maktens ringer». Hvordan ville J.R.R. Tolkiens forfatterskap og ånd bli ivaretatt av et kynisk gigantselskap som Amazon?

Der er meningene delte, men ganske bra mener nå vi!

For selv om serien ikke klarte å innfri alle forventningene, så klarte serieskaperne Patrick McKay og John D. Payne å skape den rette magien og følelsen av at dette virkelig var Tolkiens Middle-earth.

Den første sesongen var ikke perfekt, men det er en av seriene vi har kost oss aller mest med i år! Vi lot oss røre av vennskapet mellom Elrond og Durin, ble glad i små harfoots med store hjerter og lot oss engasjere i Galadriels jakt etter ondskapen.

Serien tok pusten fra oss med sine spektakulære bilder og stemningsfulle musikk, og nå kjennes ventetiden på neste sesong ulidelig lang ut!

Kan strømmes på: Amazon Prime Video

Riket Exodus

PÅ SPORET: Karen (Bodil Jørgensen) leter etter en ånd i «Riket Exodus». Foto: Henrik Ohsten/Zentropa

Det at Lars von Trier tok oss med tilbake til «Riket» for å avslutte sin 25 år gamle kultserie, ble en av årets store seriebegivenheter.

«Man kunne ikke ha ønsket seg en bedre avslutning på «Riket»-sagaen!», skrev Birger Vestmo i sin terningkast 6-anmeldelse fra filmfestivalen i Venezia.

Estetikken, uhyggen og humøret er videreført fra originalen fra 90-tallet.

De religiøse, kulturelle, institusjonelle og filmatiske referansene brukes på vittig og kunstferdig vis. Og skråblikkene er akkurat så drøye, tøysete og absurde som forventet av provokatøren von Trier.

Og med Volvo-hjulkapslene under armen er Mikael Persbrandts svenske overlege Helmer Jr. en effektiv katalysator til det bålet som ulmer under det danske Rigshospitalet – det er en fryd å se det hele koke over.

Kan strømmes på: Viaplay

Better Call Saul S6

FOTO: Netflix

Helt siden 2008 har «Breaking Bad»-universet vært noe av det aller beste som er laget for TV-skjermen. Og med den knallsterke finalen på «spin off»-serien «Better Call Saul», er nå dette mesterverket fullendt – og gjort enda bedre!

«Better Call Saul» startet som en litt seig og egenartet serie om bakgrunnen den halvsleske advokaten Saul Goodman. Men i finalesesongen har denne forhistorien vokst seg rundt moderserien på en måte som både begeistrer med nye historier og legger flere dype lag og klangbunner til hendelsene og menneskene i «Breaking Bad».

Det er ingen som slår Vince Gilligan og Peter Gould i å lage tålmodige, smellvakre, estetisk gjennomførte og høyspente krimserier. Og manusets overraskelser, tragedier og vendepunkt er av høyeste kvalitet.

Skuespillerprestasjonene fra Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito og Tony Dalton er fremragende. Og til den suverent dyktige Bob Odenkirk er det bare å applaudere og å si: It’s all good man!

Kan strømmes på: Netflix

Severance

FANTASTISK SERIE: Adam Scott spiller kontorarbeideren Mark Scout som har gått gjennom en helt spesiell hukommelsesoperasjon i serien «Severance». FOTO: Apple TV+

«Severance» satte nok «hjertet i halsen»-rekord for TV-året 2022 med sin høyintense og fantastisk spennende finale.

Men serien ga oss mer enn bare høy puls. Dette er både en estetisk nytelse, en grublegod «sci-fi»-serie, en meget snodig arbeidsplasskomedie og en herlig medrivende konspirasjonsthriller.

Premisset for serien er at en bedrift har utviklet en metode for å skille hjernen mellom jobbhukommelse og privatlivshukommelse. Dette inngrepet kalles «severance», og vår sorgrammede hovedperson Mark Scout (Adam Scott) har valgt å takke ja til prosedyren.

Men da en kollega tar kontakt på utsiden av jobben, begynner Mark å nøste i både i hva selskapet egentlig holder på med, og hva dette ekstremt fremmedgjørende inngrepet faktisk fører med seg.

Serien er utrolig godt skrudd sammen med en lekker og symbolsk gjennomført visuell verdensbygging. Og med et rollegalleri bestående av ypperlige skuespillere som John Turturro, Patricia Arquette og Christopher Walken, er dette en TV-opplevelse full av nydelige øyeblikk og relasjoner.

Kan strømmes på: Apple TV+

Andor

EN BLIVENDE OPPRØRSHELT: Diego Luna gjentar sin rolle som opprøreren Cassian Andor. «Andor» gir oss bakhistorien til helten fra «Rouge One» og tar for seg hvordan opprøret mot Imperiet vokser i styrke og omfang. FOTO: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

«Andor» er årets beste blockbusterserie, og dette er «Star Wars» på sitt seriøse beste!

Her får det megapopulære stjerneuniverset til George Lucas en tålmodig og sterkt gripende forhistorie som virkelig viser kostnadene bak den opprørskampen som Luke Skywalker fullførte i den originale filmtrilogien.

Diego Luna gjentar sin rolle som Cassian Andor fra «Rogue One: A Star Wars Story» (2016), og i denne forløperen utbroderes hovedpersonens bakgrunnshistorie med opprivende opplevelser og et ektefølt sinne mot undertrykkelse.

«Andor» har en fot godt plantet i 70-tallets spionsjanger, og serien blander brutalistisk arkitektur, minimalistiske kontorlandskap, overvåkingsmetoder og fryktens fremmedgjøring til å skildre det trykkende og intense livet under Imperiets totalitære regime.

Her viser «Star Wars» seg fram med et imponerende alvor. Vi gleder oss stort til fortsettelsen i sesong 2.

Kan strømmes på: Disney+

The Bear

MÅ KJEMPE FOR Å BERGE RESTAURNTEN: Familiens restaurant har er nedslitt, har dårlig økonomi og trenger flere kunder når Carmen Berzatto arver den fra sin bror. FOTO: FX/Disney+

«The Bear» er en rå og nydelig serie som treffer oss rett i smaksløkene. Og den leverer også en av de beste TV-episodene vi noen gang har sett! (Det er episode 7.)

Jeremy Allen White spiller glitrende som Carmen Berzatto – en ung mesterkokk som etter brorens selvmord må vende hjem fra New Yorks restaurantverden.

Med en nedslitt Chicago-restaurant som arena, er dette en dramakomedie som freser av deilig matlaging, sårt familiedrama, realistiske engstelser, replikksterk krangling og herlig komisk teft.

Første episode smeller i gang med det svenske hardcorebandet Refused på lydsiden, og det følger et håndplukket soundtrack fullt av treffsikre låtvalg.

Serien er ellers full av inspirerende kokkekunst, rufsete sjarm, intense miljøskildringer og en støyende estetikk. Uttrykket passer utmerket til historiene som fortelles, og her går form og innhold opp i en høyere enhet i et meget velkomponert seriemåltid.

Kan strømmes på: Disney+

Pachinko

STJERNESKUDD: Minha Kim har hovedrollen som den unge Sunja i «Pachinko». FOTO: Apple TV+.

Dette historiske dramaet var på Filmpolitiets toppliste over seriene vi gledet oss aller mest til å se i år. Forventningene for Apple TV+ sin nye storsatsing var altså høye – «Pachinko» overgikk dem alle.

En stor og viktig del av historien til et helt folk fortelles gjennom livet til én kvinne i denne serien, som er en vakker og vond skildring av et levd liv.

Historien om Japans annektering av Korea i 1910, og hvordan dette førte til fattigdom og sult som tvang 2 millioner mennesker til å flykte landet, skildres gjennom livet til Sunja.

Vi følger henne fra hun som liten jente lever et fattig, men likevel rikt liv utenfor Busan, til hun som gammel bestemor i Osaka i Japan fortsatt kjenner på rasisme, utenforskap og lengsel etter hjemlandet.

«Pachinko» har mange øyeblikk som sitter igjen i kroppen lenge etter rulleteksten på den siste episoden har gått over skjermen.

Se for eksempel for deg alvoret i «farvel», når du vet at du mest sannsynlig aldri kommer tilbake. Når du lever i en tid uten telefontilgang og du hverken kan lese eller skrive.

Tapet av familie, tapet av venner, tapet av landet du elsker. Halvveis inn i serien fanger serieskaper Soo Hugh og regissør Justin Chon denne enorme sorgen i en bolle med hvit ris. Det er hjerteskjærende å se Sunja kjenne smaken av hjemlandet sitt for siste gang.

Med glitrende skuespillere, bergtagende foto og en mesterlig fortalt historie som vevde flere tidslinjer sammen på poetisk vis, ble «Pachinko» en helt spesiell opplevelse.

Kan strømmes på: Apple TV+